2026-11-23 14:16 女子漾／編輯黃冠婷
Crocs聯名Hello Kitty開賣！蕾絲蝴蝶結洞洞鞋超萌，三麗鷗Y2K鞋扣必收集
Crocs再度攜手三麗鷗推出全新「Hello Kitty & Friends」聯名系列，這次直接把Hello Kitty與好友們搬上經典洞洞鞋，還加入少女感十足的蕾絲緞帶、蝴蝶結及繽紛角色鞋飾，連棉拖都變得超可愛！除了成人款，還同步推出兒童尺寸，以及充滿復古感的Sanrio Y2K鞋扣5入組，讓粉絲可以自由搭配。
Hello Kitty聯名蕾絲洞洞鞋！蝴蝶結、角色圖案萌到捨不得穿
這次最讓人心動的就是「Hello Kitty Friends聯名經典蕾絲克駱格」！經典洞洞鞋換上繽紛的角色圖案，Hello Kitty與好友們彷彿一起躲進雲朵裡，鞋面再搭配固定式角色鞋飾、蕾絲風格緞帶與招牌蝴蝶結，少女感十足。
而且鞋面還保留額外安裝Jibbitz鞋扣的空間，可以依照喜歡的角色自由裝飾。鞋款延續Crocs輕量、易清潔的特色，搭配經典舒適設計，日常出門、逛街或旅行都很適合。這次還推出兒童及幼童尺寸，想和家人穿親子鞋也沒問題！
Hello Kitty聯名棉拖！一次集合6款角色鞋扣
喜歡在家也穿得可愛的女生，可以注意這雙「Hello Kitty Friends聯名棉拖」！鞋面直接集合6款Hello Kitty與好友們的Jibbitz鞋扣，繽紛角色搭配柔軟棉拖造型，光看就讓人心情變好。
鞋款採用絎縫設計腳床，搭配Dual Crocs Comfort雙重舒適科技，提供柔軟的腳感與包覆支撐。套入式設計也方便穿脫，不管是在家休息，或搭配休閒服外出，都能展現可愛的日常風格。
三麗鷗Y2K鞋扣5入組！舊鞋也能變身可愛聯名款
如果已經有Crocs洞洞鞋，這次也不用急著買新鞋！品牌同步推出「Sanrio Y2K鞋扣5入組」，以復古千禧年風格為靈感，將三麗鷗角色變成充滿童趣的裝飾配件。
不管是原本的素色洞洞鞋，還是已經貼滿鞋扣的個性鞋款，都能透過角色鞋飾重新搭配。喜歡Y2K風格、三麗鷗角色的粉絲，這組也很值得留意。
Crocs × Hello Kitty & Friends聯名系列哪裡買？
本次聯名共推出5項商品，包括成人經典蕾絲克駱格、聯名棉拖、兒童及幼童蕾絲克駱格，以及Sanrio Y2K鞋扣5入組。
目前已正式開賣，實際售價、尺寸與庫存依各通路公告為準。
這次聯名最有記憶點的就是蕾絲蝴蝶結與滿滿角色鞋飾，原本休閒感十足的洞洞鞋，瞬間多了甜美又俏皮的少女氛圍。平常喜歡穿牛仔褲、百褶裙或寬鬆休閒服的女生，都能拿來搭配，讓日常穿搭多一點可愛巧思！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower