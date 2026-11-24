2026-11-24 10:48 女子漾／編輯金柔葳
aespa Karina閨蜜韓秀娥是誰？自曝「一起洗澡」掀爭議，5套私服穿搭超圈粉
韓國大勢女團 aespa 成員 Karina（本名：劉知珉）自出道以來，便憑藉身高 168 公分的傲人三圍身材與精緻臉蛋，被外界封為「人間 AI」，加上星座牡羊座活潑爽朗的性格，圈粉無數，而 Karina 與 ITZY 成員申留真、演員韓秀娥更是演藝圈中出了名的好閨蜜，三人過去曾相約前往沖繩旅行，當時更被粉絲笑稱是「大人版的畢業旅行」，沒想到近日韓秀娥卻因在節目中談及與 Karina 的私下交情意外引發爭議，也讓她的背景與個人魅力受到關注。現年 27 歲的韓秀娥是一名演員，擁有甜美可愛的外型，日常私服也經常展現出如同鄰家妹妹般的清新氣息，與 Karina 帥氣又帶點御姐感的風格形成鮮明對比，這回 JUKSY 就帶大家一起認識韓秀娥是誰，並盤點她充滿妹妹感的私服穿搭！
aespa Karina 閨蜜韓秀娥爭議懶人包！
事情起於韓秀娥在 YouTube 節目《我們之間有封信 2》中，將 Karina 選為自己最要好的朋友，並親手寫信向對方表達心意，信中她回憶，有次 Karina 推門走進家裡時，自己強忍已久的淚水瞬間潰堤，感性地說：「知珉啊，妳在不知不覺中真的救了我好多次。」兩人最初是在 ITZY 成員申留真的家中認識，當時 Karina 離開前還主動向韓秀娥索取聯絡方式，此後一年多幾乎天天見面，頻繁到連韓秀娥的媽媽都忍不住問：「她不用忙嗎？」Karina 經常結束行程後順道到韓秀娥家吃晚餐，私下甚至會互稱「老婆」。
談到兩人何時開始變得親近，韓秀娥透露，自己曾直接問過 Karina，對方回答是「跟姊姊一起洗澡的時候」，隨後又補充：「想要一直跟姊姊一起吃飯的時候。」由於 Karina 是知名偶像，韓秀娥過去擔心公開友情會造成對方負擔，因此鮮少主動談及，這次錄影前，她也事先徵求 Karina 同意，對方不僅爽快答應，還親自挑選節目使用的照片，包含兩人穿著睡衣一起爬山、逛動物園等生活點滴，並附上當時的回憶與情境說明。
不料影片公開後，韓秀娥的 IG 隨即湧入大量批評留言，像是：「不要再利用她的人氣了！」、「能拿來炫耀的就只有自己是 Karina 的朋友嗎？」、「多談談自己身為演員的作品吧！」、「不要再消費 Karina 了！」甚至有人要求她乾脆與 Karina 絕交，同時也有不少網友替她緩頰，認為事前既然已取得 Karina 同意，單純分享好友間的日常並沒有問題。
另一方面，Karina 近日也在深夜發布一篇貼文，坦言自己思考許久才決定開口，並表示粉絲、團員、家人與朋友對她而言都非常珍貴，希望沒有人因此受到傷害，她也強調，自己的愛不會只偏向某一方：「我認為自己付出多少愛，就會收到多少愛。」最後更寫下：「我們長長久久地見面，長長久久地分享彼此的故事吧。」不過整篇貼文並未直接提及韓秀娥，也沒有針對特定留言作出回應。
aespa Karina 閨蜜韓秀娥是誰？
韓秀娥是韓國新生代女演員，1998 年出生的她，現年 27 歲，2020 年透過電影《奔跑吧，男孩》正式出道，曾參演《Penthouse 上流戰爭》、《青春應援 Cheer Up》、《美女與純情男》及《如此親密的背叛》等電視劇電影作品，並於 2024 年獲得 KBS 演技大賞最佳新人女演員獎，逐漸累積知名度。除了演藝事業，她私下也是 aespa 成員 Karina 與 ITZY 申留真的好友，三人經常相約吃飯、出遊，私下交情相當深厚。
aespa Karina 閨蜜韓秀娥 IG 魅力穿搭一次看！
aespa Karina 閨蜜韓秀娥 IG 魅力穿搭一次看！
aespa Karina 閨蜜韓秀娥 IG 魅力穿搭 1. 清新純欲風
先前韓秀娥與 Karina、申留真一同前往沖繩旅遊時，曾以一套充滿度假氣息的造型亮相，她身穿細肩帶大地色系碎花洋裝，外搭白色外套，並刻意將外套單邊拉下，露出肩頸與手臂線條，增添幾分隨性的小性感，再搭配慵懶盤髮與頭頂墨鏡，不僅呼應悠閒的假日氛圍，也透過碎花元素展現浪漫氣息，整體散發清新又帶點純欲感的少女魅力。
aespa Karina 閨蜜韓秀娥 IG 魅力穿搭 2. 溫柔知性風
韓秀娥平時的私服穿搭多以淺色系為主，偏好透膚、輕薄的材質，搭配甜美可愛的外型，整體散發出如白開水般清新、透亮的氛圍，像是這套造型，她以白色荷葉邊收腰洋裝為內搭，外罩淺藍色條紋襯衫，並將釦子全數解開，當作薄外套穿著，再隨性捲起袖口，搭配蓬鬆短髮，簡單幾個細節便營造出溫柔又知性的少女氣息。
aespa Karina 閨蜜韓秀娥 IG 魅力穿搭 3. 率性俏皮風
仔細瀏覽韓秀娥的 IG 日常美照，不難發現她總是散發著鄰家妹妹般的親切感，像是這套造型，她選擇荷葉邊抓皺設計的白色上衣，搭配淺藍色牛仔百慕達褲，再戴上紫色棒球帽點綴，透過明亮的色彩組合增添青春活力，也讓原本甜美的風格多了一點 Boyish 男孩感，展現率性又俏皮的日常穿搭魅力。
aespa Karina 閨蜜韓秀娥 IG 魅力穿搭 4. 浪漫甜美風
雖然韓秀娥平時多以明亮色系的單品打造日常造型，偶爾也會挑戰深色系穿搭，像是這套造型，她選擇近期韓國相當流行的葡萄紫上衣，透過斜肩剪裁自然展現白皙肩頸與纖細鎖骨線條，下身則搭配灰色層次荷葉邊蛋糕裙，裙襬特別加入深藍色荷葉邊點綴，為整體增添視覺層次。深淺色彩交織出柔和又不失個性的氛圍，讓她在知性氣質中多了幾分浪漫甜美。
aespa Karina 閨蜜韓秀娥 IG 魅力穿搭 5. 端莊學院風
延續上一套葡萄紫穿搭，韓秀娥這回同樣運用紫色系單品，打造出優雅的學院風造型，她先以淡紫色高領上衣作為內搭，外罩帶有桃紫色調的開襟衫，最外層再搭配灰色夾克，下身則選擇灰色百褶中長裙，透過不同深淺的紫色堆疊出穿搭層次，再以俐落挺括的剪裁平衡柔和色調，整體散發出低調內斂的靜奢氣息，也多了幾分端莊的知性學院感。
【本文為JUKXY街星授權提供】
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