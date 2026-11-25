AI重點 文章重點整理： 重點一： 伯、孟、仲、叔、季原本是古人用來表示兄弟排行與身分的稱呼。

伯、孟、仲、叔、季原本是古人用來表示兄弟排行與身分的稱呼。 重點二： 伯與孟不只差在長幼，還可能牽涉嫡庶、性別與氏稱等差異。

伯與孟不只差在長幼，還可能牽涉嫡庶、性別與氏稱等差異。 重點三：「不分伯仲」、季軍與叔世、季世等詞都反映字義的延伸。

115/8/12的晚上七點多，我在臉書刷到了一支四分鐘多的影片，畫面裡，一位穿著漢服的女士，拿著粉筆站在黑板前，對著鏡頭詢問觀眾：「為什麼兩個人實力相當，叫做『不分伯仲』？」

黑板上寫著五個粉筆字：「伯孟仲叔季」。

哦...這個我知道，以前國文課時有教過，和一個人的出生順序有關係。

你大概也覺得自己懂：老大伯、老二仲、老三叔、老么季。可是同樣是老大，為什麼有人叫伯、有人叫孟？孟姜女到底姓不姓孟？劉邦明明有弟弟，為什麼叫「季」？這五個字，藏的不是單純的出生順序，而是一整套身分、繼承與季節的規則。

