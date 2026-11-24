2026-11-24 14:16 女子漾／編輯王廷羽
2026帥哥里長引熱議！25歲鮮肉、26歲「真人肯尼」、格鬥猛男5大話題候選人一次看
2026九合一選舉將於11月28日登場，除了縣市長、議員選戰受到關注，里長候選人也意外掀起一波「顏值話題」！今年有不少年輕面孔投入基層選舉，從25歲健身教練、被網友封為「真人肯尼」的男模級候選人，到擁有巴西柔術紫帶的肌肉型男，各有不同背景與參選理念。女子漾整理5位近期受到討論的里長候選人，帶你認識他們的故事與地方服務主張！
文章目錄
帥哥里長候選人1：林浤澤，現任里長同額爭取連任
帥哥里長候選人1：林浤澤，現任里長同額爭取連任
高雄市前鎮區明孝里現任里長林浤澤，同樣是這次受到關注的候選人之一，他過去曾擔任政治幕僚，累積地方事務經驗後，於2022年投入里長選舉並順利當選，今年則再度參選，而且是同額競選。
談到過去4年的里長工作，林浤澤表示，自己一直希望加快地方服務的腳步，讓社區環境逐漸改善。他也感謝居民一路以來的支持，希望未來能繼續投入地方事務，讓家鄉有更多改變。
帥哥里長候選人2：陳家陞，25歲健身教練延續爺爺助人精神
帥哥里長候選人2：陳家陞，25歲健身教練延續爺爺助人精神
新竹市東區關東里候選人陳家陞今年25歲，平時是一名全齡健身教練，年紀輕輕就決定投入里長選舉，背後其實藏著一段與爺爺有關的故事。雖然沒能親眼見證爺爺「黑狗兄」過去幫助鄰居的模樣，卻經常從家人口中聽到爺爺熱心助人、替人打抱不平的往事。
這些故事也成為陳家陞參選的動力，一個人能留下的，除了名字，還有曾經如何對待身邊的人，因此希望延續爺爺的精神，用自己的方式為社區居民服務。
帥哥里長候選人3：錢奕璋，26歲「真人肯尼」在Threads爆紅
帥哥里長候選人3：錢奕璋，26歲「真人肯尼」在Threads爆紅
這次討論度相當高的，還有高雄市岡山區維仁里26歲候選人錢奕璋！近日他的街頭拜票照在Threads受到關注，高挑身材加上鮮明五官，讓不少網友聯想到男模，甚至替他取了「真人肯尼」、「霸道總裁」等稱號，還有人覺得他神似演員李程彬、陳奕。
第一次參選的錢奕璋表示，這段時間收到不少里民的關心與鼓勵，也讓他更加確定想替家鄉做事的想法，他認為年輕可以是行動的優勢，希望透過持續走訪社區、傾聽居民需求，讓大家看見自己的努力。
帥哥里長候選人4：洪啟修，六塊肌格鬥教練還有巴西柔術紫帶
帥哥里長候選人4：洪啟修，六塊肌格鬥教練還有巴西柔術紫帶
里長也可以是格鬥高手！高雄市鳳山區文衡里現任里長洪啟修，除了處理地方事務，還身兼格鬥健身教練、健身房館長，擁有巴西柔術紫帶資格，更自稱是「全台唯一巴西柔術紫帶里長」。
洪啟修過去曾參加運動競技節目《最強的身體》，也曾因競選看板展現結實肌肉與六塊肌，引起網友討論。平時投入地方服務的他，今年再度挑戰連任，運動專業也成為他相當鮮明的個人特色。
帥哥里長候選人5：杜月禎，健身教練參選盼活化社區活動中心
帥哥里長候選人5：杜月禎，健身教練參選盼活化社區活動中心
台北市信義區大仁里候選人杜月禎，同樣有健身教練背景，目前在廣慈衛福大樓老人服務中心的健身房工作，已經累積約3年服務經驗。因為工作經常接觸長輩與上班族，他發現社區其實有不少資源，卻不一定能順利傳遞給需要的人，因此萌生參選念頭。
如果順利當選，杜月禎希望優先推動大仁區民活動中心活化，並結合自己的健身專業，規劃適合不同年齡層的運動課程、營養知識與健康講座，讓居民有更多參與社區活動的機會。
這次5位候選人因不同背景與個人特色受到關注，也讓里長選舉多了不少網路話題。不過，外型之外，候選人提出哪些地方政策、過去有哪些服務經驗，仍是選民認識候選人時值得關注的重點！
精華 FAQ
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文章整理了5位話題里長候選人，包括25歲健身教練陳家陞、現任里長林浤澤、被封為「真人肯尼」的錢奕璋、巴西柔術紫帶洪啟修，以及健身教練杜月禎。
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錢奕璋因街頭拜票照在Threads爆紅，高挑外型被封為「真人肯尼」；洪啟修則因六塊肌、格鬥教練身分與巴西柔術紫帶資格，引發網友注意。
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文章強調，候選人的外型與網路話題雖然吸睛，但選民更應重視他們提出的地方政策、過去服務經驗，以及是否真的能持續改善社區生活。
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