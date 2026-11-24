2026-11-24 15:17 女子漾／編輯王廷羽
2026美女里長候選人引熱議！「永和IU」陳紫渝、前模特兒等5位話題人物一次看
2026九合一選舉將於11月28日登場，除了帥哥里長候選人掀起討論，今年也有不少美女里長成為網友關注焦點！從被封為「永和IU」的陳紫渝、擁有模特兒背景的紀詠心，到年僅28歲的高雄新面孔，各自有不同的參選故事。其中3位現任里長再度挑戰連任，另外2位則投入地方選戰。女子漾整理5位話題美女里長候選人，看看她們有哪些背景與參選理念！
文章目錄
美女里長候選人1：劉品茵，29歲高雄新面孔投入選戰
美女里長候選人1：劉品茵，29歲高雄新面孔投入選戰
高雄市左營區福華里候選人劉品茵，今年29歲，近期因競選形象受到關注，她以「服務有品質，全都『茵』為你」作為競選口號，希望讓居民更容易了解她的服務理念。
由於福華里是新劃分的里別，劉品茵認為地方服務需要建立新的運作方式，她提出即時處理居民問題、持續追蹤進度及長遠規劃等方向，希望讓里民反映的事情都能獲得回應。
美女里長候選人2：周婉霖，28歲接棒父親投入地方選舉
美女里長候選人2：周婉霖，28歲接棒父親投入地方選舉
高雄市鼓山區南美術館里候選人周婉霖，今年28歲，參選原因與家庭背景有關。她的父親周金福曾擔任龍水里里長，從小看著爸爸處理地方大小事，也讓她對里長工作並不陌生。
隨著龍水里在2026年7月拆分為北美術館里及南美術館里，周婉霖決定投入新設立的南美術館里選舉。值得注意的是，原龍水里長初學霖的女兒初文琪也投入同一選區，兩位都有地方服務家庭背景的年輕女性，成為這次選戰的話題之一。
美女里長候選人3：何芝寧，29歲「新竹最美里長」再拚連任
美女里長候選人3：何芝寧，29歲「新竹最美里長」再拚連任
新竹市東區埔頂里現任里長何芝寧，今年29歲，2022年首次參選時才25歲，當時就因年輕與清秀外型受到網友討論，還被稱為「新竹最美里長」，甚至有人將她與陳紫渝放在一起比較。
從小在新竹長大的何芝寧，對家鄉的變化相當熟悉，這次再度挑戰連任，她提出「做過的，繼續做好；沒完成的，持續爭取；新需求，積極實現」的方向，希望延續過去4年的地方服務工作。
美女里長候選人4：紀詠心，31歲前模特兒轉戰地方服務
美女里長候選人4：紀詠心，31歲前模特兒轉戰地方服務
新北市永和區新廍里現任里長紀詠心，今年31歲，過去曾有模特兒工作經歷，也因此被網友稱為「長腿仙女里長」。她畢業於華岡藝術學校、台北市立大學，曾從事行政、公關相關工作，後來投入基層選舉，於2022年當選里長。
今年紀詠心再次爭取連任，持續關注社區活動、長者照護、居住安全及環境改善等議題，她希望透過舉辦不同類型的活動，增加居民互動，也讓不同年齡層都能參與社區生活。
美女里長候選人5：陳紫渝，28歲「永和IU」再度成為焦點
美女里長候選人5：陳紫渝，28歲「永和IU」再度成為焦點
說到美女里長，許多人第一時間想到的就是陳紫渝！現年28歲的她，是新北市永和區永福里現任里長，2022年首次參選時，因甜美外型被網友封為「永和IU」、「最美里長」，當時在社群平台掀起不少討論。
陳紫渝畢業於德明財經科技大學財務金融系，曾在壽險公司擔任理賠審核專員，也有志工服務經驗。今年她以同額競選方式爭取連任，回顧過去4年的工作，從挨家挨戶拜訪居民，到逐步推動地方事務，累積不少基層服務經驗，永福里近期也獲得新北市里環境認證五星級肯定，她則將成果歸功於志工、居民與清潔隊的共同努力。
隨著越來越多年輕女性投入地方選舉，里長候選人的背景也更加多元。除了外型帶來的社群討論，這些候選人提出的地方服務計畫、過去的工作經驗，以及未來如何回應居民需求，同樣值得關注。
精華 FAQ
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文章整理了5位話題美女里長候選人，包括高雄的劉品茵、周婉霖，新竹的何芝寧，新北永和的紀詠心與陳紫渝。她們有的初次參選，有的爭取連任，背景也各不相同。
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陳紫渝因甜美外型與網路討論度，被封為「永和IU」和「最美里長」。她是永和區永福里現任里長，這次以同額競選方式爭取連任，並以基層服務成果作為主軸。
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這些候選人多為年輕女性，部分具模特兒、行政或地方服務背景，也有人承襲家庭參政經驗。文章強調，除了外型話題，她們的服務理念、地方經驗與回應民意能力同樣值得關注。
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