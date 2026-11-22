2026-11-22 23:18 女子漾／編輯張念慈
金馬63完整得獎名單！劉冠廷封影帝、袁澧林奪影后，《善男信女》拿最大獎
2026年第63屆金馬獎今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，金馬63完整入圍、得獎名單正式揭曉！劉冠廷憑《雙囍》拿下最佳男主角，成功登上金馬影帝寶座；袁澧林則以《第四幕》奪下最佳女主角，成為新科金馬影后！最佳劇情片由《善男信女》抱回，舒淇首度執導《女孩》便奪下最佳新導演，76歲翁倩玉更睽違54年再拿金馬獎。究竟今年還有哪些電影與演員獲獎？女子漾整理金馬63完整入圍、得獎名單，帶你一次掌握所有得主！
文章目錄
金馬63最大獎揭曉！《善男信女》奪最佳劇情片
本屆金馬獎最佳劇情片競爭激烈，包括《女孩》、《雙囍》、《善男信女》、《狂忘警探》及《我們不是陌生人》5部作品入圍，最終由《善男信女》成功突圍，抱回象徵年度最高榮譽的最佳劇情片獎！
《善男信女》今年共獲得9項提名，除了最佳劇情片，也拿下最佳原著劇本，成為本屆金馬獎重要贏家之一。
金馬63影帝出爐！劉冠廷《雙囍》奪最佳男主角
今年金馬影帝由劉冠廷憑《雙囍》拿下！本屆最佳男主角入圍者包括戴立忍、劉冠廷、楊偉倫、阮經天及陳澤耀，競爭相當激烈，最終劉冠廷成功突圍，奪下最佳男主角獎。
《雙囍》今年表現亮眼，除了劉冠廷拿下影帝，導演許承傑也獲得最佳導演肯定，加上最佳剪輯獎，電影一舉抱回3項大獎。
金馬63影后揭曉！袁澧林《第四幕》奪最佳女主角
金馬影后同樣備受矚目！今年最佳女主角由袁澧林憑《第四幕》拿下，擊敗余香凝、梁翠珊、鍾雪瑩及楊雁雁等入圍者，成功抱回金馬獎最佳女主角獎。
金馬63亮點：舒淇首度執導《女孩》奪最佳新導演
今年金馬獎最受矚目的焦點之一，就是舒淇首次執導長片《女孩》，便成功拿下最佳新導演獎！從演員跨足導演領域，舒淇以細膩的女性視角描繪成長故事，首部長片便獲得金馬獎肯定，替自己的電影生涯寫下全新里程碑。
《女孩》今年一口氣入圍10項大獎，包括最佳劇情片、最佳新導演、最佳女配角等獎項，成為本屆金馬獎入圍大熱門之一。
金馬63亮點：翁倩玉76歲奪女配角，睽違54年再拿金馬獎
76歲資深女星翁倩玉今年憑藉《陽光女子合唱團》奪下最佳女配角，成為典禮最感人的時刻之一！1972年，她曾以《真假千金》拿下金馬獎最佳女主角，相隔整整54年，再度站上金馬獎領獎舞台。
這次翁倩玉在電影中卸下巨星光環，近乎素顏詮釋滿頭白髮的女囚，展現截然不同的表演面貌。領獎時，她更感性提及已經過世的父母，讓這座獎項格外具有意義。
金馬63亮點：《雙囍》許承傑擊敗強敵奪最佳導演
今年最佳導演獎競爭相當激烈，入圍者包括邱禮濤、楊毅恆、許承傑、SABU及陳哲藝，最終由《雙囍》許承傑成功突圍，抱回最佳導演獎！
《雙囍》今年共獲得9項提名，除了最佳導演，也拿下最佳剪輯獎。電影男女主角劉冠廷、余香凝更雙雙入圍最佳男、女主角，能否再替電影拿下重要獎項，備受影迷關注。
