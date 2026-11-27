AI重點 文章重點整理： 重點一： 唐律承認夫妻和離，但女性仍受七出與三不去限制。

唐律承認夫妻和離，但女性仍受七出與三不去限制。 重點二： 唐代上層女性可再婚、出遊、騎馬，甚至有人領兵參政。

唐代上層女性可再婚、出遊、騎馬，甚至有人領兵參政。 重點三：唐朝女性自由高度取決於身分資源，並非人人平等。

8/12的早上九點左右，我在廚房吃早餐。

吃完早餐，還不用趕著出門，就滑了一下臉書。

《時光探尋档案室》這個Reels創作者的短片我其實還滿喜歡的，所以那天被演算法推送了這支6分鐘多一點的短片，我就很認真地看完了。

它的標題是：「古人真的守身如玉？唐朝女性開放到你不敢信」

唐朝啊……那可是中國歷史上最廣為人知的朝代之一，相關的故事可多了。

而這支短片一開始談的，就是唐朝女人的婚姻。

很多古裝劇都很愛演，古代女人一輩子只能嫁一次，真的嗎？

影片裡說：不是哦！

唐朝有位公主，前前後後竟然結了四次婚！更有意思的是，唐朝法律還明文承認夫妻可以協議離婚，甚至連丈夫想休妻，都不見得能隨心所欲。

如果再告訴你，當時的女人可以穿著男裝騎馬上街、結伴踏青，有些人甚至領兵作戰、參與朝政，你會不會覺得，這跟印象中的古代女性差太多了？

我們習慣把古代女性想成「大門不出、二門不邁」，一輩子受到三從四德約束的模樣。但如果把這種印象直接套在唐朝，恐怕會錯過一段非常精彩的歷史。

▋夫妻過不下去怎麼辦？唐朝法律竟然有「和離」

說到古代婚姻制度，很多人第一個想到的就是「休妻」。丈夫一句話，妻子就得收拾行李回娘家？

事情可沒這麼簡單。

唐代《唐律疏議》卷十四〈戶婚律〉有一段相當值得注意的規定：「若夫妻不相安諧而和離者，不坐。」

意思是，如果夫妻感情不睦，雙方同意解除婚姻關係，法律不會因此處罰他們。這就是所謂的「和離」。

不過，和離必須建立在雙方同意的前提下，不能直接理解成唐朝女性享有現代意義上的單方面離婚自由。

同一部唐律還規定，妻妾未經允許擅自離開夫家，可能面臨徒刑二年的處罰；如果擅自改嫁，刑罰更重。

所以，唐朝雖然存在協議離婚制度，女性依然受到父權婚姻制度的限制。但在一千多年前，國家法律能夠明文承認夫妻因感情不合而和平分開，仍然非常值得研究。

更有意思的是，唐律對丈夫休妻也設下限制。

古代有所謂的「七出」，也就是丈夫可以休妻的七種理由。依照《唐律疏議》的記載，包括無子、淫泆、不事舅姑、口舌、盜竊、妒忌與惡疾。

看到這裡，我倒是很想問一句：丈夫可以因為妻子妒忌而休妻，那丈夫嫉妒妻子呢？

古代婚姻制度對男女雙方的要求，確實不太公平。

但唐律另外還有「三不去」，限制丈夫任意休妻。

第一，妻子曾經為公婆服喪三年。

第二，夫妻結婚時家境貧賤，後來才富貴。

第三，妻子離開夫家後，已經沒有可以依靠的娘家。

這三項規定，分別涉及孝道、夫妻共同經歷的生活，以及妻子離婚後的生存處境。

其中「娶時貧賤後富貴」這一條，還真讓人有點感慨。原來一千多年前，法律就已經注意到，有些人可能在發達之後，想把陪自己吃苦的妻子休掉啊！

而「有所娶無所歸」這項規定，也讓我想到一個很現實的問題：一段婚姻結束之後，人要住在哪裡？

對現代人來說，可能還有租屋、購屋或其他居住安排可以考慮。但對當時許多女性而言，一旦被夫家逐出，娘家又無法接納，接下來的生活可能就會陷入困境。

古代的「無所歸」涉及宗族、家庭依附與社會身分，當然不能完全等同於現代所說的居住權。但這項規定至少反映出，婚姻關係的解除，可能讓一個人失去原本賴以生活的依靠。

如果妻子沒有符合「七出」或「義絕」的理由，丈夫擅自休妻，依法可處徒刑一年半。

即使符合七出，只要具有三不去的情況，原則上仍不能休妻。違反者可處杖一百，並要求恢復婚姻關係。

當然，法律也有例外。如果涉及惡疾或姦淫，三不去便不能作為阻止休妻的理由。

我覺得這些規定最值得思考的，是婚姻解除後的生活保障。

做不動產工作久了，我對財產權利的問題總會特別留意。

一棟房屋登記在誰的名下、由誰使用、誰有權決定出售，有時候涉及不同的法律關係。即使是現代社會，也不能光看誰住在房子裡，就認定誰擁有處分權。

《唐律疏議》卷十二引用《戶令》規定，分家析產時「妻家所得之財，不在分限」，也就是妻家帶來的財產，不列入夫家諸子均分的範圍。

這表示妻子的嫁妝，至少在夫家家族分產時，具有一定程度的區隔性。

但這不代表唐代女性能夠自由處分所有嫁妝，或離婚時必然能全數取回。嫁妝的所有權、管理權與實際控制權，還牽涉當時的家族關係與財產慣例。

想想看，夫妻一起生活多年，家產逐漸累積。如果婚姻突然結束，妻子原本帶來的嫁妝、這些年為家庭付出的勞動，以及往後的生活保障，又該如何處理？

千年之前與現代臺灣的財產制度截然不同，唐律也無法充分保障女性的經濟獨立。但它至少讓我們看見一個現實：婚姻解除後，人要住在哪裡？靠什麼生活？

在不動產現場看多了產權與家庭關係的拉扯，我總覺得，無論在哪個時代，真正決定一個人安全感的，從來不只是名義上登記了多少財產，而是當變故來臨時，你究竟有多少「自己說了算」的處分底氣。

▋「一別兩寬，各生歡喜」竟然真的出現在古代離婚文書裡！

如果說法律條文有點生硬，那敦煌出土的離婚文書，可就精彩多了。

敦煌文獻裡保存著一些唐五代時期的「放妻書」，其中有一類文書寫得非常有意思。

先說夫妻原本情深義重，後來感情漸漸不合，兩人相處得像仇人一樣。既然緣分已盡，那就分開吧！

文書甚至祝福妻子重新打扮、另覓良緣，還有這麼一句：「一別兩寬，各生歡喜。」

哇噢，原來這麼溫情的句子，居然可以出現在古代的離婚文書裡。

不過，這些文書也有固定的書寫格式，部分可能屬於書儀範本，因此不能據此認定每一對離婚夫妻都如此豁達，更不能直接推論這是全唐通行的離婚契約格式。

只是，古人能夠在離婚文書中使用這樣的文字，已經足以讓人重新思考唐代的婚姻觀念。

再來看看唐朝皇室。

根據姜浩、史佳楠2010年發表於《蘭台世界》的〈從公主再嫁看唐代社會女性婚姻環境〉，整理《新唐書》與《唐會要》的記載，唐代共有211位公主，其中有婚嫁紀錄者134位。

