2026-11-23 13:25 女子漾／編輯王廷羽
看起來很花心，其實超專情！4星座一旦認定你，愛上一個人就死心塌地
有些人看起來異性緣超好，身邊總是不缺桃花，甚至常被誤會是愛情玩家，沒想到真正談起戀愛，卻比誰都專情！星座性格分析指出，有4個星座雖然容易因為外在表現或感情態度被貼上花心標籤，但只要遇見真正喜歡的人，就會展現令人意外的深情與執著。究竟哪些星座是隱藏版情聖？女子漾整理4大長情星座，看看你或另一半有沒有上榜！
文章目錄
TOP4 金牛座：看似冷淡慢熱，認定一個人就不輕易放手
TOP4 金牛座：看似冷淡慢熱，認定一個人就不輕易放手
金牛座在感情中向來慢熱，面對曖昧對象時，常常讓人猜不透心思。即使身邊出現條件不錯的追求者，也不會輕易投入一段關係。加上金牛座不太擅長說甜言蜜語，有時甚至會讓另一半懷疑，他們是不是根本沒有那麼喜歡自己。
其實金牛座一旦認定對方，就會把這段感情放進未來規劃裡。他們習慣用實際行動表達愛意，可能不會天天說我愛你，卻會默默記住你的喜好、照顧生活中的大小事。即使戀愛進入平淡期，也願意花時間經營關係，屬於越相處越能感受到深情的類型。
TOP3 雙魚座：天生浪漫桃花旺，真正愛上卻很難變心
TOP3 雙魚座：天生浪漫桃花旺，真正愛上卻很難變心
雙魚座天生溫柔又懂得照顧別人的情緒，無論面對朋友或異性，總能展現貼心的一面。也因為太容易與人建立親近感，常常讓別人誤以為他們到處放電，甚至被貼上曖昧高手的標籤。尤其雙魚座對愛情充滿幻想，偶爾也會因為太享受浪漫氛圍，讓人覺得不夠安定。
不過，當雙魚座真正愛上一個人，往往會投入大量心思經營感情。他們很在意另一半的感受，即使發生爭執，也希望透過溝通找回原本的親密關係。對雙魚座而言，真正珍惜的人很難說放就放，即使相處多年，仍然希望保有戀愛初期的甜蜜與心動。
TOP2 巨蟹座：外表溫柔異性緣好，心裡卻只想安定下來
TOP2 巨蟹座：外表溫柔異性緣好，心裡卻只想安定下來
巨蟹座個性細膩又有同理心，總是願意傾聽別人的煩惱，遇到朋友需要幫忙時，也經常主動伸出援手。這種溫暖的性格讓他們特別容易獲得異性好感，有時明明只是單純關心，卻可能讓對方誤會有進一步發展的機會。
然而，巨蟹座真正渴望的其實是一段穩定又有安全感的感情。當他們認定另一半，就會開始思考兩人的未來，甚至把對方當成家人般照顧。即使感情出現摩擦，也傾向先尋找解決方法，不願意輕易結束多年累積的感情。只要能獲得足夠的安全感，巨蟹座往往願意陪伴另一半走過人生不同階段。
TOP1 天蠍座：看似神祕又難捉摸，愛上一個人就深情到底
TOP1 天蠍座：看似神祕又難捉摸，愛上一個人就深情到底
天蠍座經常給人神祕、難以接近的印象，加上他們不喜歡輕易透露內心想法，即使身邊有不少曖昧機會，也很難讓人看清真正的感情態度。有時候忽冷忽熱的表現，更容易讓另一半懷疑，他們是不是沒有打算認真談戀愛。
但天蠍座一旦真正動心，感情往往比想像中更加強烈。他們非常重視信任與忠誠，認定對方後，就會希望建立深刻而長久的關係。即使兩人經歷爭吵或生活低潮，也不會因為一時情緒就輕易放棄。天蠍座的愛或許不總是表現在嘴上，卻會透過保護、陪伴與堅持，讓另一半感受到自己在他心中的重要地位。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
精華 FAQ
-
文章點名金牛座、雙魚座、巨蟹座與天蠍座，認為這4個星座外表或互動方式常讓人誤解，但真正投入戀愛後，其實都很專情，且願意長期守護關係。
-
金牛座談感情偏慢熱，不會輕易投入，也不擅長甜言蜜語，所以容易顯得冷淡；但一旦認定對方，就會把未來規劃和照顧細節都放進關係裡，默默付出。
-
天蠍座重視信任與忠誠，會用保護和堅持表達愛；雙魚座會全心經營感情，重視溝通與甜蜜；巨蟹座則追求穩定安全，常把伴侶視為家人般陪伴。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower