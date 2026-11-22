第63屆金馬獎今晚（11月22日）揭曉最佳女配角，由76歲的翁倩玉憑藉《陽光女子合唱團》成功奪獎！相隔54年再次抱回金馬獎座，她在台上難掩激動，感謝劇組與演員們，更將這份榮耀獻給天上的父母。其實，翁倩玉這次重返電影圈，背後還藏著不少動人故事，從接下「玉英奶奶」一角、拍戲後重新思考親情，到金馬入圍午宴分享人生感悟，都讓人看見這位資深藝人對表演的熱愛。

導演三顧茅廬！翁倩玉睽違47年重返台灣電影

《陽光女子合唱團》翁倩玉。圖／壹壹喜喜提供

翁倩玉這次能演出《陽光女子合唱團》，其實背後還有一段導演三顧茅廬的故事！林孝謙與編劇呂安弦籌備電影多年，始終找不到適合演出「玉英奶奶」的演員，直到得知翁倩玉來台舉辦演唱會，才決定主動邀約。

原本導演還擔心，當時已經70多歲的翁倩玉，能否負荷電影拍攝的體力需求，沒想到看完她長達兩小時的演唱會，發現她又唱又跳、活力十足，所有疑慮瞬間消失！

翁倩玉受訪時透露，自己已經47年沒有演出台灣電影，因此重新回到大銀幕，必須遇見真正值得挑戰的角色。當她讀完《陽光女子合唱團》劇本，被監獄女性之間的故事深深打動，才決定接下演出邀約。

「玉英奶奶」名字藏巧思！編劇為翁倩玉量身修改角色

16年前當評審緊張到「食不知味」！翁倩玉重返東京影展！帶電影傳遞「父母的愛」 （好時光娛樂提供）

更令人意外的是，翁倩玉接演後，編劇還特別修改角色設定！原本韓國版電影中的奶奶是一名老師，但考量翁倩玉本身具有豐富的歌唱與舞台經驗，劇組決定讓台灣版角色擁有歌手背景，甚至從翁倩玉名字中取出「玉」字，將角色命名為「玉英」。

電影中的玉英奶奶，曾經是一名歌手，婚後為了家庭放棄演藝事業，卻因一場家庭悲劇入獄。她表面堅強，心裡卻藏著對女兒難以說出口的愛與愧疚，即使面對死亡，也習慣獨自承受痛苦。

翁倩玉在專訪中形容，玉英的人生非常悲傷，但同時也是一位性格堅強的女性。正因為這個角色有著複雜的情感與人生經歷，才讓她認為值得再次回到電影片場。

人生第一次被叫奶奶！翁倩玉片場暖心故事曝光

《陽光女子合唱團》翁倩玉。圖／壹壹喜喜提供

有趣的是，翁倩玉雖然已經70多歲，卻坦言自己過去從來沒有被人叫過「奶奶」！沒想到拍攝《陽光女子合唱團》期間，劇組工作人員與演員們都親切地稱呼她「翁奶奶」，甚至經常提醒她走路小心，讓她感受到大家的關心。

而翁倩玉也用行動展現資深演員的敬業態度。導演林孝謙曾透露，她經常是劇組最早抵達、最後離開的演員，即使自己的戲份已經拍攝完成，也願意留在現場陪伴其他演員。

為了貼近玉英奶奶的形象，翁倩玉在電影中幾乎素顏演出，還特別將頭髮染成灰白色。她曾笑說，只要劇本夠好，自己完全不介意為角色扮醜，等到電影宣傳時再打扮漂亮就好！

寫信給女兒「跪著演」！一個動作藏著母親的愧疚

林孝謙導演與演員何曼希、翁倩玉在拍攝現場非常透入 （好時光娛樂提供）

《陽光女子合唱團》最令人心碎的地方，就是玉英奶奶始終放不下與女兒之間的心結。導演林孝謙曾分享，翁倩玉在拍攝寫信給女兒的戲份時，特別設計了跪姿，希望透過肢體動作，呈現玉英內心深處的歉意。

這個細節也讓角色更有層次。玉英奶奶年輕時為家庭付出，卻因為人生的意外與女兒分離，明明心裡充滿愛，卻始終不知道該如何表達。

翁倩玉長年在日本生活，這次還必須以國語、台語演出。導演笑說，她即使在片中罵人，語氣依然十分溫柔。翁倩玉則分享，自己的說話方式深受祖母影響，因為祖母很少生氣，習慣透過言語教導孩子。