金馬63得獎結果！《雙囍》拿3獎、《功夫》技術獎表現亮眼
第63屆金馬獎完整得獎名單出爐，《雙囍》一舉拿下最佳男主角、最佳導演及最佳剪輯3項大獎，成為今年焦點之一；《功夫》則獲得最佳動作設計、最佳視覺效果及最佳造型設計3項技術獎。
另外，舒淇首度執導《女孩》便奪下最佳新導演，翁倩玉憑《陽光女子合唱團》拿下最佳女配角，袁澧林則以《第四幕》登上影后寶座。隨著《善男信女》抱回最佳劇情片，2026年第63屆金馬獎正式揭曉所有得主！
最佳男主角
得獎者：劉冠廷《雙囍》
入圍名單：
戴立忍《功夫》
劉冠廷《雙囍》
楊偉倫《善男信女》
阮經天《狂忘警探》
陳澤耀《黑潮》
最佳女主角
得獎者：袁澧林《第四幕》
入圍名單：
袁澧林《第四幕》
余香凝《雙囍》
梁翠珊《謊言生活》
鍾雪瑩《善男信女》
楊雁雁《我們不是陌生人》
最佳劇情片
得獎作品：《善男信女》
入圍名單：
《女孩》
《雙囍》
《善男信女》
《狂忘警探》
《我們不是陌生人》
最佳導演
得獎者：許承傑《雙囍》
入圍名單：
- 邱禮濤《我們不是什麼》
- 楊毅恆《告別的年代》
- 許承傑《雙囍》
- SABU《狂忘警探》
- 陳哲藝《我們不是陌生人》
最佳新導演
得獎者：舒淇《女孩》
入圍名單：
- 舒淇《女孩》
- 洪玉桔《泡泡糖女孩》
- 解孟儒《泥娃娃》
- 周彤《謊言生活》
- 楊兩全《善男信女》
最佳男配角
得獎者：江𤒹生《我們不是什麼》
入圍名單：
- 江𤒹生《我們不是什麼》
- 朱軒洋《功夫》
- 田啟文《雙囍》
- 黃冠智《狂忘警探》
- 林偉文《我們不是陌生人》
最佳女配角
得獎者：翁倩玉《陽光女子合唱團》
入圍名單：
- 林品彤《女孩》
- Mhia FIRDAUS《沙央》
- 孫嘉靈《謊言生活》
- 翁倩玉《陽光女子合唱團》
- 彭秀慧《善男信女》
最佳新演員
得獎者：Nandagopall MOHAN《沙央》
入圍名單：
- 白小櫻《女孩》
- 王宣靜《泡泡糖女孩》
- Nandagopall MOHAN《沙央》
- 何曼希《陽光女子合唱團》
- 王傑登《日光》
最佳原著劇本
得獎者：楊兩全、火車《善男信女》
入圍名單：
- 王德健《第四幕》
- 郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁《UFO 離奇命案》
- 湯湘竹《沙央》
- 謝沛如、許承傑《雙囍》
- 楊兩全、火車《善男信女》
最佳改編劇本
得獎者：韓蘊光、施涵《滄海琴聲》
入圍名單：
- 韓蘊光、施涵《滄海琴聲》
- 洪玉桔《泡泡糖女孩》
- 楊毅恆《告別的年代》
- 周彤《謊言生活》
- 呂柏勳、陳家平《日光》
最佳攝影
得獎者：Kartik VIJAY《黑潮》
入圍名單：
- 余靜萍《女孩》
- 陳麒文《告別的年代》
- 陳克勤《雙囍》
- 葉少青《狂忘警探》
- Kartik VIJAY《黑潮》
最佳剪輯
得獎者：陳俊宏《雙囍》
入圍名單：
- 張叔平、黎冠東《女孩》
- 陳俊宏《雙囍》
- 李棟全《善男信女》
- 馬修《狂忘警探》
- 陳合平《我們不是陌生人》
最佳美術設計
得獎者：陳柏任《狂忘警探》
