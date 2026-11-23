AI重點 文章重點整理： 重點一： 金馬得獎感言串起演員們對熱情、勇氣與夢想的體悟。

金馬得獎感言串起演員們對熱情、勇氣與夢想的體悟。 重點二： 陳淑芳、劉冠廷、曾敬驊等人分享了人生低潮與堅持。

陳淑芳、劉冠廷、曾敬驊等人分享了人生低潮與堅持。 重點三：文章以教書者視角提醒，人生舞台沒有永遠的配角。

曾經想回南部老家賣豆花的演員，後來站上金馬影帝的舞台。從18歲考進戲劇系，到38歲拿下影帝，劉冠廷走過的路，並不是每一步都順遂。

​無戲可拍、懷疑自己是否適合演戲，甚至動過離開這個行業的念頭，直到站上金馬舞台，他說：「你是個演員，就應該抬頭挺胸。」這句話，聽起來格外有重量。

​每年金馬獎，除了得獎名單令人關注，那些電影人拿起麥克風後說出的話，也總讓我記得很久。二十幾年的教書生涯，看過許多學生在人生不同階段登場，有人風風火火地綻放，有人歷經挫折後黯然離場，也有人明明跌跌撞撞，卻在某個時刻重新找到自己的方向。

​舞台上的掌聲往往只屬於那幾分鐘，至於沉潛時的冷暖，恐怕只有真正走過的人才明白。這次整理金馬獎的六段人生告白，正是因為那些話讓我想起，人生的精彩與失意，往往都藏在掌聲響起之前。

​一個人只要還有熱情，年齡就不該成為退場通知

​從影超過一甲子的陳淑芳，從國立藝專畢業，到因跳舞被星探發掘，近七十年的演藝歲月裡，經歷過等待與沉潛，也演過無數大小角色。第57屆金馬獎，她同時拿下最佳女主角與最佳女配角，創下同屆雙獎紀錄；第62屆金馬獎則獲頒終身成就獎。

​她說：「人生只要心裡有愛、有熱情，永遠就不會有年齡的顧忌。」​另一段感言更讓人看見她對演戲的執著：「演戲一定要忘了自我……我是演員、我不是明星，只要記得有我陳淑芳，哪怕是一場戲、一句話，我都願意演。」

​六十多年演藝生涯，陳淑芳仍然願意為一場戲、一句台詞站上鏡頭前。她不在乎角色大小，甚至說，只要記得有她陳淑芳，哪怕只有一場戲、一句話，她都願意演。

​很多人工作到某個年紀，已經開始計算還有幾年可以退休；她卻仍在等待下一個角色。這份對工作的熱情，讓我想起教學現場那些即使遇到挫折，仍願意重新拿起課本、再次嘗試的學生，真正讓人佩服的，往往不是一時的成績，而是歷經歲月之後，依然願意投入的心。

​勇敢的人，也可以承認自己不完美

​以《我家的事》獲得金馬62最佳男配角的曾敬驊，在台上情緒激動、淚水止不住地流下。他說：「我不太會說話，但我真的做了很多很勇敢的事。」金馬61典禮主持人劉冠廷也曾說：「我不夠完美！但可能表演不需要完美。我們開始接受多元的自己，就如金馬的多元包容。」

​我們太習慣要求自己表現得好一點。工作要有成績，說話要得體，情緒最好不要失控，連遇到挫折都希望能迅速整理好自己，重新振作。久而久之，連承認害怕、承認自己做不到，都像是一件難為情的事。

​曾敬驊那句「我真的做了很多很勇敢的事」，讓我想到，有些勇敢只有自己知道。可能是終於離開一段不適合的關係，可能是面對長期逃避的問題，也可能是明明心裡很害怕，還是決定踏出第一步。那些沒有掌聲的瞬間，或許比一次漂亮的成果更值得記住。

​夢想很虛幻，卻能讓人願意繼續走下去

​《大濛》劇組獲得金馬62最佳劇情片時，說出了這樣的話：「我們一定要用電影改變世界的決心，這是身為電影創作者的意義。」

金馬61引言人李安則分享：「就創新冒險吧！夢想不要放棄！現實的生活很多，夢想虛幻但心裡是真實的。」​李安說夢想是虛幻的，心裡卻是真實的。這句話很像許多人現在的生活：年輕時想做的事，可能還記得，卻已經很久沒有為它安排時間。

​每天忙著處理眼前的事，偶爾看到別人實現夢想，心裡會羨慕一下，接著又告訴自己，等忙完這陣子再說。問題是，生活好像永遠都有下一個「忙完」。

​電影能改變世界，也可能只改變某一個觀眾的想法；而我們曾經想做的事，也許未必能帶來什麼成績，卻可能讓某段生活重新有了期待。夢想未必一開始就有清楚的模樣，有時候只是心裡的一個念頭，願意持續往前走，才慢慢看見它的輪廓。

​曾經想放棄的人，後來站上了金馬舞台

​拿下金馬61最佳男配角的施名帥，憑藉《角頭－大橋頭》獲得肯定。他在台上說：「謝謝想像力，因為沒想像力，我不可能會站在這裡！我是一個演員，也是一個造夢的人！」

​劉冠廷從18歲考進戲劇系，一路走到38歲拿下金馬影帝，這段路並非每一步都順遂。歷經無戲可拍的低潮，甚至動過回南部老家賣豆花的念頭。放在今天他已經拿下金馬影帝的身分上，多少讓人難以想像。

​後來，他在得獎感言中說：「你是個演員，就應該抬頭挺胸。」劉冠廷曾經想回南部老家賣豆花。這個念頭，。可是在無戲可拍的日子裡，演員也得面對生活，得想下一份工作在哪裡，得考慮自己還要不要繼續走這條路。

​金馬獎上的「抬頭挺胸」，如果沒有走過那些失意時刻，可能只是漂亮的台詞；有了這段經歷，才真正聽得出他說話的重量。施名帥感謝想像力，劉冠廷提醒演員抬頭挺胸。這些話讓我想到，當人生遇到低潮，或許不必急著替自己宣判失敗。

​不管是我們自己或是學生，人生哪有一次成績就能定案的道理？今天還沒走到想去的地方，不代表這條路已經沒有可能。

​父母的愛可以很長，陪伴的時間卻未必

​翁倩玉曾在金馬舞台上說：「父母的愛是無限的，但是他們的時間是有限的。」這句話沒有華麗的修辭，卻讓人很難輕鬆地聽過就算了。

年輕時，我們總覺得父母會一直在家裡等著，等我們工作忙完、等我們有空、等我們終於想起要回去吃一頓飯。直到某一天，才發現時間並沒有答應過我們，它只是不斷往前走。

​張震得獎時，也將榮耀獻給同樣喜歡電影的觀眾，並感謝父親張國柱。他說：「獻給同樣喜歡電影的你們……謝謝我的父親張國柱，他是演員，他帶我進入、認識電影。」父親帶兒子認識電影，兒子站上金馬舞台，將這份感謝送回父親。

​這段傳承讓人感受到，一個人走到今天，背後往往有許多曾經牽著他、陪伴他、替他開啟某扇門的人。忙著追求生活、工作與夢想的我們，是否也曾忘記，那些最重要的人，其實一直都在等待一個電話、一頓飯，或一次真正用心的陪伴？

​教書這些年，學生畢業後各奔前程，有時在路上偶然遇見，聊起當年的班級與老師，才發現原來那些以為平凡的日子，早已成為彼此生命裡珍貴的記憶。





​人生沒有配角，認真演好自己的角色就夠了

​金馬舞台上，關繼威曾說：「在我們的宇宙裡，我們都是故事的主角。只要我們選擇勇敢就可以發光！」而龍天翔、蔡振南、高捷、太保幾位資深演員也以幽默的方式回應：「什麼配角？只要用心演，都是電影界的角頭啦！」這段話逗得人笑，也讓人重新想想，生活中那些看似不起眼的角色。

​有人是每天早起準備早餐的媽媽，有人是默默完成工作的職員，有人照顧家人多年，從未站上任何舞台，也沒有獲得掌聲。可是，若少了這些人，許多故事根本無法繼續。

​我們很容易拿自己的生活與別人比較，看見別人的成績、頭銜、收入或影響力，就覺得自己是不是不夠好。電影裡有主角與配角，人生卻沒有一張固定的演員表。每個人都在自己的生活裡承擔責任、做出選擇，認真走過的日子，何嘗不是一場值得被珍惜的演出？

​電影散場了，人生還有下一場戲

​金馬獎的舞台總有散場的一刻，獎座會被帶回家，攝影機關閉，新聞熱度逐漸退去，電影人仍得繼續工作，生活也依舊有它的難題。

​那些感言之所以令人感動，或許正因為它們來自真實的人生經歷，有人演了六十多年戲，有人曾經想離開演員夢，有人感謝父親帶自己走進電影世界，也有人用一句幽默的話，替所有努力生活的人爭取了一個主角的位置。

​我很喜歡這些金馬感言。教書生涯，看過許多學生在舞台上意氣風發，也看過他們在掌聲退去後，面對成績、選擇與人生困境時的無助。站上舞台的那一刻，所有人都看得見光芒；至於那些沒有人看見的練習、失敗、重新來過，才是決定一個人能走多遠的關鍵。

​這些人走過的路都不一樣，卻讓我想起，人生的舞台從來不只有掌聲響起的那一刻。那些失意、等待、跌倒後重新站起來的日子，或許才是我們真正需要記住的片段。

​願這些金馬獎得主的真心告白，能帶給我們一些啟發，也讓我們在面對自己的低潮與困惑時，多一分清醒，少一點急著替自己定論。畢竟，人生這場戲還沒演完，下一幕會如何展開，誰也說不準。