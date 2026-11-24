2026-11-24 14:59 女子漾／編輯金柔葳
高雄鋼彈快閃店12/3免費開逛！2米巨型鋼彈、150款限定模型5大亮點一次看
鋼彈迷準備好清空錢包！「THE GUNDAM BASE TAIWAN」年末再度登陸高雄，12月3日至12月13日於夢時代購物中心3樓蛋型空間展開為期11天的限定快閃活動。這次不僅集結超過150款限定商品，其中約70款更是首度於高雄販售，現場還有高達2公尺的巨型鋼彈頭、免費桌遊體驗及多重購物滿額贈，入場完全免費，以下5大亮點先筆記！
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高雄鋼彈快閃店亮點1. 2公尺巨型鋼彈頭霸氣登場
高雄鋼彈快閃店亮點1. 2公尺巨型鋼彈頭霸氣登場
這次快閃店最吸睛的打卡亮點，就是高約200公分的巨型RX-78-2鋼彈頭！以MG 1/100 RX-78-2鋼彈Ver.3.0［THE GUNDAM BASE配色］為設計原型，還原經典鋼彈頭部造型，搭配藍白色系旗艦店限定配色，光是站在旁邊合照就相當有震撼感。即使平常沒有收藏模型的習慣，也值得來拍照打卡。
高雄鋼彈快閃店亮點2. 超過150款限定商品，約70款高雄首賣
南部鋼彈迷這次不用特地跑到外地搶購！現場集結超過150款THE GUNDAM BASE限定商品，其中約70款首度於高雄販售，包含400元鋼彈模型君DX自由上色模型套組、1,590元MGSD飛翼鋼彈零式EW透明配色模型，以及1,320元HAROPLA哈囉金銀電鍍套組。
另外，6,270元RG沙薩比機械核心鍍膜模型、1,260元HG完美型獨角獸鋼彈破壞模式及1,450元RG RX-93ff ν鋼彈等人氣機體也將登場，不論喜歡特殊配色、金屬質感或經典機體，都能找到值得收藏的款式。
高雄鋼彈快閃店亮點3. 全台首賣透明版天狼型獵魔鋼彈
除了高雄首次販售的限定模型，本次還有全台首度販售的「MG 1/100天狼型獵魔鋼彈［透明配色］」，絕對是資深收藏玩家不能錯過的重點。
現場也將販售《Apex Legends》聯名鋼彈模型，其中「RG 1/144次代鋼彈－APEX LEGENDS變幻Ver.」售價1,200元，以鮮明的特殊配色呈現不同於經典機體的視覺風格，電玩迷也能一起逛！
高雄鋼彈快閃店亮點4. 全新鋼彈桌遊免費試玩
買模型之餘，還能親自下場對戰！萬代南夢宮這次特別設置全新桌遊體驗區，帶來《GUNDAM ASSEMBLE》鋼彈微縮模型對戰遊戲，將組裝模型與策略遊戲結合，現場更安排專人教學，即使是第一次接觸也能跟著規則上手。桌遊體驗完全免費，部分時段採BTG官方網站線上預約制，名額有限，額滿為止。
高雄鋼彈快閃店亮點5. 消費滿額送限定鋼彈周邊
準備入手模型的粉絲，別忘了這次還有購物滿額贈！活動期間單筆消費滿2,500元，即可獲得鋼彈圖樣多功能夾；滿4,000元再加贈ν鋼彈圖樣環保袋，兩款贈品皆可帶回家。另外，購買指定商品GUNDAM ASSEMBLE STARTER SET［ST01］，還可獲得微縮模型［YELLOW KIT］一份。所有贈品數量有限，送完為止。
活動日期｜2026年12月3日至12月13日THE GUNDAM BASE TAIWAN高雄鋼彈快閃店活動資訊
活動地點｜高雄夢時代購物中心3F蛋型空間
活動地址｜高雄市前鎮區中華五路789號
門票費用｜免費入場
活動時間｜
12/3、12/7～12/10：11:00～22:00
12/4、12/11：11:00～22:30
12/5、12/12：10:30～22:30
12/6、12/13：10:30～22:00每日最終入場時間為21:30
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