2026-11-23 21:13 J.T
【那張差點按退訂的島語簡訊，照出中年家庭最不敢說的慌】——別讓股市臉色，決定餐桌的溫度！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：股災讓原訂的家族聚餐差點被退訂，反映家庭情緒受股市牽動。
- 重點二：文章指出許多家庭把生活資金與投資資金混在同一籃子裡。
- 重點三：作者主張建立預備金、保單與低波動配置作為家庭財務防線。
星期天傍晚六點半，廚房流理台上的暖黃燈剛亮起來，電鍋裡還冒著淡淡的米香。她擦乾手上的水珠，點亮放在料理台邊的手機，螢幕上停著一張她珍藏了一個月的訂位確認簡訊。那是上個月初，她守在電腦前刷了三輪頁面，好不容易才搶到的「島語自助餐廳」週五晚間四人座位，原本打算這週末帶剛滿六十歲的公婆和先生一起去慶祝結婚紀念日。
客廳裡沒開電視，安靜得只聽見牆上時鐘的滴答聲。先生坐在沙發角落，手機螢幕的冷光映在他鎖緊的眉頭上，這一個禮拜台股狂瀉了七千六百多點，光上週五一天就跌掉兩千三百九十三點，他手裡那幾檔重壓的股票幾乎天天綠到發黑。沉默了足足十分鐘，他忽然把手機蓋在茶几上，聲音啞啞地朝廚房喊了一句：「這禮拜的吃到飽，要不先退掉吧，最近虧成這樣，去吃也吃不下。」
她握著手機站在流理台前，指尖停在「取消訂位」四個字上方，心口突然像被誰輕輕捏住一樣悶得發疼。那一刻她難過的，當然不會是少吃幾隻梭子蟹，或是少喝一杯餐酒。她心裡真正發慌的是，原來兩個人拼了二十年、存摺數字看起來明明不差，這個家好不容易盼來的一頓團圓飯，竟然脆弱到只要大盤翻臉五天，就得連夜把好心情收進抽屜裡。
▋網傳退訂潮背後，兩種截然不同的餐桌風景 ▋
這兩天滑開手機，社群上到處都在討論同一件事。有網友發現原本一位難求的島語冒出零星空位，紛紛打趣說投資人綠到吃不下飯、高檔餐廳爆出退訂潮。可是今天漢來美食董事長林淑婷受訪時說出的實況，卻讓許多中年夫妻看得心頭一震。現有分店依舊滿座，即將在台北大巨蛋開幕的新店，上週六開放未來兩個月訂位，三百個席位竟然在短短三分鐘內就被搶購一空。
同一場股災，同一個週末，為什麼有些家庭被迫把期待了一個月的聚餐按取消，有些家庭卻依然能在三分鐘內從容訂下位子？我們把帳攤開來算一次就懂了。島語假日晚餐一個人兩千零九十元，加上一成服務費是兩千兩百九十九元，一家四口吃下來不到一萬元。對一個有穩定收入的中年家庭而言，九千多塊明明不是會動搖根本的天價，之所以會讓人連筷子都舉不起來，往往是因為家裡幾乎所有存款都塞進了同一個投資籃子裡。
很多太太在婚後習慣把理財主導權全交給先生，自己默默把家裡柴米油鹽省到極致。大盤大漲時，先生開心說帳戶多了幾百萬，以後退休不用愁，妳也跟著安心。直到這波從四萬九千點一路修正下來，融資餘額五天少了超過一千億，妳才驚覺那些曾經讓全家開心的數字，原來都還飄在半空中，始終沒有真正落袋變成守護餐桌的靠山。
▋女人的安全感，藏在不會跟著大盤縮水的底牌裡 ▋
這些年在課堂與諮詢桌前，我常遇見許多體貼又懂事的熟齡女性。她們為了體諒另一半扛家計的辛苦，平常連買一件新大衣都要猶豫半天，遇上先生投資失利，更是第一時間主動說「沒關係，我們最近吃省一點」。這份溫柔很珍貴，卻也常常讓自己和整個家庭長期活在情緒跟著行情起伏的緊繃裡。
其實，家庭財務最怕的狀況，往往是把「情緒資金」跟「生活資金」混在同一個籃子裡。當你把下個月的房貸、孩子的學費、父母的醫療預備金，連同週末全家的聚餐預算，全部壓在高波動的股票甚至融資裡，股市只要一震盪，震碎的就不會只有淨值，還有夫妻之間原本和睦的語氣，以及餐桌上好不容易湊齊的笑聲。
真正能讓一個家在風雨中依然站得穩的，是替家庭建立起一層「免看行情臉色」的財務防彈衣。這份底牌不需要多華麗，它可以是獨立開立、專款專用的十二個月家庭生活預備金帳戶，也可以是分期累積、期滿後提供穩定現金流與身故保障的利變型或分紅壽險，或是低波動的固定收益配置。它們平常看起來不如飆股耀眼，甚至在大漲時會被嫌賺太慢，可是在大盤單週重挫七千多點、人人失眠的夜裡，正是這些安靜的資產，讓妳有底氣把湯端上桌，輕聲對家人說一句：「別怕，我們的生活費一點都沒少。」
▋把訂位留著，也把家的安穩握回手裡 ▋
星期一收盤，台股上下震盪了一千六百多點，最後反彈收紅。市場總有漲有跌，明天過後還會有新的風浪，沒有人能保證下一次急殺什麼時候來。但我們可以從今天開始，和身旁的伴侶好好坐下來對一次帳，不再只是問「最近股票賺了多少」，而是一起確認：「如果股市停擺一年，我們家手邊能立刻動用的安穩現金夠不夠？我們有沒有留下一份，任何行情都搶不走的家庭底氣？」
廚房的電鍋跳起了保溫鍵，暖氣緩緩散開。她深吸了一口氣，沒有按下螢幕上那個紅色的取消鍵，而是把那張島語訂位簡訊穩穩截圖存進相簿，接著倒了兩杯溫熱的茶走進客廳。她把其中一杯遞到先生手裡，笑著說：「位子我先留著，這禮拜我們還是帶爸媽去吃飯。等吃完這頓，我們兩個一起把家裡的帳重新分個區，以後不管外面怎麼跌，我們家都能安心吃飯。」把這篇，傳給那個妳最想保護的人——傳給妳的姊妹，傳給先生，也留給十年後的自己。
我是JT，你的引導式財務規劃顧問，
我不是心理諮商師，但有些想法，想跟你分享。
精華 FAQ
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因為真正讓人猶豫的不是餐費本身，而是家中資金幾乎都壓在高波動投資上。當股市大跌，連原本可負擔的聚餐都會被情緒化地視為負擔。
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最常見的錯誤是把房貸、學費、醫療預備金和生活費，甚至聚餐預算，全都和股票或融資混在一起。如此一來，市場一震盪，家庭氣氛也跟著失控。
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作者建議建立不看行情臉色的財務防線，例如12個月生活預備金、利變型或分紅壽險，以及低波動固定收益配置，讓家人即使遇到急跌也能正常生活。
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