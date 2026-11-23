AI重點 文章重點整理： 重點一： 圖片上傳前先縮小尺寸，內文圖建議長邊約 1,000 像素。

圖片上傳前先縮小尺寸，內文圖建議長邊約 1,000 像素。 重點二： 改用 WebP 或 AVIF，可在維持畫質下顯著減少檔案大小。

改用 WebP 或 AVIF，可在維持畫質下顯著減少檔案大小。 重點三：搭配 CDN 與響應式圖片，可加快載入並降低主機流量。

經營自己的網站時，多數人會把心思放在文案、配色和版面上，圖片卻常常是「拍好、選好，就直接上傳」。問題是，圖片往往是一個網頁裡最重的東西。

HTTP Archive 長期追蹤大量網站的技術資料，每年發表《Web Almanac》報告。2025 年版的統計顯示，行動版首頁的總大小中位數約 2.56MB，其中圖片約 911KB，是所有資源類型裡佔最多位元組的一類。WordPress 核心團隊在 2019 年的開發說明中也提到，一般智慧型手機拍的照片，檔案很容易就超過 5MB。

圖片是網站速度問題裡最常見、也最容易自己動手改善的一環。以下整理三件上傳圖片前就能做好的事，不需要會寫程式。

為什麼圖片太大，會讓網站變慢，也讓妳多花錢

訪客打開網頁時，瀏覽器必須把每一張圖片完整下載下來。圖片愈大，下載愈久；如果對方正在通勤、身處地下室或訊號不穩的地方，等待時間就更明顯。

速度會影響訪客願不願意留下來。Google 在 2018 年發表的行動網頁速度研究中寫道，行動網站的造訪中，有 53% 會在頁面載入超過 3 秒時離開。這是幾年前的資料，網路環境已經進步，但「等太久就關掉」的道理沒有改變。Google 現在用「最大內容繪製」（LCP）衡量主要內容多快出現，建議在 2.5 秒內完成；如果畫面上最大的元素是一張圖，LCP 衡量的就是這張圖多快出現。

另一個常被忽略的是成本。每一次有人瀏覽，主機都要把圖片送出去一次，消耗的是流量。Cloudflare 的說明指出，頻寬消耗是網站代管的主要開銷之一。如果主機方案有流量上限，或是依用量計費，過大的圖片就是在默默花妳的錢。

第一件事：上傳前，先把尺寸縮小

一張 1200 萬畫素的照片，長邊大約 4,000 像素；但它在網頁上通常不會顯示那麼大。HTTP Archive 2024 年的統計顯示，桌機網頁上圖片的顯示寬度中位數只有 216 個 CSS 像素，九成的圖片顯示寬度在 600 像素以內。把四千像素的原圖放進幾百像素寬的位置，瀏覽器下載的大部分像素，訪客根本看不到。

實務上，我建議一般內文圖片上傳前，先把長邊縮到 1,000 像素左右。這是經驗上的起點，不是固定標準：考量手機與筆電的高解析螢幕，重要的圖片可以放寬到 1,200 至 1,600 像素；首頁橫幅這類滿版主視覺，則可能需要更大的尺寸。

更理想的做法是「響應式圖片」。MDN 的開發文件說明，網頁可以用 srcset 屬性同時提供同一張圖的多種尺寸，由瀏覽器依照裝置螢幕挑選最合適的版本，手機就不必下載給大螢幕用的大圖。以 WordPress 為例，上傳圖片時預設會自動產生縮圖、中尺寸、大尺寸（長寬上限 1,024 像素）等多個版本，並在頁面上輸出 srcset；從 5.3 版起，長或寬超過 2,560 像素的圖片也會被自動縮小。

第二件事：用 WebP 壓縮，同樣畫質更輕

尺寸縮小之後，下一步是選對格式。WebP 是 Google 推出、專為網頁設計的圖片格式。根據 Google 開發者網站的資料，在同等畫質下，WebP 有損壓縮的檔案比 JPEG 小 25% 至 34%，無損壓縮比 PNG 小 26%，也支援透明背景。Chrome、Safari、Firefox、Edge 等主流瀏覽器都已原生支援。