在這些公主當中，二嫁者25位，三嫁者3位，甚至還有1位四嫁。

這是根據現存史料整理的其中一組統計，不同研究對婚姻紀錄的認定與計算方式，也可能得到不同結果。

但這個數字在古代婚姻史裡，依然很有衝擊力。

例如唐中宗的女兒定安公主，《新唐書》記載她先後嫁給王同皎、韋濯與崔銑，留下三段婚姻紀錄。

另一個值得注意的例子，是唐德宗的女兒咸安公主。

她遠嫁回紇後，依照當地的收繼婚習俗，先後成為四位可汗的妻子。這類婚姻涉及唐朝與回紇的政治關係，以及不同民族的婚俗，不能直接視為女性自主選擇婚姻的證據。

至於姜浩、史佳楠研究中統計的那位四嫁公主，是否就是咸安公主，仍需核對論文全文才能確認。

公主們的婚姻固然夾雜著政治聯姻的考量，但至少說明了一件事：唐代皇室確實存在女性多次婚嫁的情況，當時對再婚的態度，也比我們想像中的古代婚姻觀念更加複雜。

▋從遮住全身到穿男裝騎馬，唐朝女子的生活有多精彩？

說完婚姻，換個輕鬆一點的話題。

如果你以為唐朝女子平常只能待在家裡刺繡，那可能真的想錯了。

杜甫在〈麗人行〉裡寫道：「三月三日天氣新，長安水邊多麗人。」

這首詩描寫的是上巳節期間，長安曲江一帶貴族婦女出遊的景象。

可以想像，春天的曲江池畔，仕女們穿著華麗服飾，三五成群出門踏青。

當時還有探春宴等春日遊宴活動，女子結伴出遊、賞花飲宴，都是唐代都市生活的一部分。

更有意思的是，唐代女子還會騎馬、打球，甚至參與一些帶有競技性質的活動。

考古出土的唐代女騎俑，以及墓葬壁畫中的騎馬女性，都留下了相關影像。

當然，這些活動往往與貴族或富裕階層有關。普通農家婦女每天忙著勞動，恐怕沒有那麼多時間悠閒踏青。

同樣活在唐朝，不同身分的女人，日子也可能天差地遠。

而我覺得最有趣的，還是唐代女性的服裝變化。

《舊唐書》卷四十五〈輿服志〉記載了唐代女子騎馬出行時，帽飾逐漸改變的過程。

唐初武德、貞觀年間，宮廷女性騎馬出門時，經常戴著一種叫作「冪䍦」的帽飾。這種帽子附有長長的垂紗，可以遮蔽身體。

到了唐高宗永徽年間，女子逐漸改戴「帷帽」，垂紗變短，遮蔽的範圍也縮小了。

朝廷甚至曾經下令，試圖制止女子減少出行時的遮蔽。

但流行風潮可沒那麼容易阻止。

武則天時期，帷帽更加流行，冪䍦逐漸退出主流。到了唐玄宗開元初年，隨駕宮人已經開始戴著胡帽，直接露出精緻的妝容。

接著，連帽子都有人懶得戴了。

《舊唐書》記載：「俄又露髻馳騁，或有著丈夫衣服靴衫。」

意思是，女子甚至露著髮髻騎馬奔馳，還有人穿上男子的衣服與靴子。

從冪䍦的長紗遮蔽全身，到帷帽的短紗，再到後來連帽子都懶得戴、直接露髻馳騁，甚至穿上男裝靴衫上街——這個變化不是一夜之間發生的，而是朝廷禁令也擋不住的流行。

想像一下長安街頭，有女子騎馬經過時，髮髻是露著的、衣領是低的、靴子是男人的樣式。這些裝束未必同時出現在同一個人身上，卻都是唐代上層女性曾經流行過的穿著風尚。

雖然服飾的演變往往源於胡漢文化交融與上層社會的時尚風潮，未必能直接與「女權提升」畫上等號，但從遮蔽全身的冪䍦，一路走到露髻與男裝騎馬，那股開放而鮮明的城市生命力，依然躍然紙上。

