2026-11-24 09:19 享民頭條
每天上班像上刑場嗎？職場女子打破內耗的6個覺醒
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：把公司視為商業合作，不必把老闆同事當親近家人。
- 重點二：別讓過度腦補與情緒內耗，消耗比工作更珍貴的精力。
- 重點三：適度發聲、摸魚與換工作，才能保住健康與職場主導權。
編輯/葉佳欣撰文
鬧鐘響起的瞬間心裡是不是湧上一股想把手機砸爛的衝動？每天踩著高跟鞋或球鞋走進辦公室屁股還沒坐熱就已經開始倒數下班時間。如果妳最近常常覺得心很累工作怎麼做都覺得卡卡的，先別急著否定自己！今天不講那些冠冕堂皇的雞湯，我們要來聊聊職場中那些殘酷卻無比真實的生存法則。工作做不下去真的不代表妳不夠努力，很有可能是妳用錯了力氣。
一、把公司當作合夥賺錢的戰場 而不是妳的親生爸媽
很多認真的女生都有一個致命迷思，總覺得只要自己鞠躬盡瘁老闆跟公司就會看見妳的付出並給予等值的回報。醒醒吧！公司是用來賺錢的不是開慈善機構的。妳領多少薪水就做多少對應的事，千萬不要把老闆當作長輩去孝順、把同事當成閨蜜去掏心掏肺。當妳學會把上班當成一場拿錢辦事的商業合作，每個月領薪水時心態就會平和很多，畢竟拿人錢財與人消災，老闆買的是妳的專業時間而不是妳的靈魂。
二、職場上的情緒內耗比加班更費力
妳是不是常常為了主管在群組發的一個問號腦補一整齣宮鬥劇？還是因為同事開會時不經意的一句話氣到整晚睡不著？親愛的，在職場上最消耗妳精力的往往不是繁重的工作量，而是妳那過度運轉的想像力。當妳開始覺得工作快撐不下去的時候，請試著把「別人怎麼看我」這個開關關掉。主管找妳麻煩可能只是他昨晚沒睡好，同事擺臉色也許是因為他便當買錯口味。把省下來的腦容量拿去吃頓好吃的下午茶，絕對比在心裡上演小劇場有價值多了。
三、會吵的人有糖吃 但會裝死的人活得最久
從小到大師長都教導我們乖巧聽話就會有好成績，但出社會後妳會發現這套完全不管用。在職場上埋頭苦幹的黃牛通常最容易被抓去犁田，因為老闆會覺得反正妳不會叫那重擔不找妳找誰。適度地學會「發聲」跟「展現成果」非常重要，如果工作真的多到滿出來，請大方且優雅地列出清單告訴主管：「老闆，我手邊這三個專案都很急，您覺得哪一個可以先暫緩呢？」學會把皮球踢回去，才不會讓自己成為職場上的冤大頭。
四、爛工作就像渣男 不值得妳用健康去感化他
有些對自我要求極高的女生遇到不合理的制度或有毒的工作環境時，總有一種莫名的使命感覺得自己可以改變現狀、可以感化這家公司。聽過無數故事的過來人必須殘酷地告訴妳，爛公司就像死性不改的渣男，妳改變不了他的，妳能改變的只有妳的定位。當妳發現每天上班都像在地獄走一遭、體檢報告紅字越來越多，請果斷地把履歷打開。地球少妳一個不會停止轉動，但妳的青春跟健康賠掉可是找不回來的。
五、摸魚不是罪惡感 而是妳對抗慣老闆的日常防禦
有些責任感過強的女性只要一想到手頭還有沒寄出的信件就會焦慮到連午休都吃不好。其實適度的「摸魚」跟「帶薪拉屎」不是偷懶，而是妳在高壓環境下保護心靈健康的防禦機制。人腦本來就不是機器，無法維持八小時的高效率運轉。下午三點泡杯咖啡、滑個社群軟體、或是在茶水間跟同事吐槽兩句，這些短暫的放空不是浪費時間，而是為了讓妳有足夠的力氣撐到下班打卡那一刻。
六、妳的價值由市場決定 而不是取決於主管的評價
很多女孩在職場上失去自信，往往是因為遇到了一個喜歡PUA下屬的主管，整天嫌妳這裡做不好那裡不夠快。請把這句話牢牢刻在心裡：主管的評價只代表他個人的眼光與格局，不代表妳的市場價值。如果妳開始懷疑人生，不妨把求職網站打開看看現在外面缺什麼樣的人才，甚至去參加幾個面試。當妳發現自己其實有很多選擇時，現職那些鳥事瞬間就會變得雲淡風輕。
結語
親愛的職場女子，工作本來就只是人生的一小部分，絕對不是全部。如果這份工作讓妳每天懷疑人生，那不是妳不夠優秀，而是這條跑道根本不適合妳。下次感到快撐不下去時，允許自己爛個半天、大哭一場或大吃一頓都沒關係，但哭過之後記得把高跟鞋踩穩，因為妳是自己人生唯一的CEO，隨時都有權利按下工作重啟鍵，去尋找真正能讓妳閃閃發光的地方。
精華 FAQ
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因為公司本質是拿錢辦事的商業合作，不是慈善機構；把老闆當長輩孝順、把同事當閨蜜掏心掏肺，反而容易失衡，導致期待落空與心累。
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作者認為情緒內耗往往比工作量更耗力，很多小劇場其實沒有必要。與其猜主管和同事的心思，不如關掉過度在意評價的開關，把精力留給真正重要的事。
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先學會適度發聲、清楚列出手上工作並把選擇丟回主管；若環境長期有毒、健康亮紅字，就不要勉強感化公司，果斷更新履歷、尋找更適合自己的去處。
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