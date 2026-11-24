2026-11-24 14:50 女子漾／編輯王廷羽
《復仇者聯盟：末日崛起》終極預告炸裂！美國隊長回歸、X戰警首度大集結，12/16全台上映
漫威迷等到了！《復仇者聯盟：末日崛起》將於12月16日全台上映，最新終極預告正式公開，不僅初代美國隊長克里斯伊凡驚喜回歸，X戰警、驚奇4超人也將加入戰局！這場三大宇宙的世紀大集結有哪些精彩看點？跟著女子漾一起搶先看！
文章目錄
《復仇者聯盟：末日崛起》看點1. 初代美國隊長回歸
《復仇者聯盟：末日崛起》看點1. 初代美國隊長回歸
還記得《復仇者聯盟：終局之戰》中，史帝夫羅傑斯與佩姬卡特共舞的經典畫面嗎？最新預告中，兩人原本過著平靜的家庭生活，卻因驚奇4超人的突然造訪，意外揭開塵封已久的超級英雄往事。克里斯伊凡再次以史帝夫羅傑斯的身分現身，也讓人好奇，已經卸下英雄使命的他，是否會為了守護家人再次挺身而出？
《復仇者聯盟：末日崛起》看點2. 小勞勃道尼化身末日博士
《復仇者聯盟：末日崛起》看點2. 小勞勃道尼化身末日博士
曾以鋼鐵人身分陪伴影迷多年的小勞勃道尼，這次以反派「末日博士」重返漫威，更成為最新海報的主角。預告中，末日博士冷酷宣告眾人都過著「偷來的人生」，並要求他們一一償還，短短幾句話就埋下巨大伏筆。究竟這場危機與多重宇宙有何關聯？英雄們又將付出什麼代價？
《復仇者聯盟：末日崛起》看點3. X戰警登場掀回憶殺
《復仇者聯盟：末日崛起》看點3. X戰警登場掀回憶殺
這次最讓老粉絲激動的，絕對少不了X戰警！獨眼龍、金牌手、魔形女等經典角色接連亮相，當獨眼龍高喊漫畫經典台詞「X戰警，集合！」，熟悉的熱血感瞬間回來了。預告中更出現龐大的哨兵機器人大軍，讓人期待X戰警將如何展現各自的超能力。
《復仇者聯盟：末日崛起》看點4. 三大宇宙英雄首度並肩作戰
《復仇者聯盟：末日崛起》看點4. 三大宇宙英雄首度並肩作戰
堪稱漫威影迷夢想成真的一刻！復仇者聯盟、驚奇4超人與X戰警三大宇宙首度齊聚同一銀幕，雷神索爾、新任美國隊長山姆威爾森、尚氣等人氣英雄也將加入戰局。除此之外，新復仇者聯盟與瓦干達勢力也將共同抗敵。如此龐大的英雄陣容，光是角色之間的互動就讓人期待不已。
《復仇者聯盟：末日崛起》看點5. 新舊美國隊長戲外合體
《復仇者聯盟：末日崛起》看點5. 新舊美國隊長戲外合體
電影全球宣傳巡迴正式開跑，克里斯伊凡、安東尼麥基及劉思慕三大男星率先現身拉斯維加斯，新舊兩任美國隊長難得同框。漫威更將電影元素搬進F1拉斯維加斯大獎賽，推出專屬主題塗裝展示車，並包下知名球型場館Sphere巨幕，甚至打造電影主題空中計程車，提前為上映暖身。
《復仇者聯盟：末日崛起》將於2026年12月16日全台上映，目前預售票已正式開賣，並同步推出INFINITY VISION、4DX、SCREENX等高規格觀影版本。
精華 FAQ
-
最受矚目的是克里斯伊凡飾演的初代美國隊長史帝夫羅傑斯。他在預告中驚喜現身，和佩姬卡特的平靜生活被打斷，也讓觀眾好奇他是否會再次為守護家人出手。
-
小勞勃道尼這次不再演鋼鐵人，而是化身反派末日博士。預告中他冷酷指出眾人都活在「偷來的人生」裡，暗示故事將牽涉多重宇宙與沉重代價。
-
因為復仇者聯盟、驚奇4超人與X戰警將首度同場並肩作戰，還有雷神、山姆威爾森和尚氣等角色加入，形成前所未見的龐大英雄陣容，話題性十足。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower