「你是個演員，你就該抬頭挺胸，大聲跟他說，我是演員！」38歲的劉冠廷，終於等到人生第一座金馬影帝！第63屆金馬獎於11月22日揭曉，他憑藉電影《雙囍》奪下最佳男主角，這也是他繼《陽光普照》、《詭扯》後，拿下的第三座金馬獎。然而，看似一路順遂的演藝生涯，其實藏著不少辛酸。去年工作量銳減、兒子剛出生，他甚至一度考慮放棄演戲，回屏東老家幫忙賣豆花。究竟劉冠廷如何走過20年的演員路？過去又有哪些經典代表作？

劉冠廷奪金馬影帝！《雙囍》一人辦兩場婚禮，演技再獲肯定

最佳男主角：劉冠廷｜《雙囍》。圖片來源：金馬獎執委會

今年金馬獎最佳男主角競爭激烈，劉冠廷憑藉電影《雙囍》成功封帝，擊敗戴立忍、阮經天等入圍者，終於從金馬男配角晉升影帝。

《雙囍》講述劉冠廷飾演的新郎「高庭生」，原本應該開開心心迎接人生大事，卻因離異多年的父母無法同場出席婚禮，被迫在同一天舉辦兩場婚宴。他必須瞞著雙方家長，在兩場婚禮之間來回奔波，還得顧及新娘的心情，讓一場喜事逐漸變成難以收拾的混亂局面。

劉冠廷透過角色展現喜劇節奏，也演出夾在父母期待與自身幸福之間的無奈。電影中看似荒謬的婚禮安排，其實也反映不少家庭面對離婚、親情與婚姻時，難以說出口的情緒。

曾經想放棄演戲！工作量銳減，一度考慮回屏東賣豆花

劉冠廷。圖片來源：劉冠廷粉專

最令人意外的是，已經拿過兩座金馬獎的劉冠廷，去年竟然認真考慮過轉行！

劉冠廷在金馬慶功宴透露，2025年一整年幾乎沒有太多工作，偏偏兒子「小太陽」才剛出生，肩上的家庭責任變得更重。即使已經累積不少代表作，他依然會懷疑自己，甚至開始思考，是不是應該找一份更穩定的工作。

劉冠廷。圖片來源：劉冠廷粉專

加上父母年紀漸長，他曾想過乾脆回屏東老家，接手家中的豆花生意。這段低潮讓他深刻體會，即使演員曾經獲得掌聲，也不代表未來就能一直有戲拍。

直到今年憑《雙囍》奪下影帝，他才再次站上舞台，向所有還在演員路上努力的人喊話，希望大家不要因為一時的挫折，就否定自己對表演的熱愛。

劉冠廷奪影帝忘記謝老婆！後台連線孫可芳，夫妻真情告白惹哭全場

劉冠廷。圖片來源：劉冠廷粉專

劉冠廷與演員孫可芳的感情，一直受到外界關注。這次奪下金馬影帝，他卻因為太過緊張，在台上忘記特別感謝老婆，讓他一下台就急著打電話補救。

電話接通後，他立刻向孫可芳道歉，坦言自己因為得獎太激動，忘了在感言中特別提到妻兒。沒想到孫可芳反過來安慰他，表示自己與兒子本來就是他的家人，早已包含在感謝名單裡。

劉冠廷。圖片來源：劉冠廷粉專

更催淚的是，孫可芳聽完丈夫的得獎感言後，也感動表示，未來會勇敢地告訴大家自己是演員。劉冠廷則激動回應，自己一直認為她是最棒的演員，希望她不要放棄表演。

原來在頒獎典禮廣告時間，劉冠廷早已傳送語音訊息給老婆，告訴她無論今晚有沒有得獎，自己都會永遠愛她與兒子小太陽。談到未來是否考慮生第二胎，劉冠廷則表示暫時沒有計畫，因為親眼見證老婆懷孕、生產的辛苦，讓他更加佩服所有媽媽。

劉冠廷出道前曾當體育老師！試鏡屢屢碰壁，靠《花甲男孩轉大人》翻身

劉冠廷。圖片來源：劉冠廷粉專

其實劉冠廷並非一出道就受到矚目。1988年出生於屏東的他，畢業於國立臺灣藝術大學戲劇系，退伍後曾在劇場磨練演技，還當過將近3年的體育老師，靠著教書收入維持生活。

早期他經常參加廣告、電視劇試鏡，卻一次又一次被刷下來。眼看身邊的人陸續找到方向，自己卻始終等不到適合的角色，也讓他一度對演員夢失去信心。

劉冠廷。圖片來源：劉冠廷粉專

直到2015年進入「植劇場」演員培訓計畫，才逐漸迎來轉機。2017年，他在《花甲男孩轉大人》飾演鄭花明，憑著自然又帶點荒謬感的演出，讓觀眾留下深刻印象，隔年更奪下第53屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。