原本以為只是國文課裡學過的排行常識，沒想到整理相關資料後才發現，這五個字的用法比想像中複雜得多。有些說法能從典籍找到根據，有些則未必適用於所有時代。

伯、孟、仲、叔、季。

五個字，既能透露古人的家族排行，有時還涉及宗族身分。更有意思的是，這些稱呼後來一路延伸到季節、文學，甚至成了形容王朝衰亡的語言。

古人到底有多愛排序啊？

▋古人的家族排行榜，連取字都講究順序

現代人替孩子取名字，可能考慮好不好聽、筆畫吉不吉利、會不會撞名，還有人特別研究姓名學。

但在古代，尤其講究宗法禮制的社會，姓名與字號還承擔著辨識身分的功能。

《儀禮．士冠禮》記載了男子行冠禮時命字的規範，其中提到「伯某甫，仲叔季，唯其所當」。

意思是命字時，可以依照適當的長幼排行使用伯、仲、叔、季等稱呼。

大致來說，「伯」代表排行最長，「仲」代表排行第二，「叔」通常指排行第三或居中的兄弟，「季」則代表排行最末。另外還有一個「孟」，同樣具有排行居長的意思。

看起來簡單吧？

如果家裡生了十個兒子，事情就有趣了。老大叫伯、老二叫仲、老么叫季，中間七個兄弟的排行，顯然沒有四個字那麼容易安排。

這個問題先放著，因為在討論老三之前，我們得先看看古代老大的待遇。

▋同樣是長子，「伯」與「孟」竟然有身分差異？

古代宗法制度講究嫡庶之分。

正妻所生的子女稱為嫡出，妾室所生的子女稱為庶出。當家族涉及爵位、宗祧、祭祀與財產傳承時，嫡庶身分往往影響繼承資格。

漢代《白虎通．姓名》有一段話：「適長稱伯，伯禽是也。庶長稱孟。」

這段記載提出一套相當明確的區分方式：嫡長子稱伯，庶長子稱孟。

想像一下，同樣是家裡第一個出生的兒子，只因母親身分不同，在宗法繼承上的位置就可能出現差距。即使庶長子比嫡長子年長，也未必能取得相同的繼承順位。

光是這一點，就足以讓人感受到古代身分制度對個人命運的影響。

不過，事情還有另一面。

現代學者研究周代青銅器銘文後，發現古人使用「伯」與「孟」的情況，比《白虎通》的說法複雜許多。

有研究指出，在東周時期的部分材料裡，「伯」常見於男性排行稱謂，「孟」則常用於女性排行稱謂。

所以，《白虎通》雖然提供了重要的古代禮制解釋，我們卻不能單憑一個「伯」或「孟」，就替所有歷史人物判定嫡庶身分。

不然，恐怕連古人自己都要從棺材裡爬起來抗議了。

▋孟姜女不姓孟，那她到底姓什麼？

提到「孟」，很多人第一個想到的是孟姜女。

「孟姜女」三個字，可以從古代女子稱謂的習慣來理解。「孟」表示排行居長，「姜」是姓，「女」則是女性稱謂。

因此，孟姜女可以理解為姜姓家族中排行居長的女子。

而且，「孟姜」這類稱呼並非只見於後世民間傳說。

《詩經．鄘風．桑中》就有「美孟姜矣」的句子，古代注解也將孟姜解釋為排行居長的姜姓女子。這當然不能證明詩經裡的孟姜就是後世哭長城的孟姜女，卻能讓我們看見這種稱謂的歷史淵源。