如果想更進一步，也可以留意 AVIF。web.dev 的文章指出，AVIF 在部分情況下可比 JPEG 節省超過 50%，WordPress 從 6.5 版開始支援上傳；不過實際效果仍會因圖片內容與壓縮設定而不同。

最省事的情況，是網站本身就會在上傳後自動縮圖或轉換格式。WordPress 從 5.8 版開始可以直接上傳 WebP；外掛目錄中也有不少圖片最佳化外掛，能在上傳時自動壓縮或轉檔。部分主機商與 CDN 服務也提供自動轉換格式的功能。如果平台沒有這些功能，也可以先用修圖軟體，或 Squoosh 這類免費網頁工具轉檔後再上傳。

第三件事：用 CDN，讓圖片從離訪客近的地方送出

CDN 是「內容傳遞網路」（Content Delivery Network）的縮寫。依照 Cloudflare 的定義，它是一群分布在不同地區的伺服器，會把網站的圖片、樣式等檔案暫存一份副本在離使用者較近的地方。

用比較生活化的方式說：沒有 CDN 時，每一位訪客都要跑到同一間「中央倉庫」，也就是妳的主機取貨；有了 CDN，就像在各地開了分店，訪客到最近的分店就能拿到圖片。距離變短，速度通常就會變快；大部分請求由分店處理，主機要送出的流量也跟著減少，遇到短時間湧入大量訪客時，網站也比較不容易被拖垮。

要注意的是，CDN 不能取代主機，原始檔案仍然放在妳的網站主機上。不少主機方案與架站平台已內建 CDN，可以先查看自己的方案是否已經包含，或是否只需在後台開啟。

上傳圖片前的檢查清單

☐ 尺寸：內文圖片長邊是否已縮到約 1,000 像素？滿版主視覺再另外評估。

☐ 格式：是否已轉成 WebP，或確認網站會自動轉換？

☐ 大小：一張內文圖如果還有好幾 MB，通常代表還有壓縮空間。

☐ 響應式：網站是否會自動產生多種尺寸並輸出 srcset？

☐ CDN：主機或平台是否已開啟 CDN？

☐ 檢測：用 Google 的 PageSpeed Insights 測一次網頁，看看圖片相關的建議。

圖片是網站給人的第一印象，但讓訪客順利看見，比單純放得多、放得大更重要。這幾件事做起來都不難，卻能讓用手機的訪客少等幾秒，也替自己省下不必要的流量費用。

如果妳在經營網站上有圖片或速度的問題，歡迎到 Facebook 私訊我。

資料來源

HTTP Archive，《Web Almanac 2025》Page Weight 章，2026年1月15日發表：https://almanac.httparchive.org/en/2025/page-weight

WordPress Core，〈Introducing handling of big images in WordPress 5.3〉，2019年10月9日：https://make.wordpress.org/core/2019/10/09/introducing-handling-of-big-images-in-wordpress-5-3/

Think with Google，〈Find out how you stack up to new industry benchmarks for mobile page speed〉，2018年2月（官方原址已下架，引用網際網路檔案館存檔）：https://web.archive.org/web/20191231062113/https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/data-measurement/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks/

web.dev（Google），〈Largest Contentful PAInt (LCP)〉：https://web.dev/articles/lcp

Cloudflare Learning Center，〈What is a CDN?〉：https://www.cloudflare.com/learning/cdn/what-is-a-cdn/

HTTP Archive，《Web Almanac 2024》Media 章：https://almanac.httparchive.org/en/2024/media

MDN Web Docs，〈Using responsive images in HTML〉：https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Guides/Responsive_images

WordPress Developer Resources，add_image_size()（含預設尺寸：thumbnail 150、medium 300、medium_large 768、large 1024）：https://developer.wordpress.org/reference/functions/add_image_size/

Google for Developers，〈An image format for the Web｜WebP〉：https://developers.google.com/speed/webp

web.dev，〈Using AVIF to compress images on your site〉：https://web.dev/articles/compress-images-avif

WordPress Core，〈WordPress 6.5 adds AVIF support〉，2024年2月23日：https://make.wordpress.org/core/2024/02/23/wordpress-6-5-adds-avif-support/

WordPress Core，〈WordPress 5.8 adds WebP support〉，2021年6月7日：https://make.wordpress.org/core/2021/06/07/wordpress-5-8-adds-webp-support/