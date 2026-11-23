2026-11-23 11:41 蒔緣‧鹿角腓腓
《蘭香如故》第23集有感——意外的援手，呂蕺兒未泯的真性情
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：呂蕺兒在第23集意外現身，出手救出被困青樓的蘭香。
- 重點二：她並未變成善良聖人，仍帶著算計、驕傲與刻薄個性。
- 重點三：文章強調她的真性情與人性微光，勝過刻意完美的人設。
看過20幾集《蘭香如故》的劇情鋪排，我覺得呂蕺兒這個人物最值得書寫的地方，在於她並不是一個突然轉性、浪子回頭的角色。
她依然有著自己的算計、驕傲與不服輸，甚至說話仍帶著幾分刻薄。然而，正是這樣一個看似自私、處處為自己打算的女子，卻在蘭香身陷青樓危難之際，出乎觀眾意料地伸出了援手。
此舉，不只是情節上的反轉，更讓觀眾看見了她性格深處尚未被現實磨滅的真性情。
那天，收看《蘭香如故》第23集，劇情來到蘭香被綁至青樓。
蘭香被關進房間，有人看守，惡毒的老鴇也將付了訂金的客人引領上樓。雖然觀眾都知道，男主角已經掌握營救的地點與方向，但若上一秒才得到消息，下一秒便英雄救美，未免太過戲劇化。何況，大家心裡也明白，女主角不可能就此遭遇不測，必然會有轉圜的餘地。
於是，當觀眾還在猜測，編劇將如何安排這段情節時，房外突然傳來一陣喧鬧聲。
房門打開，蘭香瞪大了眼睛。她看到了……竟然是呂蕺兒！
這個出場，確實令人意想不到。
一個意料之外的援手
呂蕺兒出現了！
她沒有突然變成一個溫柔善良、滿懷慈悲的女子，甚至一開口，依然是那副吃定蘭香、不願示弱的口氣與態度。彷彿在告訴蘭香：我可不想欠妳這份人情！
然而，正是這樣的她，卻在蘭香最危急的時刻出現，將她從困境中解救出來。
這劇情之所以令人感動，不是因為呂蕺兒突然變得多麼高尚，而是因為她仍保有自己的個性，願意在關鍵時刻為另一個人做些什麼。
我們不妨回想，當初蘭香也曾在太太手中，急中生智地將她從危難中救出。如今，呂蕺兒以自己的方式回應這份恩情。
她不願承認自己心存感激，也不願讓自己處於欠人情的位置，卻用實際行動完成了回報。
有些人的善意，不一定說得出口；有些人的感激，也未必表現得溫柔。
呂蕺兒就是如此。
窮苦世代裡，努力向上爬的真性情我覺得呂蕺兒最值得細細品味的地方，在於她所呈現的，是一個窮苦少女在現實環境中努力求生、渴望改變命運的真實樣貌。
她想往上爬、想擺脫卑下、想擁有更好處境；都不難理解。只是，生在女性缺乏自主權、出身往往決定命運的時代，女子能憑什麼改變自己？沒有太多可以選擇的道路，也沒有足以支撐她任性的資本。
因此，她必須精明，必須懂得盤算，必須抓住任何可能改變命運的機會。她的言語或許帶刺，態度或許強勢，即便顯得自私，或許只是她在艱難環境中逐漸形成的自我保護，這並不代表她已經失去善良。
她為自己的前途計較，不甘於屈居人下，她對生活有著強烈的企圖心；但當蘭香遇到危難時，她依然做出了救人的選擇。
這才是呂蕺兒最有意思的地方。
時代的悲哀，與人性的微光
看著呂蕺兒，我不免感受到一種時代的悲哀。
一個女子，若想過得好一些，竟然必須如此辛苦地計算自己的出路；想要得到更好的生活，卻又可能在追逐的過程中，被迫放棄某些原本單純的東西。
這也提醒我們，觀劇時，不能只用現代人的眼光，輕易批判她的功利與算計。
但令人欣慰的是，即使生活如此艱難，她仍然沒有完全失去人與人之間的情分。
她可以不喜歡蘭香，可以與蘭香較勁，可以不願承認自己受過蘭香的恩惠，卻仍然在關鍵時刻伸出援手。
這份不完美的善意，反而比刻意塑造出來的完美人格，更貼近人性。
寫在最後
呂蕺兒的出現，讓第23集原本令人緊張的青樓情節，多了一層意料之外的感動。
令人激賞的，並非她突然成為了什麼俠義之士，
而是，她依然有心機、有企圖、有脾氣；卻展露了內心深處，不願被現實完全吞噬的真性情。
或許，這才是這個角色，最值得珍惜的人性微光。
文by蒔緣觀劇
精華 FAQ
-
最意外的是蘭香被困青樓時，前來救她的不是立即趕到的男主角，而是平時與她較勁的呂蕺兒。這個安排讓情節更有反轉感，也增加了角色層次。
-
文章認為她並未突然變好，仍有算計、驕傲與刻薄，但在關鍵時刻願意出手救人，代表她內心仍保有情分與善意，是真實而不完美的人物。
-
作者想表達的是，在艱難時代裡，女性為求生存常得精明盤算，但這不等於失去善良；呂蕺兒的不完美善意，反而更貼近真實人性。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數