2026-11-24 09:35 享民頭條
挑對窗簾直接幫家裡換上神仙顏值 8種熱門窗簾優缺點總整理
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章盤點8種常見窗簾，強調功能與風格要一起考量。
- 重點二：布簾、紗簾到捲簾各有遮光、通風與清潔上的差異。
- 重點三：蜂巢簾與蛇形簾等設計款，兼具質感但價格與安裝條件較高。
編輯/葉佳欣撰文
姐妹們，辛苦佈置了一個溫馨可愛的小窩，千萬不要讓一扇醜醜或選錯的窗簾毀了全部質感！很多人以為窗簾只是用來擋太陽的布，實際上它可是決定整個房間氛圍的靈魂魔術師。今天就來幫妳一次盤點市面上最常見的8種窗簾種類，看完這篇，妳不再花冤枉錢，輕鬆打造出網美風高級感住宅！
經典傳統布簾與浪漫紗簾
這是經典百搭的雙層組合。布簾擁有極佳的遮光性與豐富花色，能營造出溫馨大器的居家氛圍；搭配輕薄飄逸的紗簾，白天可以透光不透視，讓陽光變成溫柔的濾鏡。風格選擇多元，遮光與隱私效果極佳。但是布料較笨重，拆卸清洗與晾乾很消耗體力。
俐落省空間的捲簾
租屋族或小坪數女孩的福音來啦！捲簾是利用管狀軸心將單層布面向上捲收的設計，造型簡約現代。價格親民、不佔用平面空間，而且表面通常做了特殊處理，不容易積灰塵。大面積窗戶不適用，且四周容易有微光滲漏，無法達到全遮光。
仙氣爆棚的調光簾（斑馬簾）
近年來紅遍各大社群平台的調光簾，採用交錯的網紗與遮光布設計。只要輕輕拉動珠鍊，就能像斑馬紋一樣隨意切換透光或遮蔽模式。單層就能兼顧採光與隱私，外型時尚又具備極佳的現代感。結構限制了它無法做到全黑遮光，且放下時無法直接開窗通風。
質感滿分的木質與鋁百葉簾
喜歡復古美式風或是工業風的妳，不能錯過百葉簾。透過轉動葉片角度，就能自由決定光線要灑落的方向。通風性很好，能創造出迷人的光影線條。葉片縫隙容易卡灰塵，需要花心思定期一根根擦拭清理。
貴婦級別的柔紗簾（絲柔百葉）
結合了捲簾便利性與百葉窗靈活度的柔紗簾，中間是柔美的布片，前後包覆著細緻紗網。光線穿透進來會變得無比柔和夢幻，讓房間充滿高級飯店的慵懶氣息。做工繁複精細，價格相對偏高，清潔上也需要比較溫柔小心。
時髦流暢的蛇形簾
如果妳追求的是韓劇主角家那種高級波浪線條，選蛇形簾沒錯。它利用特製軌道讓布料呈現完美且有秩序的S型曲線，是客廳落地窗的顏值擔當。垂墜感極好，視覺俐落大方，空間瞬間質感升級。需要的用布量較大，且因為波浪較深，天花板必須預留較寬的窗簾盒深度。
造型感十足的羅馬簾
羅馬簾在收納時不是用捲的，而是像手風琴一樣一層層向上折疊堆起，帶有一種優雅的法式或鄉村風情。貼近窗面不佔空間，收合時層次分明，有裝飾性。五金結構較複雜，如果零件損壞或需要拆洗會比較麻煩。
節能省電的蜂巢簾（風琴簾）
側看呈現六角形中空結構的蜂巢簾，就像蜂巢一樣能鎖住空氣。它是對付西曬房或頂樓的超級大救星。隔熱保溫效果好，甚至有上下雙向開合的款式可以兼顧採光與隱私。中空結構容易卡灰塵小蟲，且單價在窗簾界屬於偏高。
結語
窗簾不是隨便買一塊布掛上去就好，它藏著妳對生活品質的追求與品味。根據妳房間的實際需求與採光條件，挑對最適合的窗簾種類，不但能讓家裡秒變網美攝影棚，更能每天都被溫柔的陽光和舒心的氛圍療癒身心！
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精華 FAQ
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文章一次整理了8種常見窗簾，包括傳統布簾與紗簾、捲簾、調光簾、百葉簾、柔紗簾、蛇形簾、羅馬簾與蜂巢簾，並說明各自特色與適用場景。
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若重視遮光與隱私，傳統布簾搭配紗簾最完整；蜂巢簾也有良好隔熱與遮蔽效果。調光簾雖能調整採光，但無法做到全黑遮光。
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重點是先看房間的採光、空間大小與生活需求，再決定窗簾種類。像小坪數可選捲簾，西曬或頂樓可考慮蜂巢簾，追求質感則可看蛇形簾或柔紗簾。
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