2026-11-24 15:52 女子漾／編輯金柔葳
《悲傷熱帶》5大看點！林柏宏首闖韓國影壇化身殺手，搭檔朴海秀上演兄弟鬥爭
林柏宏首度進軍韓國影壇！由《闇黑新世界》、《魔女》系列導演朴勳正執導的黑色動作電影《悲傷熱帶》，將於12月4日在台灣上映，集結林柏宏、朴海秀、李新英、金明民等台韓演技派卡司。電影以殺手組織的權力鬥爭為主軸，融合暴力美學與複雜的兄弟情誼。林柏宏更透露拍攝期間幾乎天天泡在血漿裡，戲外卻靠鳳梨酥、牛軋糖與韓國演員培養感情！
文章目錄
《悲傷熱帶》劇情介紹
《悲傷熱帶》講述一群遭到遺棄的孩子，自幼接受殘酷訓練，被培養成冷酷無情的殺手，組成名為「悲傷熱帶」的殺手組織。將他們一手養大、掌控整個組織的領袖「師父」（金明民 飾），更是所有成員敬畏的存在。
然而，師父某天突然遭人殺害，徹底打破組織多年來的秩序，原本情同手足的成員開始互相猜忌，覬覦師父地位已久的外部勢力也趁機介入。當權力、利益與兄弟情誼相互碰撞，究竟誰能成為下一位掌權者？誰又能在這場生存之戰中全身而退？
《悲傷熱帶》看點1. 《魔女》名導朴勳正打造黑色動作新作
《悲傷熱帶》看點1. 《魔女》名導朴勳正打造黑色動作新作
曾執導《闇黑新世界》、《魔女》系列的韓國導演朴勳正，擅長以黑色敘事與強烈的視覺風格刻畫人性及權力鬥爭。這次《悲傷熱帶》延續其招牌暴力美學，將故事聚焦於一群身世坎坷的殺手，透過組織內鬥揭開每個角色不為人知的過往。
林柏宏也大讚導演對畫面的細膩要求，即使是單純的對話場景，也會透過不同角度的鏡頭捕捉角色最自然的情緒，讓電影在激烈的動作場面之外，更增添細膩的情感層次。
《悲傷熱帶》看點2. 林柏宏首演韓國電影，冷酷殺手藏有柔情
首次挑戰韓國電影的林柏宏，這次飾演殺手組織的二哥「雨」，執行任務時冷酷狠戾，面對朴海秀飾演的大哥「張」卻充滿戒慎與恐懼，對李新英飾演的老么「淚」，則展現溫柔疼愛的一面，極具反差的角色設定，也讓人期待他的演技突破。
林柏宏透露，自己一直很欣賞朴勳正獨特的電影美學，當初看到導演名字與故事大綱就深深被吸引，確定參演後既興奮又緊張，直呼：「從來沒想過自己可以出現在一部韓國電影裡面！」
《悲傷熱帶》看點3. 搭檔朴海秀、李新英，跨越語言障礙飆戲
《悲傷熱帶》看點3. 搭檔朴海秀、李新英，跨越語言障礙飆戲
本片集結林柏宏、朴海秀、李新英與金明民等實力派演員，其中三位殺手兄弟之間的情感拉扯，更是電影的重要核心。
由於朴海秀在片中使用韓語，李新英則以手語溝通，主要透過英文與劇組交流的林柏宏，除了加強韓語聽力，還得學習如何辨讀手語。不過，兩位演員極具感染力的眼神，讓他即使面對不同語言，也能掌握對方的表演節奏，迅速進入角色狀態。
《悲傷熱帶》看點4. 林柏宏靠「零食外交」，鳳梨酥、牛軋糖收服韓星
戲裡的殺手兄弟充滿猜忌與權力鬥爭，戲外的相處卻意外可愛！林柏宏笑稱，自己能融入韓國劇組，全靠「零食外交」。
由於拍攝期間天氣寒冷，他經常帶著台灣鳳梨酥、牛軋糖與韓國演員分享，對方則回贈韓國餅乾、巧克力，還會請他喝咖啡。林柏宏也忍不住笑說：「這就是殺手兄弟團培養感情的方式。」透過分享美食拉近彼此距離，也讓緊張的拍攝現場多了幾分溫馨。
《悲傷熱帶》看點5. 拍攝期間天天泡血漿，林柏宏一度懷疑人生
林柏宏坦言，《悲傷熱帶》是自己拍過最多血腥場面的電影，隨著拍攝期間天氣越來越冷，身上的血漿卻越來越多，幾乎天天都泡在血漿裡，甚至忍不住懷疑人生：「我是誰？我在哪裡？我在幹嘛？」
他也以「奇幻、豐富、血肉模糊」形容這次的拍攝經歷。電影除了呈現朴勳正招牌的暴力美學，也深入刻畫殺手們各自的成長故事，冷酷外表下隱藏的柔軟內心，以及面臨生存考驗時逐漸瓦解的兄弟情誼，都是值得關注的看點。
《悲傷熱帶》電影上映資訊
台灣上映日期｜2026年12月4日
電影類型｜黑色動作電影
電影導演｜朴勳正
主演卡司｜林柏宏、朴海秀、李新英、金明民
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