入圍名單：
- 黃美清、涂碩峯《女孩》
- 王誌成、楊雅珺、張軼峰《功夫》
- 陳又瑞《告別的年代》
- 陳柏任《狂忘警探》
- 孫詠釗《黑潮》
最佳造型設計
得獎者：葉嘉茵、蕭百宸、劉顯嘉《功夫》
入圍名單：
- 許力文《女孩》
- 葉嘉茵、蕭百宸、劉顯嘉《功夫》
- 吳里璐、吳婉揚《善男信女》
- 蘇庭卉、林育妘《狂忘警探》
- 李瑋思、吳秀紅《我們不是陌生人》
最佳動作設計
得獎者：張材旭、金敬友《功夫》
入圍名單：
- 黃泰維《死亡賭局》
- 張材旭、金敬友《功夫》
- 洪昰顥《泥娃娃》
- 洪昰顥、范耕華、陳明祐《狂忘警探》
最佳視覺效果
得獎者：嚴振欽、陳晏平、曾懷儒、曾彥偉《功夫》
入圍名單：
- 嚴振欽、陳晏平、曾懷儒、曾彥偉《功夫》
- 郭憲聰、林軒毅、韓思穎《沙央》
- 嚴振欽《泥娃娃》
- 温兆銘、胡宏愈、李走狗、蔡尚甫《那張照片裡的我們》
- 邱維添、董妍玫、郭家宥、黃閔彬《熊山記》
最佳音效
得獎者：杜均堂、杜篤之《狂忘警探》
入圍名單：
- 吳書瑤、杜篤之、湯湘竹《女孩》
- 黃年永、陳奕伶、王子柔、羅頌策《我親愛的怪孩子》
- 高偉晏、李育智、楊家慎、陳家俐《功夫》
- 吳書瑤、許巧函、劉姵旻《沙央》
- 杜均堂、杜篤之《狂忘警探》
最佳原創電影音樂
得獎者：何堅良、福多瑪《我們不是陌生人》
入圍名單：
- 何國杰、Isabel LATORRE SÁEZ《滄海琴聲》
- 林強《女孩》
- 侯志堅、楊易修、高敏倫、黃偉哲《功夫》
- 何堅良、福多瑪《我們不是陌生人》
- 片山凉太《黑潮》
最佳原創電影歌曲
得獎歌曲：〈一去不返〉曾國宏、片山凉太《黑潮》
入圍名單：
- 〈輕輕放下〉9m88《雙囍》
- 〈幸福在歌唱〉林孝謙、李方睿、A-Lin黃麗玲、Lisang Pacidal Koyouan《陽光女子合唱團》
- 〈世界好壞〉冬誠樟、馮之行、陳霆羲《善男信女》
- 〈Stop Running〉葛大為、片山凉太、洪佩瑜《狂忘警探》
- 〈一去不返〉曾國宏、片山凉太《黑潮》
最佳動畫片
得獎作品：《滄海琴聲》
入圍名單：
- 孫遜《魔法星圖》
- 游智皓、傅睿邨、劉育樹《歡迎來到朵莉之家》
- 韓蘊光、Raúl GARCÍA《滄海琴聲》
最佳動畫短片
得獎作品：《深水區》
入圍名單：
- 林奕伶《我朋友的故事》
- 張樸真《深水區》
- 陳亭叡《你不在這個蛋糕裡》
- 王登鈺、楊雅婷《埋葬的孩子》
- 李一洲《蝴蝶結》
最佳紀錄片
得獎作品：《離開即景》
入圍名單：
- 李立劭《獨奏者之舞》
- 黃肇邦《那道陽光在外明媚》
- 陳淦熙《離開即景》
- 姜雯潔《快要到達家了》
- 林佑恩《迴山》
最佳紀錄短片
得獎作品：《夜行》
入圍名單：
- 黃令華《緬甸女孩》
- 葉治芳《屋舍上的葉仔花》
- 蔡明亮《夜行》
- 黃邦銓、林君昵《月亮上的業餘者》
- 李卓媚《嘉翠麗》
最佳劇情短片
得獎作品：《三隻小豬》
入圍名單：
- 游智傑《末代殭屍》
- 陳見明《她說》
- 仲錦妮《三隻小豬》
- 林鐫霓《果》
- 郭佩綺《爬坡》
年度台灣傑出電影工作者
得獎者：周佳聖
終身成就獎
得獎者：虞戡平