▋誰說女人不能帶兵？平陽公主可是開國功臣！

如果覺得唐朝女子騎馬穿男裝已經夠精彩，那接下來這位女性，更讓人佩服。

她是唐高祖李淵的女兒，平陽昭公主。

隋末天下大亂，李淵準備起兵，平陽公主與丈夫柴紹原本都在長安。

柴紹必須趕去與岳父會合，但他有個難題：自己走了，妻子怎麼辦？

根據《舊唐書》卷五十八記載，平陽公主回答：「君宜速去。我一婦人，臨時易可藏隱，當別自為計矣。」

意思是，你趕快去吧，我自己會想辦法。

平陽公主果然說到做到。

她回到鄠縣的莊園，拿出家產招募人馬，響應父親起兵。後來又透過馬三寶等人聯絡各方勢力，逐漸集結成一支龐大的軍隊。

《舊唐書》記載，她的勢力一度達到七萬人，並且嚴禁部隊侵擾百姓。

當李淵的軍隊進入關中時，平陽公主還率領一萬多名精兵，與李世民的軍隊在渭北會合，並與丈夫柴紹各自設立幕府，共同參與圍攻長安。

她的軍營被稱為「娘子軍」。

不過，這裡的「娘子」指的是主帥平陽公主，可別以為整支軍隊都是女兵。她所率領的部眾，主要仍是男性。

武德六年，平陽公主去世。

當時負責禮儀的官員認為，女性葬禮不應使用軍樂。李淵卻堅持要給女兒特殊的葬禮待遇。

他認為女兒曾經親自參與軍事行動，立下開國功勞，怎麼能沒有軍樂？

於是，平陽公主的葬禮獲准使用鼓吹等特殊儀仗。

想到這裡，真的會覺得很了不起。

這位公主的榮耀，可是有實實在在的軍功作為依據。

唐朝女性參與政治的例子，當然還有大家熟悉的武則天。

她在西元690年建立武周政權，成為中國歷史上唯一正式稱帝的女性皇帝。

但除了武則天，還有一位值得認識的人物：上官婉兒。

她出身於遭受政治牽連的家族，後來憑藉文學才能獲得武則天重用，長期參與宮廷文書與詔令起草，並在政治決策中扮演重要角色。

後世因此稱她為「巾幗宰相」。

不過，這是對她政治地位的形容，並不表示她正式擔任過宰相官職。

從平陽公主到武則天、上官婉兒，可以看到唐代確實有女性在軍事、政治與文化領域取得高度成就。

只是，這些傑出人物也有特殊的家庭背景與政治機遇。她們的存在，證明女性有能力進入男性主導的權力世界，卻不代表一般女性都能取得同等機會。

到這裡你可能會覺得唐朝女性的生活比想像中開放，但接下來要談的，是為什麼這種開放並沒有成為所有女人的日常。

▋為什麼唐朝女人能有這麼多活動空間？

講到這裡，可能有人會好奇。

同樣是中國古代，為什麼唐朝會出現這麼多讓人意外的女性身影？

原因恐怕得從幾個不同的方向來看。

首先，是北方民族文化的影響。

李唐皇室與北朝貴族有深厚淵源。

例如李淵的母親獨孤氏，以及李世民的母親竇氏，都出身具有鮮卑背景的貴族家族；長孫皇后的家族也與北方民族文化關係密切。

北朝以來的騎馬、狩獵與胡服風尚，都影響了隋唐社會。

不過，不能因此簡單認為鮮卑女性完全不受禮俗限制，或把唐代女性的開放全部歸功於皇室血統。

其次，是政治與社會環境。

唐代承繼魏晉南北朝以來的門閥政治，同時逐步發展科舉制度。

但門閥勢力並沒有在唐初立刻消失，科舉也還沒有完全打破世族對政治資源的掌握。這是一段漫長的社會變化。

