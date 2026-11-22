AI重點 文章重點整理： 重點一： 76歲翁倩玉憑《陽光女子合唱團》再奪金馬女配角獎。

76歲翁倩玉憑《陽光女子合唱團》再奪金馬女配角獎。 重點二： 她卸下巨星光環近乎素顏演女囚，並為角色細節下足功夫。

她卸下巨星光環近乎素顏演女囚，並為角色細節下足功夫。 重點三：文章以「兩支箭」與悅己悅人，談她面對挫折與人生態度。

「謝謝爸爸媽媽，你們在天上看我嗎？」第63屆金馬獎頒獎典禮上，76歲的翁倩玉，憑著《陽光女子合唱團》拿下最佳女配角。距離她上一次以《真假千金》奪下金馬影后，已經整整54年。54年前，她才22歲，青春美麗、前途無量。54年後，她早已紅遍亞洲、名利雙收，卻願意卸下巨星光環，近乎素顏演出一名滿頭白髮的女囚。

再次站上金馬獎舞台，她最想感謝的，竟然是已經過世的父母。她說，父母的愛是無限的，但陪伴我們的時間卻是有限的。很多時候，我們忙著工作、忙著打拚，卻忘了跟最重要的人說謝謝、說我愛你。「我們是活在今天，昨天是歷史，明天是未來，今天是最重要的。」

這段感言，讓我又想到《陽光女子合唱團》裡那個愛著孩子，卻也一直無法好好擁抱孩子的玉英奶奶。翁倩玉的好演技有目共睹，但她今天能夠再次得獎，背後其實還有一段令人敬佩的努力故事。

22歲奪金馬影后，29歲紅遍日本，她到底有多厲害？

現在的年輕人，可能只認識《陽光女子合唱團》裡的玉英奶奶。但對許多五、六年級生來說，翁倩玉可是當年紅遍亞洲的超級巨星！她出生於台灣，年幼時隨家人移居日本，11歲開始演戲，16歲踏入日本歌壇。

1979年，她的歌曲〈魅せられて〉（中譯：愛的迷戀）在日本創下約200萬張的驚人銷量，拿下第21屆日本唱片大賞，登上NHK紅白歌合戰。一個來自台灣的女孩，能夠在競爭激烈的日本演藝圈，闖出這樣的成績，真的非常不容易。而且，她還不只會唱歌、演戲，更投入木版畫創作，作品多次在日本獲獎。

日本高僧教她：人生最怕被「第二支箭」射傷

翁倩玉的人生並非一路順遂，但她曾說，日本高僧告訴她的「兩支箭」哲學，對她來說非常受用，是面對挫折最好的激勵。

人生遇到失敗，就像被第一支箭射中。可能是生病、失業、婚姻破裂，或者努力很久卻沒有得到想要的結果。第一支箭，已經夠痛了。但很多人還會拿第二支箭，繼續傷害自己。「為什麼偏偏是我？」「早知道當初不要那樣選。」「都是別人害我變成這樣！」不斷後悔、責怪、懊惱，讓自己困在過去，怎麼也走不出來。

翁倩玉說，真正重要的，是不要再被第二支箭射傷。「人生只有一次，不要浪費珍貴的時間在懊惱。」她還特別提醒自己，眼睛要往上看，因為往上才看得到希望。我真的很喜歡這個觀念。到了中年，我們多少都有一些遺憾。有些機會錯過了，有些事情做錯了，有些努力沒有得到期待的結果。但人生不可能事事如願。

第一支箭造成的傷害，我們未必能選擇；但要不要讓第二支箭繼續傷害自己，卻是我們可以練習決定的事。

76歲再演女囚，導演竟然為她重新調整角色

《陽光女子合唱團》找上翁倩玉時，她已經多年沒有拍攝台灣電影。她在片中飾演一名曾經是歌手的受刑人，在監獄裡帶領一群各有傷痛的女性組成合唱團。她看似溫柔堅強，卻背負著對女兒深深的愧疚。導演林孝謙看過她長達兩個半小時的演唱會後，被她的體力與舞台魅力折服，劇組甚至重新調整角色，讓玉英奶奶從原本的音樂老師改成歌手，增加人物的情感層次。

為了貼近角色，翁倩玉近乎素顏演出。每次拍攝前，還得花上一個小時將頭髮刷白，甚至配合劇情需求刻意增重。一場寫信給女兒的戲，原本可以坐著演出，翁倩玉卻選擇跪著寫信。因為她想讓觀眾感受到，一個母親對女兒深深的愧疚與自責。這些細節，都是她為角色下的功夫。《陽光女子合唱團》後來全台票房突破7.7億元，改寫國片票房紀錄，翁倩玉的表演，確實值得細細品味。

從翁倩玉身上，我看到個人品牌最珍貴的三件事

為什麼有些人紅了一陣子，就慢慢被遺忘？有些人卻能跨越數十年，持續被不同世代看見？翁倩玉讓我想到三個關鍵。

❶ 真正的個人品牌，不能只有過去的成績。

你曾經多厲害，當然值得驕傲。但如果每次介紹自己，都只能拿十年前、二十年前的成就出來說嘴，品牌就容易停留在過去。翁倩玉疫情期間也開始經營YouTube，持續演出、唱歌、創作。因為她知道，過去的成就值得珍惜，未來的自己仍然值得期待。

❷ 專業可以累積，角色卻要願意改變。

翁倩玉曾經是青春玉女、金馬影后、日本歌壇巨星。但她也可以成為一個滿頭白髮的女囚。她沒有被自己過去的形象綁住。對專業工作者也是一樣。我們不必永遠只能做同一件事，要懂得放下身段，開放心胸接受改變。

❸ 真正能走得長遠的品牌，懂得「悅己悅人」。

翁倩玉說，爸爸教她的人生座右銘，是「悅己悅人」。自己要開心，也要讓別人開心。她認為，無論朋友相處或商業合作，都不要永遠把自己放在第一位，更要考慮如何讓彼此都得到好處。當你願意持續提供價值，別人才會願意長期關注你。

76歲再拿金馬獎，她讓我明白：人生的高峰，永遠不只一座

「人生不知道什麼時候機會會來，總是要準備好，要不斷努力。」76歲的翁倩玉拿下金馬獎，真的很讓人振奮。

很多人常常習慣用年齡替自己的人生設限。30歲，覺得轉換跑道太晚了。40歲，擔心重新學習已經來不及。50歲，開始懷疑自己還能不能有所突破。到了60歲，更可能覺得人生最好的時光已經過去。但誰說人生只能有一次巔峰？

翁倩玉用54年的時間，告訴我們一件事。曾經成功，不代表往後只能活在回憶裡；曾經失敗，也不代表這輩子再也沒有機會。

我也想把這份鼓勵送給正在努力的自己，以及每一個覺得人生好像已經定型的你。如果現在的你，正在經歷低潮，請不要急著否定自己。如果你已經擁有一些成就，也別擔心是不是這就是高點了？因為人生最美好的地方，就是我們永遠不知道，下一次機會會在什麼時候出現。

人生的高峰，永遠不只一座。只要你還願意往前走，就有機會看見下一片風景。