可是，同樣帶著「孟」字的孟子，情況又不同了。

孟子名軻，「孟」是他的氏稱。傳統注疏有一種說法，認為孟子的家族與魯國孟孫氏有關。

至少可以確定，這裡的「孟」已經成為家族身分的一部分，不能直接拿來判斷孟子在兄弟之間排行第幾。

所以，看到名字裡出現「孟」，還得先判斷它究竟是排行、姓氏、氏稱，還是名字的一部分。

光看字面就下結論，很容易鬧笑話。

▋孔子、司馬懿、孫權，原來都是「仲」字輩？

如果說老大的身分問題充滿戲劇性，那麼「仲」字就清楚多了。

古代兄弟排行，通常以仲表示第二。

最有名的例子，當然是孔子。孔子名丘，字仲尼。

另外還有司馬懿，字仲達；孫權，字仲謀。

三個人的時代、出身與人生際遇完全不同，卻都在字號裡使用了「仲」。

尤其司馬懿，後來成為曹魏的重要權臣，他的子孫更建立了晉朝。如此影響歷史的人物，字號裡依然保留著家族排行的痕跡。

還有一個日常生活經常使用的詞，也和這套排行有關。

「不分伯仲」。

我們現在拿它來形容兩個人能力相近、難分高下。這個說法的典故，可以追溯到三國時期曹丕的〈典論．論文〉。

曹丕談到東漢文人傅毅與班固，認為兩人的文才相當，寫下：「傅毅之於班固，伯仲之間耳。」

明明兩個人的文學造詣差不多，班固卻看不起傅毅。曹丕對這種文人互相輕視的習氣頗有意見，認為文人往往容易高估自己、輕視別人的作品。

沒想到，兩千年前文人之間的較勁，到了今天還是如此熟悉。

而「伯仲之間」，也逐漸成為形容實力相當的常用語。

▋老三到老九怎麼辦？司馬家族給了我們一個答案

伯與仲的排行相對容易理解，到了「叔」，事情就複雜了。

如果一個家族有很多兒子，老三、老四、老五究竟要怎麼安排？古代命字的方式，顯然還需要一點彈性。

一般來說，「叔」可以用來稱呼排行第三的兄弟，也能延伸到排行居中的成員。

不過，古代並沒有一條所有家族都必須遵循的規定，要求老三到老九一律使用「叔」再加數字。不同時代、不同家族，命字的方式還是有差異。

最有趣的是司馬懿家族。

司馬懿的父親司馬防有八個兒子，兄弟八人皆以「達」入字，後世稱為「司馬八達」。

按照《晉書》記載，長兄司馬朗字伯達、老二司馬懿字仲達、老三司馬孚字叔達，老四司馬馗就已經用上「季達」。

後面四個弟弟怎麼辦？只好另取顯達、惠達、雅達，最小的司馬敏則以「幼達」為字。

看到這份名單，有沒有發現哪裡奇怪？

老四就已經把「季達」用掉了，可他後面還有四個弟弟。

司馬家的做法相當有意思，最後是八兄弟都有共同的「達」，又各自擁有不同的字。

所以，伯仲叔季雖然有排行規則，碰到司馬家這種八個兒子的大家庭，還是得另外想辦法。總不能讓後面幾個孩子連自己的字都沒有吧！

至於這是不是一套專門為「季」被提前使用而制定的補位規則，史料並沒有給出足夠證據。

但至少可以確定，司馬家確實沒有被伯仲叔季四個字綁死。

▋劉邦明明有弟弟，為什麼還叫「季」？

說到排行裡的「季」，還有一位不得不提的人物。

漢高祖劉邦。

《史記．高祖本紀》開篇便記載：「高祖，沛豐邑中陽里人，姓劉氏，字季。」

劉邦早年被稱為劉季。

而《史記．楚元王世家》又明確記載，劉邦有一位同母弟弟劉交。

更有趣的是，劉邦兄弟四人，長兄稱伯，次兄稱仲，劉邦稱季，弟弟劉交則字游。

看到這裡，問題又來了。

劉邦既然還有弟弟，為什麼使用表示排行最末的「季」？

有人猜測，可能是劉邦出生時，家人以為他就是最後一個孩子，沒想到後來又添了劉交。於是，劉季這個稱呼便沿用下來。

這個解釋聽起來很有生活感。畢竟，現代家庭也常有類似情況，原本以為是老么，結果幾年後又多了一個弟弟妹妹。

可惜司馬遷沒有替我們記下劉家當年的家庭會議，所以這個解釋只能當作推測。

更麻煩的是，《史記》記載劉邦「字季」，但後世注家對「季」究竟是名、字還是早年的小名，也有不同考證。至於他何時開始使用「邦」這個名字，同樣不能只靠弟弟出生的故事來解釋。