此外，唐代的儒、佛、道思想並存，女性可以參與宗教活動，也有女性成為道士、比丘尼，取得不同於一般家庭角色的生活方式。

再加上絲路交流、城市繁榮，以及紡織、商業和服務活動的發展，部分女性能夠透過勞動取得收入。

所以，唐朝女人的生活究竟有多自由，恐怕還得看看她出生在什麼家庭、擁有多少資源，以及生活在什麼樣的環境裡。

▋唐朝過後，女人真的就一路失去自由了嗎？

講到唐代女性，很多文章喜歡把歷史寫成一條非常鮮明的曲線。

盛唐女性開放自由，安史之亂後開始衰退，宋代程朱理學興起，到了明清便被禮教完全束縛。

這種說法很有戲劇張力，但歷史恐怕沒有這麼整齊。

唐朝本身就存在要求女性守節的道德觀念，也有女性終身守寡。

到了中晚唐，對女性再婚的限制甚至出現進一步收緊的情況。例如唐宣宗曾下詔，限制已有子女而守寡的公主、縣主再嫁。

歷史學者柴松霞在〈論唐代婦女再嫁的道德與法律衝突〉中便指出，唐代女性雖然存在離婚、再婚的實際案例，卻仍受到貞節觀念與社會道德的影響，不同階層的女性處境也有明顯差異。

至於宋朝，情況也值得仔細分辨。

北宋思想家程頤確實提出過「餓死事極小，失節事極大」的說法。

但宋代女性改嫁並未因此立刻消失，也不能認定所有再婚女性都遭到社會排斥。史料中仍有不少宋代婦女改嫁的案例。

後來隨著理學觀念的發展，以及元明清不同時期法律與社會制度的變化，女性守節逐漸受到更強烈的推崇。

纏足風氣也在宋代以後逐步發展，影響程度隨時代、地域與階層而不同。

到了明清，朝廷對節婦、烈女的旌表制度更加發達，貞節牌坊成為某種受到官方表彰的道德象徵。

所以，古代女性的生活權利與社會地位，經歷的是漫長而複雜的變化。

如果只用唐朝自由、宋朝保守來區分，反而會忽略很多值得研究的細節。

▋一千多年前的唐朝女子，留下了什麼？

讀完這些唐代女性的故事，我最深的感受，是古代女人的生活比我們想像的複雜得多。

有人能結束婚姻，有人能重新嫁人；有人騎馬出遊，有人甚至帶兵打仗。

但也有更多普通女性，一輩子都在為生活與家庭忙碌。

她們生活在同一個朝代，擁有的選擇卻可能天差地遠。

那些能夠參與朝政、騎馬出遊的女子，往往具有特殊的家庭背景與資源。至於一般百姓家的女性，能不能自主決定婚姻、掌握財產、選擇生活，恐怕又是另一回事。

這也讓我想到，當我們討論一個時代的女性有多自由時，除了看那些名留青史的傑出人物，也應該看看一般女性的實際處境。

畢竟，法律允許的事情，未必每個人都有能力做到；社會上有人享有的選擇，也未必人人都能擁有。

我最喜歡的，還是敦煌放妻書裡的那八個字：「一別兩寬，各生歡喜。」

一段婚姻走到盡頭，還能祝福對方重新找到幸福。即使那只是古代文書中的慣用詞句，仍然讓人感受到一種很有意思的人情觀念。

那些曾經縱馬長安、參與朝政、經營生活的大唐女子，讓我們看見了中國古代女性更多不同的可能。

但我也會想到那些沒有留下姓名的普通女性。

當她們面臨婚姻變故時，有沒有地方可以回去？有沒有財產可以依靠？有沒有能力決定自己接下來的人生？

一個時代能給女性多少自由，除了看她們能走到多高的位置，更要看那些平凡的女人，究竟有多少選擇自己人生的底氣。

——萬家鄉