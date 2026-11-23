2026-11-23 10:52 女子漾／編輯王廷羽
道枝駿佑女裝美到認不出！新片《M.I.S.S.I.O.N.》12月上映，4大看點一次看
日本人氣男團「浪花男子」成員道枝駿佑竟然變身女大生！新電影《M.I.S.S.I.O.N. 歌劇般的潛入搜查官》將於12月11日全台上映，睽違7年再度挑戰女裝，連本人都認證變漂亮！電影結合臥底辦案、校園喜劇與音樂劇元素，女子漾整理4大精彩看點，帶你搶先了解！
文章目錄
《M.I.S.S.I.O.N.》看點1. 道枝駿佑男扮女裝！化身最美臥底女大生
《M.I.S.S.I.O.N.》看點1. 道枝駿佑男扮女裝！化身最美臥底女大生
道枝駿佑這次飾演警視廳刑警「松見奏多」，雖然頭腦聰明、運動能力出色，卻不太擅長與人相處。某天他接獲祕密任務，必須潛入一所幾乎都是女學生的藝術大學，調查無人機炸彈案嫌犯，為了隱藏刑警身分，只好男扮女裝混入校園！
有趣的是，道枝駿佑曾在日劇《我的裙子，去哪了？》挑戰女裝，這次睽違約7年再度扮女大生，他笑說自己長大後臉部輪廓更加成熟，覺得這次比以前漂亮，聽到大家稱讚也終於放心。不過長時間戴著假髮拍戲，讓他直呼殺青後拿下假髮的瞬間，真的有種解脫的感覺！
《M.I.S.S.I.O.N.》看點2. 臥底辦案變音樂劇？校園生活笑料不斷
《M.I.S.S.I.O.N.》看點2. 臥底辦案變音樂劇？校園生活笑料不斷
原本只是要調查炸彈案件，沒想到奏多進入藝術大學後，竟意外捲入校園音樂劇演出！他不僅要隱藏真實身分，還得與同學一起練習唱歌、跳舞，甚至越來越投入舞台表演，差點忘記自己真正的任務。
電影將動作懸疑與青春喜劇結合，道枝駿佑也透露，這次可以一次看到他演刑警、扮女裝，甚至挑戰音樂劇演出，多種不同面貌都能在電影中看見。不過隨著公演日接近，炸彈案件也出現驚人變化，究竟能不能順利完成任務？
《M.I.S.S.I.O.N.》看點3. 久保史緒里、澀谷凪咲、石井杏奈共演
《M.I.S.S.I.O.N.》看點3. 久保史緒里、澀谷凪咲、石井杏奈共演
除了道枝駿佑，電影還集結多位日本新生代人氣演員！前乃木坂46成員久保史緒里飾演聲樂科王牌「桐原春菜」，也是校園音樂劇的女主角；澀谷凪咲飾演發現奏多真實身分，卻仍願意幫忙調查的「小熊莉子」。
石井杏奈則飾演「友田美鈴」，因為原本的演出角色被奏多搶走，對他產生強烈敵意。三位個性截然不同的女大生，與男扮女裝的刑警會擦出什麼火花，也成為電影一大看點。
《M.I.S.S.I.O.N.》看點4. 浪花男子獻唱主題曲〈BLACK OUT MISSION〉
《M.I.S.S.I.O.N.》看點4. 浪花男子獻唱主題曲〈BLACK OUT MISSION〉
除了道枝駿佑挑戰女裝臥底刑警，這次電影還有另一大驚喜！由他所屬的人氣男團「浪花男子」獻唱主題曲〈BLACK OUT MISSION〉，讓粉絲不只能欣賞道枝駿佑的全新演技，還能聽見團體為電影帶來的歌曲！光是電影主演加上主題曲演唱的雙重驚喜，就讓浪花男子粉絲更加期待這次的大銀幕作品！
《M.I.S.S.I.O.N. 歌劇般的潛入搜查官》將於2026年12月11日全台上映！
精華 FAQ
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他飾演警視廳刑警松見奏多，為了調查無人機炸彈案，必須潛入幾乎都是女學生的藝術大學，並以男扮女裝方式隱藏身分，展開臥底任務。
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電影把動作懸疑、校園喜劇與音樂劇元素結合，奏多不只要辦案，還會加入歌唱與舞台排練，讓角色在搞笑、緊張與青春氛圍之間不斷切換。
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共演陣容包括久保史緒里、澀谷凪咲和石井杏奈，分別扮演重要女大生角色；另外還有道枝所屬的浪花男子演唱主題曲〈BLACK OUT MISSION〉。
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