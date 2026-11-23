2026-11-23 12:05 女子漾／編輯ANDREA
【金馬63】一份送錯的外賣，讓《善男信女》奪下最佳劇情片：笑著笑著，就看見了生活的痛
《善男信女》拿下第63屆金馬獎最佳劇情片，無疑是本屆頒獎典禮最令人驚喜的一刻。這部香港新銳導演楊兩全的首部長片，擊敗《女孩》、《雙囍》、《狂忘警探》、《我們不是陌生人》等強勁對手，抱回壓軸大獎，也同時獲得最佳原著劇本，證明一部貼近生活的電影，只要夠真、夠準，就能打動人心。
小人物，大共鳴
《善男信女》以茶餐廳老闆榮吉與失意劇場演員若蕾為主角，故事從一份送錯的外賣開始，讓兩個原本已被生活壓得喘不過氣的人互相衝突、報復，甚至一步步走向失控。 電影厲害的地方，不是把「小人物」拍成可憐符號，而是讓觀眾看見他們的狼狽、固執、委屈與不甘心。
榮吉與若蕾都不是典型英雄，也未必是「好人」，但他們很真實。當生活沒有餘裕，一次碰撞、一句話、一個錯誤，都可能成為情緒爆發的引信。楊兩全曾表示，創作靈感來自菜市場攤販與顧客因小摩擦而互毆的畫面，他想探問的正是：人為何會因小事失控？而所謂好脾氣，是否其實來自生活是否留給我們承受挫折的空間。
荒誕喜劇，不落俗套
本片雖然充滿瘋狂喜劇元素，卻沒有淪為純粹搞笑。它以荒誕、黑色幽默包裝社會現實，讓觀眾在笑聲中看見都市邊緣人的困境，也看見人與人之間微妙的敵意與善意。
評審團特別肯定《善男信女》敘事生動、結構精準，且「不落俗套」。尤其結局沒有讓男女主角順理成章走向愛情，而是保留小人物在生活泥淖中彼此救贖的可能性，讓故事留下更寬闊、更深刻的餘韻。 這種選擇，正是電影最動人的地方：它不急著給觀眾一個甜膩答案，而是相信人與人之間，即使無法完全理解彼此，仍可能成為對方撐下去的力量。
為何能奪大獎
《善男信女》此次共入圍9項金馬獎，最終拿下最佳劇情片與最佳原著劇本，成績亮眼。 它能勝出，關鍵在於劇本與表演的緊密咬合：楊偉倫飾演的茶餐廳老闆、鍾雪瑩飾演的失意演員，都在荒誕交鋒中展現細膩層次，讓觀眾既覺得好笑，又感到心疼。
更重要的是，電影從兩個人的衝突出發，卻照見整個社會的焦慮：經濟壓力、職涯挫折、人際疏離，以及現代人越來越難容忍彼此的日常。劇情故事不巨焦在高高在上的社會批判，從一份外賣、一間茶餐廳、一次誤會開始，讓觀眾在銀幕上看見自己。楊兩全在台上說，電影需要觀眾；而這部片值得觀眾走進戲院，親自感受那種笑完之後、心裡仍微微發酸的餘韻。
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