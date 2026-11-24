2026-11-24 11:16 女子漾／編輯周意軒
《寶珠》《逐玉》5大差異！同是殺豬女配謝姓男主，一個嫁豪門、一個招贅侯爺
代露娃、賴偉明主演的古裝陸劇《寶珠》11月18日於 Disney+ 開播，光看「殺豬女、謝姓男主、先婚後愛」三個關鍵字，就很容易想起今年3月張凌赫、田曦薇的《逐玉》！不過，兩段姻緣光是進誰家門就差很多：金寶珠主動嫁進謝家當妾，樊長玉則把雪地裡救回來的男人招進自己家。一個想離開原生家庭，一個拚命守住自己的家，也讓兩部劇的感情走向和故事格局越看越不一樣。
同樣拿殺豬刀，金寶珠想離家，樊長玉拚命守家
《寶珠》的金寶珠（代露娃 飾）很清楚自己想過什麼日子。她看中嫁進謝家能擺脫原生家庭的控制，乾脆主動替自己爭取這門親事。她愛財也愛得坦蕩，遇到算計先盤算怎麼保住自己的利益。看她走進規矩一堆的謝家，最有趣的是她那套直來直往的做事方式，偏偏讓滿屋子習慣拐彎說話的人措手不及。 琅琅悅讀
《逐玉》的樊長玉（田曦薇 飾）則有一個非守不可的家。父母雙亡後，親戚上門討房契，她既得保住家產，也要照顧妹妹，才打起招贅立女戶的主意。兩人都敢替自己作主，但金寶珠最想甩開的是家人替她做的決定，樊長玉最怕失去的是好不容易撐住的家。
同樣姓謝，謝硯困在深宅，謝征藏起侯爺身分
《寶珠》的謝硯（賴偉明飾）是漕運世家的嫡子，受到科舉冤案牽連。他看起來病弱，說話做事卻總留一手。金寶珠想藉這門親事離開原生家庭，謝硯也在琢磨，這個主動找上門的女子究竟有什麼打算。兩人初期的拉扯就在這裡：明明都看得出對方有盤算，卻誰也猜不透對方下一步會怎麼走。Di
《逐玉》的謝征（張凌赫飾）一出場便已落難。身為武安侯，他被樊長玉救下後，化名「言正」留在樊家，暗中追查十七年前的血仇。觀眾早知道這個在樊家過著平民日子的男人大有來頭，也就更想知道，樊長玉何時才會發現，自己招進門的夫君竟然是侯爺？
先婚後愛，一個嫁進謝家，一個把侯爺招進門
《寶珠》的婚事由金寶珠先開口，她以妾室身分進了謝家，和謝硯訂下三年契約。她要在陌生的宅院站穩腳跟，謝硯也有自己的顧忌。兩人一開始把條件談得清清楚楚，真正好看的反而是後來那些超出約定的事：明明可以各顧各的，遇到麻煩卻開始願意替對方出頭
《逐玉》則是樊長玉招贅，謝征答應入贅。她需要一樁婚事保住家，他需要一個落腳處掩護身分。這段感情最耐看的地方，是兩個本來只打算搭伙的人，慢慢把柴米油鹽過成了牽掛。越是看慣他們在樊家屋簷下的日常，後來兩人被捲進戰事時，就越讓人惦記這個家還能不能保住。
有權謀，《寶珠》查漕糧，《逐玉》打到戰場
《寶珠》前期有不少內宅交鋒，後續則因朝廷交辦漕糧賑災，牽出家族恩怨與朝堂角力。金寶珠起初只想替自己謀一條出路，後來卻得挺身掌家、追查幕後黑手。她在市井練來的膽量和看人眼色的本事，進了謝家反倒有了更大的用處。
《逐玉》前期把篇幅留給小鎮生活，以及長玉和言正住在一起的微妙曖昧，後期則隨著舊案和戰事浮出檯面，把兩人的命運推上沙場。樊長玉後來提著殺豬刀上戰場，前面那個為了妹妹和房契寸步不讓的姑娘，也有了更大的戰場要闖。
《寶珠》看互懟破防，《逐玉》看日久生情
想看女主有話直說、夫妻來回過招，可以先開《寶珠》。金寶珠遇到不痛快就當場回嘴，謝硯偏偏又是個心思藏得深的人。兩人每次交鋒都像在重新試探彼此的底線，等到其中一個先心軟，才格外好嗑。 琅琅悅讀
偏愛慢慢養出來的感情，可以回追《逐玉》。曾慶傑執導的版本，先用雪夜救人和同住日常把兩人的關係拍得細膩，再讓這份感情經歷身分揭曉與戰事考驗。前期讓人想看他們什麼時候承認動心，後期惦記的則是兩人還能不能一起回家。