不過，一個後來開創漢朝的皇帝，年少時卻留下這麼有趣的排行稱呼，已經很值得玩味了。

▋「季軍」為什麼是第三名？原來要從四季找答案

現在我們熟悉的季軍，是競賽第三名。

可是「季」在兄弟排行裡，明明代表最小或最末，怎麼到了體育競賽，反而變成第三？

沒想到這個答案居然會和古代曆法有關係。

古人把春、夏、秋、冬四個季節，各自分成三個月。每季的第一個月叫「孟」，第二個月叫「仲」，第三個月叫「季」。

春天有孟春、仲春、季春；夏天有孟夏、仲夏、季夏。秋天有孟秋、仲秋、季秋；冬天則有孟冬、仲冬、季冬。

如此一來，每個季節都有自己的老大、老二與老三。

其中，仲夏就是農曆五月。《禮記．月令》記載「仲夏之月」，指的正是這個月份。

而「季」因為長期用來表示每季的第三個月，逐漸產生與第三順位相關的用法。教育部《重編國語辭典修訂本》對「季軍」的解釋，也採用了這樣的語源說明。

一個字，既能表示家裡排行最小的孩子，也能指出季節的最後一個月，最後還跑進體育競賽的名次裡。

語言的演變，有時候比我們想像中還精彩。

▋家庭排行管到皇帝頭上？連王朝興衰都能用來形容

如果你以為伯仲叔季只管家庭排行與四季，那就太小看這幾個字了。

古人還把表示長幼、先後與末尾的概念，用在描述歷史時代。

其中最值得注意的，是「叔世」與「季世」。

《左傳．昭公六年》有一句話：「三辟之興，皆叔世也。」

這裡的叔世，指的是衰亂的時代。

《左傳．昭公三年》也出現了「季世」一詞，當時晉國大夫叔向談起國政，認為晉國已進入衰末之世。

《史記．儒林列傳》則以「秦之季世」，形容秦朝末年的時局。

你看，原本只是家族排行裡的叔與季，到了歷史敘述中，竟然帶上了衰末、亂世與王朝將亡的意味。

有些說法甚至把王朝發展依序分成「伯世、仲世、叔世、季世」，分別對應開創、守成、衰退與滅亡四個階段。

這種排列相當整齊，聽起來也很有道理。

但目前能找到明確典籍依據的，是「叔世」與「季世」等衰末用法。至於伯世、仲世、叔世、季世是否曾被古人普遍當成一套固定的王朝發展理論，還需要更多文獻支持。

拿這四個階段來比喻王朝興衰可以，若直接宣稱這是古人共同遵循的歷史法則，就得再考證了。

然而，光是叔世與季世的用法，已經很值得玩味。

人有生老病死，家族有世代更替，王朝也有興盛與衰亡。古人觀察歷史時，也會借用熟悉的人倫次序，理解時間的變化。

從家庭排行到王朝末世，同一個字的意思，就這樣跨越了不同的生活領域。

▋一個字，就能決定一個人的命運嗎？

整理這些古人的名字，我覺得最值得思考的，還是「身分」這件事。

我們現在看到伯、仲、叔、季，大多只會想到兄弟排行。可是在古代宗法制度下，排行還可能牽涉祭祀、宗族責任，以及不同形式的繼承權。

尤其嫡庶有別的制度，可能讓同樣身為長子的兄弟，面臨截然不同的人生道路。

做不動產仲介久了，我對家族裡的排行與繼承，也有另一層感受。

古代排行有時真能影響繼承順位，尤其嫡庶有別。但台灣現行《民法》，同一繼承順位的人，原則上按人數平均繼承，並須考慮配偶應繼分、遺囑等相關規定。兄弟姊妹排行第幾，並不會讓某個孩子自動取得優先繼承父母房產的權利。

出嫁的女兒，也不會因此失去法定繼承權。

如果房子由多人共同繼承，還得確認登記狀況、共有關係，以及後續出售或分割所適用的規定。

對房仲而言，確認一間繼承取得的不動產能否出售，也不能只看誰出面委託。

家族裡可能由長兄負責聯絡、協調，也可能由最熟悉房屋狀況的弟妹出面。但到了交易階段，仍然需要查明產權登記、權利人及適用的處分規定。

就像做不動產仲介時，聽見有人說房子是「祖厝」，或者是「家族傳下來的」，這些稱呼都能幫助我們理解物件背景。

但涉及所有權、繼承與買賣時，還是得查看登記資料與相關文件，確認實際的權利狀況。

畢竟，家族內部的信任與默契，可以決定由誰負責溝通；不動產的權利歸屬，則有法律上的認定方式。

家裡誰說了算，與法律上誰有權利，未必是同一回事。

想到這裡，再去讀孔子的「仲尼」、司馬懿的「仲達」、劉邦的「季」，甚至孟姜女的「孟」，感受就不太一樣了。

這些看似平凡的字，背後可能藏著家庭關係、社會制度，還有幾千年前的人們對身分與秩序的理解。

當然，名字也不能替我們解答所有歷史問題。

有些稱謂能從典籍找到根據，有些用法仍存在學術爭議，還有些流傳得繪聲繪影的故事，仔細查證才發現，史書根本沒有那樣記載。

就像劉邦的「季」，我們知道他確實有弟弟，卻無法確定當年劉家究竟為什麼這樣稱呼他。

名字有名字的來歷，產權有產權的依據。光憑一個稱呼，終究無法掌握全部事實。

一個「孟」，牽出古代女子的稱謂與家族氏姓；一個「仲」，留下孔子與司馬懿的排行線索；一個「季」，竟能連起劉邦、四季曆法與王朝末世。

古人替孩子落下的那幾個字，藏著家庭關係、時代制度，乃至一個王朝的興衰。

名字寫得下幾個字，卻未必裝得下那個時代的規矩。

你家有沒有「大家以為是老么，結果又添了弟弟妹妹」的情況？或者，你曾因為名字裡的某個字，被別人誤會過排行或身分嗎？

——萬家鄉