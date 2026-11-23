2026-11-23 21:00 精準溝通教練張宜真
劉嘉玲氣場超強大！一開口就是精準溝通 —— 第63屆金馬獎最佳女主角頒獎人，展現自信、記憶力與高情商
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：劉嘉玲不看稿點名5位入圍者，展現超強記憶力與臨場反應。
- 重點二：她自嘲3度入圍金馬落馬，並用梁朝偉得獎故事化解失落。
- 重點三：透過林青霞的鼓勵與現場互動，她傳達溫暖與精準溝通。
劉嘉玲氣場超強大！一開口就是精準溝通
—— 第63屆金馬獎最佳女主角頒獎人，展現自信、記憶力與高情商
睽違8年再度踏上金馬獎紅毯，好久不見的劉嘉玲，一出場，氣場超強大！
這次擔任第63屆金馬獎最佳女主角頒獎人，我特別注意她的表現。整段致詞，從記憶力、臨場反應，到幽默感、情感表達，每一個細節都很精彩。
從精準溝通的角度來看，有幾個地方讓我印象深刻。
▋1. 不看稿子，叫出每一位入圍者的名字
劉嘉玲沒有看稿子，就一一點名今年入圍最佳女主角的五位演員：袁澧林、余香凝、梁翠珊、鍾雪瑩、楊雁雁。
叫出別人的名字，是最美的聲音。
更厲害的是，她對每一位演員過去的經歷都相當熟悉，幾次入圍、得獎紀錄，甚至沒有入圍或得獎的演員，她也能分享過去合作的經驗。
她還跟台下入圍者互動，問：「現在感覺怎樣？」
入圍者幽默回答：「還可以呼吸。」
這樣的互動，讓現場多了親切感，也讓頒獎過程更有趣。
▋2. 自嘲三度入圍金馬獎，幽默化解失落
劉嘉玲笑著分享，自己曾經三度入圍金馬獎，三次都落馬。
可以感受到她對金馬獎的失落。
但她接著幽默地說：「還好，我家那個（梁朝偉）拿了三個，他說三個都歸我，謝謝你梁先生！」
高調放閃！
劉嘉玲曾以《阿飛正傳》、《好奇害死貓》、《讓子彈飛》三度入圍金馬獎，都與獎項擦肩而過。
而梁朝偉分別以《重慶森林》、《無間道》、《色戒》拿過三座金馬影帝。
一句話，輕輕帶過自己的遺憾。
用幽默轉換情緒，高情商的溝通。
▋3. 用故事說出「東方不敗」林青霞的溫暖
接著，劉嘉玲說，她要說一個秘密。
當場製造懸疑感。
她說：「我得過金馬獎，而且含金量很高，純金打造。」
不是啊！不是才說三次落馬，怎麼又說得過金馬獎？又增加另一波懸疑。
答案揭曉！
原來，是她心中認為最美麗的女演員「東方不敗」林青霞頒給她的。
劉嘉玲說，當年她金馬獎鎩羽而歸，在一場私人飯局，林青霞對她說：
「金馬不頒給妳，我頒給妳，嘉玲，妳實至名歸。」
讓劉嘉玲感到非常溫暖，也非常感動。
她感性表示，這些年來，林青霞不斷在人生道路上鼓勵、引領著她。
一段故事，說出「東方不敗」林青霞的溫暖，也說出了兩位女神珍貴的情誼。
▋4. 給入圍者鼓勵，留下溫暖的祝福
最後，劉嘉玲也向今晚的入圍者分享：
她認為，得獎或許需要一點「運氣」，但更重要的是努力工作，認真演好每一個角色。
相信終有一天會被看見。
短短幾句話，既有前輩的經驗，也有真誠的鼓勵。
▋劉嘉玲雖然三度與金馬獎擦身而過，實力早已獲得肯定
劉嘉玲的演技，早已在國際及華語影壇獲得肯定。
1991年，第13屆法國南特三大洲電影節，以《阿飛正傳》獲得最佳女主角。
1998年，第3屆香港電影金紫荊獎，以《自梳》獲得最佳女主角。
2007年，第26屆中國電影金雞獎，以《好奇害死貓》獲得最佳女主角。
2011年，第30屆香港電影金像獎，以《狄仁傑之通天帝國》獲得最佳女主角，飾演武則天。
▋我看見劉嘉玲的認真與精準溝通
一場頒獎典禮，短短幾分鐘，劉嘉玲展現了強大的自信與氣場。
她叫出每一位入圍者的名字和故事，讓對方感受到被看見；
她懂得自嘲，讓現場氣氛輕鬆；
她分享林青霞的故事，讚美對方的好；
她給予入圍者真誠的鼓勵。
這就是精準溝通。
儘管無緣金馬獎，但劉嘉玲的演技，精準溝通表達力、氣場、自信與實力，正如林青霞所說，「實至名歸」。
精華 FAQ
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她沒有看稿，就能準確叫出5位最佳女主角入圍者的名字，還熟悉她們的得獎與合作經歷，並即時與台下互動，讓頒獎過程自然又有溫度。
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劉嘉玲坦言自己3次入圍金馬都落馬，接著幽默說梁朝偉拿了3座獎，還把獎「歸」給她。這句話既自嘲又放閃，巧妙轉化失落情緒。
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因為她能點出每位入圍者的努力，分享林青霞私下鼓勵她的故事，也以得獎需要運氣、但更要努力作結，讓祝福與肯定都顯得真誠而有分寸。
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