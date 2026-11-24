2026-11-24 12:42 女子漾／編輯金柔葳
滑抖音竟找到另一個自己！雙胞胎失散20年重逢，遭疑劇本炒作，DNA鑑定結果出爐
現實竟比偶像劇還要不可思議！中國四川一對雙胞胎姊妹小夏（Sum）與小羅（阿Co），出生才十幾天就被分別送養，從此缺席彼此20年的人生。沒想到長大後，兩人不約而同前往深圳工作，更因一支抖音短影片意外相認，還選在20歲生日當天見面。由於情節太過巧合，一度被網友質疑是為了流量而編造的劇本，如今DNA鑑定結果正式出爐，證實兩人確實是同卵雙胞胎。不過，姊妹倆對於尋找親生父母的態度，卻讓許多網友感觸良多。
滑手機竟找到另一個自己！連牙齒、身高都一樣
這場跨越20年的重逢，起因於妹妹小羅的堂哥。2026年10月30日，堂哥滑短影片時，意外發現一名女生與小羅長得極為相似，便將影片轉傳給她。小羅看完後也嚇了一跳，發現對方不僅五官與自己神似，就連牙齒、身材比例都十分相像，於是鼓起勇氣私訊對方。
收到訊息的姐姐小夏同樣感到不可思議，甚至直接反問：「妳不會是我妹妹吧？」隨著兩人交換個人資料，才發現彼此身高都是173公分，生日同樣落在農曆9月，就連聲音、個性與生活習慣都有不少相似之處。更巧的是，兩人雖然在不同地方長大，成年後卻都來到深圳生活，原本毫無交集的人生，竟因一支短影片重新連結在一起。
出生十幾天就被送養！原生家庭還有2個姐姐
根據深圳媒體《第一現場》11月21日的專訪，姊妹倆出生於2006年農曆9月，才來到這個世界十幾天，就被親生父母分別送養。姐姐小夏在四川廣安長大，妹妹小羅則在四川達州生活，兩地相距約180公里。20年來，她們有著各自的家庭、求學經歷與朋友圈，從未參與過彼此的成長。
小夏透露，親生父母在生下雙胞胎之前，已經育有兩個女兒。當年養父母因緣際會認識親生父母，將她帶回家扶養，妹妹也在差不多的時間被另一個家庭收養。直到現在，她們都未曾見過另外兩位親姐姐。
20歲生日終於重逢！姐姐告白惹人鼻酸
姊妹倆第一次見面的日子，正好是兩人20歲生日當天。看著眼前宛如鏡中自己的另一個人，原本只有透過手機聯繫的她們，終於能夠真實地擁抱彼此。小夏隨後在社群平台分享重逢影片，感性寫下：「我們共用生日，卻缺席了彼此二十年的人生。」
過去20年，她們沒有一起上學、一起過生日，也沒有參與彼此人生中的重要時刻。如今終於有機會重新認識對方，小夏也希望未來能牽著妹妹的手，一起走過接下來的人生。
被質疑是劇本炒作！DNA鑑定結果正式出爐
然而，這段宛如電影般的認親故事爆紅後，除了收到大量祝福，也引來不少網友質疑，認為情節實在太過巧合，甚至懷疑兩人早就認識，只是為了累積流量而刻意安排重逢劇情。
為了查明真相，媒體記者實際前往姊妹倆的成長地調查，透過當地社區、派出所及就讀過的學校，確認兩人的身分與成長經歷。小夏過去的國中班導師也表示，只知道她有哥哥，並不知道她還有姊妹。隨後，媒體委託深圳的鑑定機構進行DNA檢測，結果正式確認小夏與小羅為同卵雙胞胎。聽見鑑定結果的兩人忍不住喜極而泣，身世之謎也終於有了科學證明。
爆紅後有公司找上門！姊妹表態不會直播帶貨
隨著事件在微博、抖音等社群平台持續發酵，兩人也開始接觸到不同的商業合作機會，甚至有公司主動找上門，提議替她們安排劇本。妹妹小羅透露，她們並未接受這些邀約，也不希望原本美好的重逢故事，經過刻意包裝後變成另一個樣子。
至於網友最關心的商業變現問題，姊妹倆也坦率表示，自己出身普通家庭，如果能透過網路獲得收入，未來不排斥接廣告，但不會開直播帶貨，也不會利用身世博取同情，強調現在的生活過得很好。
為何不找親生父母？姊妹一句「養恩大於生恩」引共鳴
好不容易找到失散20年的雙胞胎姊妹，會不會想進一步尋找親生父母？面對這個問題，小夏與小羅卻有著一致的答案。兩人目前並沒有尋找親生父母的打算，對她們而言，真正陪伴自己長大、照顧自己生活的養父母，才是生命中最重要的家人。姊妹倆更達成共識：「養恩大於生恩。」
姊妹倆已約好未來過年到彼此家中走春。血緣讓她們在20年後重逢，而養父母的陪伴與付出更值得珍惜。如今，兩人的人生不僅多了一位可以分享心事的姊妹，也多了一個溫暖的家。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower