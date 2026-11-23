2026-11-23 14:59 張潔咪/Jamie老師
旺妻老公的5個日常習慣，你家那位中了幾項？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：旺妻是指讓太太在生活中更省力、更有餘裕。
- 重點二：文章列出5個日常習慣作為觀察標準。
- 重點三：重點在分擔育兒家務並讓伴侶保有自己的時間。
以前覺得男生記得紀念日、突然送花很浪漫，有孩子後，心動的標準可能多了一項：看見你抱著孩子吃飯，他會自己把碗接過去，沒有特別安排什麼驚喜，你卻能終於吃到一口熱飯，連看他的眼神都不一樣了。大家愛說「旺夫」，換個角度想，讓太太有時間吃飯、有心力做喜歡的事，也是一種很實在的「旺妻」
這裡的旺妻是生活裡的趣味說法，不是命理判定，以下5個習慣，你家那位中了幾項？
1.看得出妳還沒吃飽，主動接過孩子的碗
全家一起吃飯，有個人明明一直坐在餐桌旁，飯卻幾乎沒動，先把食物剪小、擦掉灑出的湯、撿起地上的湯匙，還要回答第三次「為什麼不能只吃白飯」，等終於能吃自己的，其他人已經在問水果在哪裡，這時候老公如果說「我來陪他吃，妳先吃完」，真的比隔著桌子稱讚「媽媽好辛苦」更讓人有感！尤其接手後連水杯在哪裡都知道，不會兩分鐘又叫你回來找東西，那一餐才算真的交給他，有時候，感情加分就藏在這些沒人特別拍照記錄的小事裡
2.出門會整理孩子的包，回家也記得收
「可以出門了嗎？」這句話有時候很容易讓人翻白眼，因為問的人已經穿好鞋，另一個人還在找替換衣物、裝水壺，確認孩子出門一定要帶的那隻玩偶，如果老公願意接下整理包包這件事，先一起確認常用物品，之後自己檢查、自己補齊，更值得加分的是回家之後，濕衣服拿去洗、水壺清乾淨，用品用完了也記得補，包包不必原封不動放到隔天，等太太再次打開，才發現昨天的忙還沒結束
3.自己家的聚餐，自己聯絡到好
家庭群組一出現「週末一起吃飯」，有人想到的是吃什麼，有人想到的卻是要確認幾點、幾位、誰訂位、有沒有兒童椅，以及孩子那時候會不會正在睡，願意分擔的老公，會先把自己家人的安排問完整，遇到需要兩人決定的地方再討論，不會只丟一句「我媽問妳幾點可以」，從「妳再問一下大家」變成「訂好了，十二點，有兒童椅」，太太少回了一串訊息，也少擔心自己是不是哪句話沒說好，親友臨時想改時間時，他也願意出面協調，讓這頓飯從準備開始就有人一起負責
4.讓妳有自己的時間，不是一邊休息一邊待命
想洗個澡、剪個頭髮，或把一集影集看完，原本都不是什麼奢侈的要求，有孩子後卻可能門才關上，就有人喊「他要找媽媽」，出門沒多久，手機又接連跳出衣服在哪裡、接下來要做什麼的問題，願意接手照顧的老公，會先熟悉必要的用品與安排，陪孩子建立自己的相處方式，不把每個小狀況都丟回太太手上，兩個人可以約好輪流有自己的時間，遇到真的需要一起處理的事情再聯絡，能安心去做完一件事，回來時不用補上一堆工作，這份體貼才真正落實在生活裡
5.手機裡不只有孩子，也有妳和孩子
翻開相簿，孩子跟爸爸玩、牽著阿公阿嬤、第一次吃蛋糕，什麼都有，媽媽卻常常只出現一隻遞東西的手，她太習慣看見可愛畫面就拿起手機，久了，全家的回憶很多，自己的照片反而沒幾張，如果老公會主動說「妳坐過去，我來拍」，還知道先看光線、等表情，不只拍到低頭找東西或閉眼的瞬間，就很值得稱讚，也不必只等生日、旅行才拍，平常一起看書、靠在沙發上笑成一團，都值得留下，拍完記得傳給她，別讓照片一直住在自己的手機裡
中了幾項之外，也看看家裡誰一直在忙錄狀態
這份清單沒有分數，每個家庭的工作時間與照顧安排也不同，有些爸爸負責得更多，有些家庭則由其他家人協助，如果你家那位已經做到幾項，可以直接告訴他哪件事讓你很開心；如果還沒有，也不妨挑一件具體的事談談怎麼互相安排。
精華 FAQ
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文中所說的「旺妻」不是命理判定，而是生活裡的趣味說法，指的是丈夫在日常中能分擔照顧與家務，讓太太更省力、有時間做自己的事。
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這5個習慣的共同核心，是丈夫願意主動接手育兒、整理用品、聯絡聚餐、安排時間與拍照記錄，讓太太不必一直待命，能真正休息。
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文章提到清單沒有分數，不必追求全中；若已做到幾項可直接表達感謝，若還沒有，也可以先挑1件具體事情討論，慢慢調整分工。
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