2026-11-23 12:00 睿忒
逆襲爆紅後首次回歸！RESCENE 以〈With〉作為獻給粉絲們的永恆承諾！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：RESCENE 逆襲爆紅後，以第四張迷你專輯《PULSE》首次強勢回歸。
- 重點二：主打曲〈With〉空降 MelOn 亞軍並迅速登上各大串流即時冠軍。
- 重點三：歌曲延續夢幻香氣定位，MV 以獨角獸象徵感恩與陪伴。
Hi there，在今年RESCENE以一句「거제 야호 (巨濟 YAHO)」，和〈LOVE ATTACK〉(2024) 等舊歌逆襲爆紅後，終於又迎來了新一輪的回歸活動！這可以說是他們萬眾矚目的一次回歸，因為在逆襲之後，RESCENE 在韓國本土的受歡迎程度無直線上升，在以前他們專輯最高首週銷量勉強突破10萬張，就已經算是很好的成績了，而今最新推出的第四張迷你專輯《PULSE》(2026)，首週銷量輕鬆突破60萬張，這已經算是目前一線藝人的程度了！
而在這張迷你專輯的主打曲〈With〉(2026)，更是在上線當天就創下了團體最好的首日紀錄，空降了韓國主流音樂平台 MelOn 的 Top 100 榜單亞軍，先前在女子團體的紀錄中，只有 NewJeans 的〈OMG〉(2023) 達成此項成就，而當然在一小時後也爬到了冠軍的位置，同時在發行幾小時後，也在 Genie、Bugs、FLO 等其他的韓國串流平台都拿下了實時冠軍！這正面地說明了 RESCENE 在韓國的人氣有多麼高！
在第一次聽〈With〉時，很直觀地給我一種像是NMIXX〈Blue Valentine〉(2025) 那樣的仙氣飄飄，這是目前女團很少能夠完美表現出的一種特質，畢竟現在 K-Pop 市場競爭激烈，因此很多團體都偏向以酷帥、性感等容易展現出來的風格呈現作品，像是 RESCENE 在爆紅後以這樣的夢幻風格回歸其實蠻少見的，因為常理來說會希望先推出較爲直接、能夠銜接上熱度的歌曲，但很有趣的是在 RESCENE 繼續以原先團體定位的「香氣」作為回歸，竟也非常地成功。
〈With〉這首歌的重點放在 RESCENE 對於永恆承諾的宣示，不論他們是的宣告對象是成員彼此，抑或是一直以來支持著他們的粉絲們，我想這首歌對於這個團體來說，勢必成為一首很有紀念性的歌曲，不僅是爆紅、獲得廣大人氣後首次回歸，更是象徵著自己終於在殘酷的 K-Pop 市場中站穩腳跟！理所當然副歌也有加入了重複性較高的段落，藉以增加歌曲的傳唱度，但我認為完全不會影響這首歌的高品質，反而在那樣夢幻又唯美的基礎上增添了幾分活力。
〈With〉這樣一首可以當作是禮物曲角色的歌曲來說，MV 裡藏著非常多的巧思，除了大家都看得出來的相遇與陪伴概念，最引人注目的應該屬影片裡出現的白色獨角獸玩偶了，雖然一直沒有明說這隻玩偶扮演著什麼角色，但我想它應該象徵著著所有的一切吧，自身的努力、粉絲的陪伴、身邊貴人的支持、來之不易的爆紅機會，所有緣分際遇的感動全都藏在這隻純潔又獨特的絨毛玩偶中了，這何嘗又不是一次 RESCENE 在對所有的一切表達感恩呢？
在逆襲爆紅後的 RESCENE 可以說是全面起飛了，除了這張新作品的〈With〉獲得了大量關注及正面評價，他們也陸續被邀請出席了各大電視台的年末頒獎典禮，同時更是參與了演出；我個人很推薦可以看看他們在今年 MAMA 頒獎典禮的演出，可以看見他們的實力完全可以匹配上如今的名氣，同時他們也再次表達對於一路走來的感謝及感動，看完後真的會迫不及待想知道他們日後還能在創下什麼樣的佳績啊！
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🎧《PULSE》官方收聽連結：rescene.lnk.to/PULSE
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精華 FAQ
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他們帶著第四張迷你專輯《PULSE》回歸，主打曲是〈With〉。這次是團體在逆襲爆紅後的首次正式回歸，因此不論銷量還是討論度都備受關注。
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〈With〉發行當天空降 MelOn Top 100 亞軍，1 小時內登上冠軍，之後也在 Genie、Bugs、FLO 等平台拿下即時冠軍，顯示人氣相當強勢。
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文章認為〈With〉延續 RESCENE 一貫的夢幻香氣定位，氣質如仙氣飄飄；MV 則透過相遇、陪伴與白色獨角獸玩偶，象徵努力、支持與感恩。
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