當時站上頒獎台的他，就曾感謝《花甲男孩轉大人》在自己最迷惘的時候出現。沒想到8年後，他已經成為金馬影帝，這段經歷也讓人看見，演員的成功往往需要經過漫長等待。

劉冠廷拿過哪些獎？金鐘、金馬、北影獎座一次整理

劉冠廷。圖片來源：劉冠廷粉專

劉冠廷的演技早已受到各大影視獎項肯定，尤其擅長詮釋性格鮮明的小人物。從2018年首次拿下金鐘獎，到2026年成為金馬影帝，以下整理他的重要獲獎紀錄：

1. 2018年｜第53屆金鐘獎戲劇節目男配角獎：《花甲男孩轉大人》

2. 2019年｜第56屆金馬獎最佳男配角：《陽光普照》

3. 2021年｜第23屆台北電影獎最佳男配角：《詭扯》

4. 2021年｜第58屆金馬獎最佳男配角：《詭扯》

5. 2026年｜第28屆台北電影獎最佳男主角：《雙囍》

6. 2026年｜第63屆金馬獎最佳男主角：《雙囍》

值得一提的是，劉冠廷2020年曾以《消失的情人節》首次入圍金馬最佳男主角，當年雖然未能得獎，卻證明自己已具備獨挑大梁的實力。直到2026年，他憑《雙囍》接連拿下台北電影獎及金馬獎最佳男主角，終於迎來演員生涯的重要里程碑。

劉冠廷。圖片來源：劉冠廷粉專

劉冠廷經典代表作有哪些？從恐怖反派到深情暖男都難不倒他

《花甲男孩轉大人》（2017）

圖片來源：電影粉專

劉冠廷飾演「鄭花明」，與盧廣仲等人共同演出鄭家大家族的悲歡離合。角色帶著幾分憨直、衝動與喜感，讓他成功打開知名度，也成為演藝生涯的轉捩點。

《陽光普照》（2019）

圖片來源：電影粉專

劉冠廷飾演讓人不寒而慄的「菜頭」，與陳以文、巫建和等演員同台飆戲。他將角色的暴戾、偏執與危險氣息演得令人印象深刻，拿下人生第一座金馬獎。

《消失的情人節》（2020）

「消失的情人節」。圖／牽猴子提供

劉冠廷飾演慢半拍的公車司機「阿泰」，與李霈瑜上演奇幻愛情故事。看似木訥、不擅表達感情，卻藏著令人心疼的深情，讓他首次入圍金馬影帝。

《同學麥娜絲》（2020）

圖片來源：電影粉專

在這部描寫中年男性困境的電影中，他飾演「閉結」，一名性格內向、生活處處受挫的男子。角色既荒謬又悲傷，讓觀眾在笑聲中看見小人物的無奈。

《火神的眼淚》（2021）

劉冠廷。圖片來源：劉冠廷粉專

劉冠廷飾演消防員「林義陽」，個性正直、充滿熱血，卻也因工作面臨家庭與職場的兩難。劇中呈現消防員的辛苦與犧牲，讓不少觀眾看到落淚。



《詭扯》（2021）



圖片來源：電影粉專

劉冠廷在黑色喜劇《詭扯》中飾演「老楊」，以令人難以預測的角色性格及獨特表演節奏，再度展現喜劇天分，成功奪下第二座金馬最佳男配角。

《大濛》（2025）

劉冠廷。圖片來源：劉冠廷粉專

劉冠廷飾演「高金鐘」，在時代動盪中求生存的小人物，與方郁婷共同演繹充滿人情味的故事。他以細膩表演，展現角色在現實壓力下的善良與掙扎。

《雙囍》（2026）

劉冠廷。圖片來源：劉冠廷粉專

劉冠廷飾演「高庭生」，因父母離異而必須一天舉辦兩場婚禮，在荒唐的婚禮鬧劇中，演出成年人面對家庭期待的委屈與無奈，成功摘下人生第一座金馬影帝。

從金鐘男配到金馬影帝！劉冠廷20年演員路，最難的是相信自己

劉冠廷。圖片來源：劉冠廷粉專

回頭看劉冠廷的演藝生涯，最令人感動的或許是，他明明已經證明過自己的演技，卻依然會因為沒有工作而感到不安。

2018年，他因《花甲男孩轉大人》拿下金鐘獎，2019年靠《陽光普照》獲得金馬肯定，2021年又以《詭扯》再次獲獎。外界看見的是一座接著一座的獎盃，他自己面對的卻是永遠不知道下一個角色何時會出現的焦慮。

如今38歲的劉冠廷，終於站上金馬影帝的舞台。從當年試鏡屢屢失敗的年輕演員，到曾經考慮回家賣豆花的爸爸，他花了20年走到這裡。或許這座金馬獎最珍貴的意義，就是讓曾經無數次懷疑自己的劉冠廷，終於能夠再次相信，當年那個堅持演戲的自己，真的沒有選錯路。