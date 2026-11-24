2026-11-24 11:36 女子漾／編輯金柔葳
《陽光女子合唱團》導演簽下2位新生代女星！21歲越裔女孩、23歲台大才女擁過目不忘「電影臉」
《陽光女子合唱團》不僅創下7.75億元票房，更讓翁倩玉一舉奪下金馬獎最佳女配角！劇組於昨（23日）舉辦慶功感恩宴，導演林孝謙也趁勢宣布旗下好時光娛樂迎來兩位新生代女演員，分別是21歲擁有越南血統的胡洛菲，以及23歲就讀台大戲劇系的丁海芮。兩人各自擁有令人眼睛一亮的才華，連金馬影后翁倩玉都親自傳授演藝心法，讓人期待她們未來的表現。
21歲胡洛菲是誰？越裔寶藏女孩靠試鏡脫穎而出
年僅21歲的胡洛菲擁有越南血統，目前就讀國立臺灣戲曲學院服裝設計系，私下熱愛表演與舞蹈，憑藉個人特色在試鏡中脫穎而出，獲選後更悄悄展開秘密特訓，為未來的演藝工作做足準備。
首次與翁倩玉近距離交流，胡洛菲對於影后分享的「謝謝」與「對不起」特別有感。她坦言，我們總以為還有很多時間能向愛的人表達心意，卻不知道錯過這一次，下次是否還有機會。
23歲丁海芮是誰？台大戲劇系才女靠吉他彈唱被相中
另一位新人丁海芮今年23歲，目前就讀台大戲劇系，不僅擅長吉他彈唱，還喜歡潛水。當初正是憑藉一段吉他彈唱成功吸引林孝謙的目光，兼具古典氣質與明朗笑容的她，安靜時又帶有幾分神祕感，讓導演直呼是令人過目不忘的「電影臉」。
丁海芮也從翁倩玉分享的人生故事中，體會到父母的支持並非理所當然。翁倩玉更以〈時間之歌〉鼓勵她珍惜當下、保持創作習慣與獨立思考，讓她深受感動。
何曼希迎來兩位小師妹！陳意涵笑喊：「老闆很嚴格，快跑！」
繼何曼希、羅晨恩、陳祈霖、黨加恩後，好時光娛樂再添兩位新生代演員，何曼希也開心迎接兩位小師妹。與林孝謙多次合作的陳意涵，則不忘在現場幽默提醒新人：「老闆很嚴格，快跑！」一句話逗樂全場。
當晚陳庭妮、陳姿陵（NIKE老師）等演員也齊聚一堂，苗可麗更在結束工作後特地趕來力挺，還順勢向導演預約下一個角色。林孝謙當場邀請她與兩位新人一起挑戰「鬼上身」，意外埋下未來合作的伏筆。
翁倩玉帶金馬獎現身！睽違47年再拍台灣電影
剛奪下金馬獎最佳女配角的翁倩玉，帶著金馬獎出席慶功宴，讓現場演員紛紛排隊合照。她透露，睽違47年再度拍攝台灣電影，原先擔心自己的國語不夠流利，也怕無法適應不同的拍攝方式，直到讀完劇本才下定決心接受挑戰。
為了呈現監獄生活的真實樣貌，翁倩玉也毫不介意素顏、頂著一頭白髮入鏡。她認為，真摯的情感遠比外表重要，更提醒大家別等到父母離開後，才後悔沒有把愛說出口。她也大方表示，何曼希未來遇到演藝上的問題，隨時都可以聯繫她，並暖心鼓勵兩位新人：「好好努力，認真過好每一天！」
《陽光女子合唱團》日本即將上映！林孝謙預告驚悚新劇
《陽光女子合唱團》除了創下7.75億元票房，更曾連續73天登上Netflix台灣日榜前十名，入選東京影展Gala Selection，預計於2027年元旦在日本約150家戲院上映。林孝謙接下來除了投入新片《無法計算的青春》主題曲歌詞創作，也正積極籌備驚悚劇集《動物通靈師》，更提前透露王牌卡司將讓觀眾嚇一跳。究竟兩位剛加入的新人未來會帶來什麼樣的作品，也令人期待。
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