2026-11-24 15:09 女子漾／編輯金柔葳
Saturnday三周年演唱會掀回憶殺！重現5566經典舞台、偶像劇名場面甜翻粉絲
台灣男團Saturnday迎來三周年！新民、立杰、凱杰、小潘於11月22日在台北CORNER HOUSE舉辦三周年FAN-CON《BACK TO SATURDAY》，以「回到星期六」為主題，一口氣帶來15段精彩演出。不僅重現BTS、少女時代、5566等經典男團、女團舞台，更將台灣偶像劇黃金年代的經典歌曲搬上舞台，安可時還驚喜首演新歌〈Faded〉，陪伴土星環（Saturnday粉絲名）度過充滿笑聲與感動的夜晚。
少女時代、BTS經典歌曲連發，新民曾是5566伴舞
Saturnday以〈Draw Me Back〉、〈Go了嗎〉揭開活動序幕，緊接著挑戰粉絲指定的舞蹈曲目，新民帶來ENHYPEN〈No Doubt〉，凱杰挑戰然竣〈GGUM〉，立杰與小潘則分別演出少女時代〈Gee〉及YENA〈Catch Catch〉，展現反差十足的可愛魅力。
四人更帶來EXO〈Growl〉、BTS〈真男人〉、SHINee〈Ring Ding Dong〉及少女時代〈說出你的願望〉等K-POP經典串燒，讓現場瞬間掀起青春回憶殺。小潘透露自己國小就是熱舞社成員，當年還曾在學校表演Super Junior與4minute的歌曲，如今重新演出，彷彿找回小時候站在舞台上的熱情。
除了韓流金曲，Saturnday也重現183club〈迷魂計〉及5566、K ONE〈風雲變色〉。其中〈風雲變色〉對新民格外有意義，原來他在參加《原子少年》前曾是職業舞者，還曾在5566演唱會上擔任伴舞，這次親自帶領團員編排舞蹈，再次跳起前輩的經典歌曲，讓他直呼滿滿都是回憶。
誰是團內傲嬌王？小潘抱怨新民不來家裡陪他
活動中也安排「土曜小學堂」趣味投票，公開粉絲與成員心中的團內之最。凱杰被選為最常上網搜尋自己、最能與粉絲聊八卦聊到天亮的成員，更拿下粉絲心中最會哄土星環開心的第一名。
小潘則在「愛吃醋卻裝作不在意」、「怕寂寞卻喜歡一個人待著」兩項票選中奪冠，還趁機向新民撒嬌抱怨：「新民以前會來我家陪我寫歌，後來都不來了。」逗得全場大笑。至於吵架時誰會先低頭道歉？成員與粉絲竟然沒有任何人投給立杰，他立刻理直氣壯地回應：「我又沒有錯！」傲嬌反應也讓主持人笑稱，粉絲真的太了解他了。
重現《惡作劇之吻》經典場景，凱杰自曝《犀利人妻》五刷
這次三周年活動最特別的橋段，莫過於台灣經典偶像劇限定舞台！小潘與新民演唱F.I.R.〈Lydia〉、林凡〈五天幾年〉及張韶涵〈遺失的美好〉，用歌聲喚醒粉絲的追劇回憶。
立杰與凱杰則搬出學生課桌椅、腳踏車等道具，搭配〈惡作劇〉、〈理想情人〉及〈愛轉角〉上演迷你音樂劇，彷彿將當年的偶像劇場景搬到現場。立杰更笑稱，原本想挑戰綜藝節目經典的「安全之吻」，但面對凱杰實在太難親下去。
聊起童年追劇回憶，凱杰透露自己超愛《犀利人妻》，甚至反覆看了五次，小時候還曾因謝安真的哭戲感動落淚，被團員笑虧也太早熟。新民則喜歡《籃球火》、《紫禁之巔》、《西街少年》等作品，坦言這些偶像劇或許也悄悄埋下自己日後學舞的種子。
粉絲暖心告白惹鼻酸，安可驚喜首演新歌〈Faded〉
歡樂的表演過後，活動進入感性的粉絲信環節。有粉絲寫下：「未來的路或許充滿挑戰，就算走得比別人慢一點也別氣餒。」也有人期待四位成員未來能被更多人看見，真摯告白讓成員們相當感動。
為了這次三周年演出，四人幾乎天天待在練習室，精心準備15段表演，最後更在安可環節驚喜首演新歌〈Faded〉。小潘感謝土星環一路陪伴，直言看到大家就覺得所有辛苦都值得，新民也代表全團向粉絲喊話：「未來每一年也請繼續跟Saturnday一起走下去！」
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