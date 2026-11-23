2026-11-23 13:01 女子漾／編輯ANDREA
《兩京十五日》分集劇情整理！成毅遇襲沉河、林更新目睹父死超虐，四人小隊絕境逃出金陵
改編自馬伯庸同名小說、由成毅、林更新、姜珮瑤、吳幸鍵主演的古裝傳奇劇《兩京十五日》自11月20日開播後話題不斷，不僅穩坐貓眼陸劇熱度榜冠軍，上架台灣Netflix更火速衝上收視排行第3名！全劇共26集，目前愛奇藝已更新至第8集。究竟這部劇憑什麼讓劇迷一追就停不下來？以下先帶大家看《兩京十五日》好評不斷的3大關鍵，再一次整理目前為止的高能分集劇情！
《兩京十五日》為何大家都愛看？3大好評關鍵一次看
1.成毅演技大突破，演活有血有肉的落魄太子：成毅這次飾演的太子「朱瞻基」跳脫過往古裝形象，一出場看似玩世不恭、流連市井，實則心思縝密又清醒。無論是面對大臣時的試探算計、逃亡途中的成長蛻變，還是充滿感染力的哭戲，都被網友大讚「表演非常有層次」。
2.成毅Ｘ林更新默契滿分，笑淚交織超吸睛：林更新徹底演活了市井小捕快「吳定緣」，自然鬆弛的演技包辦了全劇不少笑點。他與成毅從寶船爆炸後不打不相識、互相猜忌，到後來聯手破局、惺惺相惜，兩人對手戲火花十足，互動既自然又熱血。
3.名導操刀＋節奏超緊湊，宛如「明代版玩命關頭」：由《大明王朝1566》名導張黎執導，全劇僅26集完全不拖沓、不灌水。除了還原明代運河實景與講究的歷史服飾，短短15天內從南京奔襲兩千里回北京的倒數壓迫感，搭配環環相扣的權謀反轉，讓觀眾直呼「一口氣連刷好幾集超上癮」！
《兩京十五日》劇情大綱：
《兩京十五日》第1集《虎硫藥》
明洪熙元年，太子朱瞻基（成毅 飾）奉旨南下金陵監國，城中卻頻傳地震與宮中秘藥「虎硫藥」爆炸案。應天府總捕頭吳不平與看似浪蕩的小捕快兒子吳定緣（林更新 飾）聯手查案，線索卻在關鍵御史離奇身亡後中斷，父子倆隨即趕往東水關碼頭迎駕。
《兩京十五日》第2集《太子和捕快》
吳定緣陰錯陽差救下朱瞻基，卻不知其尊貴身分。行人司小官于謙（吳幸鍵 飾）憑玉佩認出太子，機智將其偽裝並把吳定緣關入大牢。守備太監鄭和確認太子平安後，朱瞻基決定設局試探金陵防務，卻在行經玄津橋時再度察覺致命殺機。
《兩京十五日》第3集《鐵盟》
吳定緣為避免父親背鍋，向于謙索要重金並協助追查「鐵盟」窩點，竟震驚發現父親實為鐵盟舊人，父子倆因此爆發激烈爭執。另一邊，朱瞻基在宮中召見御馬監提督朱卜花，表面安撫實則步步試探虎硫藥失竊的矛盾。
《兩京十五日》第4集《弒君》
吳定緣與于謙審問女醫蘇荊溪（姜珮瑤 飾），驚覺她為替密友復仇已在朱卜花飲食中下毒，更得知朱卜花早知寶船會炸、意圖弒君！于謙急忙入宮報信，朱瞻基則在奉先殿設下金蟬脫殼之計火燒宮殿，最終跳入秦淮河驚險脫身。
《兩京十五日》第5集《假扮戲子》
重傷上岸的朱瞻基再被吳定緣救下，一行人躲入吳家，蘇荊溪無麻藥直接以烙鐵療傷超震撼。眾人從密信得知皇帝病危，危急時刻吳定緣與蘇荊溪假扮野鴛鴦騙過朱卜花搜查。最終四人對香爐立誓，正式組成護送太子北返的小隊。
《兩京十五日》第6集《逃》
本週最虐名場面！吳不平在正陽門為替兒子爭取逃生時間，毅然衝向機關卻遭朱卜花砍斷纜繩，慘被巨石壓死。吳定緣目睹父親慘死痛不欲生，朱瞻基以質樸情感喚醒他，兩人聯手擊退火銃陣，吳定緣決心護送太子並為父報仇。
《兩京十五日》第7集《盜社》
眾人尋求盜糧組織「白龍掛」協助借道，卻遭鐵盟第一高手「病佛敵」梁興甫半路截殺。朱瞻基與吳定緣聯手仍居下風，兩人默契配合將其絆倒一同墜落城牆，生還後逃入宛如迷宮的黃冊庫，蘇荊溪卻在混亂中失蹤。
《兩京十五日》第8集《期限》
朱瞻基與于謙利用黃冊庫地形設局，推倒書架並縱火吞噬梁興甫，成功救出吳定緣。眾人乘船逃離時遭朱卜花追擊，蘇荊溪現身控訴其逼死密友的罪行，朱卜花毒發墜河溺斃。四人小隊終於順利駛離金陵，正式展開十五日千里返京的驚險征途！
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