電影哭戲讓她想起亡母！「母親的愛無限，時間卻有限」

《陽光女子合唱團》再傳捷報！導演林孝謙將與翁倩玉參加東京影展 （好時光娛樂提供）

拍攝《陽光女子合唱團》期間，翁倩玉最難忘的情緒，幾乎都與母親有關。她曾在2026年2月的電影活動上分享，只要演到與媽媽有關的橋段，就很容易觸動自己的淚腺。

翁倩玉感性表示：「母親的愛是無限的，但是時間是有限的。」她也提醒大家，媽媽平常準備一頓飯，背後可能經歷買菜、洗菜、料理等繁瑣過程，這些看似平凡的付出，其實都藏著深厚的愛。

雖然母親已經離世，但翁倩玉始終相信，媽媽一直陪伴在自己身邊，也一定會為她重新拍攝電影、獲得觀眾肯定而感到開心。

玉英奶奶竟有真實原型！受刑人看完電影當場落淚

《陽光女子合唱團》翁倩玉。圖／壹壹喜喜提供

《陽光女子合唱團》之所以感動許多觀眾，還有一個重要原因，就是電影創作參考了真實女性受刑人的生命故事。

2026年1月，台中女子監獄舉辦電影特映會，讓約千名女性受刑人觀賞《陽光女子合唱團》。其中，玉英奶奶角色所參考的真實人物也在現場，看到電影中與自身遭遇相似的情節，忍不住落下眼淚。

這場特映會讓電影的情感延伸到真實人生。對部分受刑人而言，銀幕上的故事勾起了她們對孩子、家庭與過去選擇的回憶，也讓外界看見監獄高牆內仍有許多等待理解與修復的親情。

金馬入圍前導演送幸運泡澡包！藏著拍片時的暖心習慣

《陽光女子合唱團》翁倩玉。圖／壹壹喜喜提供

《陽光女子合唱團》入圍第63屆金馬獎後，導演林孝謙還特別為翁倩玉準備一份幸運禮物，竟然是中藥泡澡包！

原來電影拍攝期間，劇組就曾準備泡澡包，讓翁倩玉在辛苦收工後放鬆身體。這次迎接金馬獎，導演延續當時的習慣，還加入象徵「通氣」的藥材，希望她一路順利走上得獎舞台。

《陽光女子合唱團》翁倩玉。圖／壹壹喜喜提供

導演也曾分享，電影中玉英奶奶離開後，合唱團成員以歌聲送她最後一程的場景，拍攝時間只有約兩小時，但現場演員情緒非常投入，幾乎所有人都哭了。

這段戲對林孝謙而言格外難忘，因為玉英奶奶就像合唱團的靈魂，即使她已經離開，其他團員仍然延續她留下的力量，繼續唱下去。

睽違54年再奪金馬！翁倩玉台上哽咽向天上父母喊話

彭秀慧(左起)、翁倩玉、林品彤、Mhia FIRDAUS相爭最佳女配角獎。記者王聰賢／攝影

今晚翁倩玉從邱澤與舒淇手中接過最佳女配角獎座，難掩激動心情。1972年，她曾憑《真假千金》拿下第10屆金馬獎最佳女主角，如今相隔54年，再以《陽光女子合唱團》奪得個人第二座金馬獎。

翁倩玉在得獎感言中坦言，完全沒想到54年後還能再次站上金馬舞台。她特別感謝《陽光女子合唱團》劇組與合作演員，也分享這部電影帶給她的感受。

《陽光女子合唱團》翁倩玉。圖／壹壹喜喜提供

她認為，許多家庭都有難以說出口的愛，也有遲遲無法說出的歉意，希望觀眾看完電影後，能夠找到屬於自己的答案。致詞最後，翁倩玉更感性地向天上的父母喊話：「你們看得到我的吧。」一句話也呼應了她在電影中詮釋的親情主題。

從47年後重返台灣電影，到54年後再次抱回金馬獎，翁倩玉與《陽光女子合唱團》的緣分，讓這次得獎多了一份特別的意義。曾經擔心自己能否再次演好電影的她，如今用「玉英奶奶」證明，只要遇見值得投入的角色，人生任何階段都能重新開始。