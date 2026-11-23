2026-11-23 12:00 巧比。針線包
走入傳統菜市場，攤上的蔬果忽然變成選舉政見
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者以台灣傳統菜市場的熱鬧景象，映照選舉現場的競逐氛圍。
- 重點二：攤販叫賣與候選人政見包裝被類比，呈現買賣與投票的相似性。
- 重點三：文章呼籲選舉文化應理性競爭，保持市場買賣不成仁義在。
走進熱鬧的台灣傳統菜市場，從一碗薑汁豆花、沾泥的青菜與此起彼落的叫賣聲中，看見從「市場經濟學」到「民主公民學」的巧妙轉化。願選舉也能如上市場採購般，買賣不成仁義在。
晨起，走進充滿活力朝氣的傳統市場，先喝一碗熱騰騰的薑汁豆花祛除涼意，由胃升起的暖流讓精神為之一震，美好的週日正式開啟。
沿著街市行走，菜販、果商、店舖和推車上琳琅滿目，也有人隨意在地上鋪一張帆布，擺上自家耕種的蔬菜，就地做起生意。有些根莖類蔬菜尚來不及清洗，帶著剛採收離土的模樣，頻頻向路人展示一身新鮮的滋味。
我逐一瀏覽，試著辨識它們的名稱，但這對都會區長大的我來說，還真是一道難題。想認識它們，卻依舊力不從心。
逛起傳統市場很有意思，兩旁盡是採買的人車，此起彼落的叫賣聲，不僅生氣勃勃，更能聽聞有創意的招呼問候。
抬頭看見一幅懸掛的競選看板和布條，眼前如此鬧騰騰的情境，竟與時下激烈的選情造勢意外地如出一轍。
忽然小販搖身變成候選人，販售的商品成為他口中端出的政見，從產地到食安，看賣相到對價，由交易到包裝，努力讓目標選民（客人）認同買單。
市場經濟學的民生日常，幻化為民主義務的公民學。
菜市場比價巡禮很有趣，隨著接近中午時分，菜價開始滑落、重新調整；猶如最後一週的選舉，各種推銷產品的話語接連不斷，考驗著買家識貨的眼力。
至於收市後未被青睞的蔬果，早市之後還有黃昏市場，也能透過社群團購，再接再厲尋找出路。
選舉，可以心有所屬、愛屋及烏；
競爭，不用惡言相向、無限上綱。
期待台灣的選舉文化能正向發展，像老百姓上市場採購的生活哲學；
「殺價還價不妨礙，買賣不成仁義在。」
精華 FAQ
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因為兩者都充滿叫賣、競爭與吸引注意的氛圍，作者看到市場裡的比價、推銷與人潮，聯想到選舉造勢與政見包裝，形成巧妙對照。
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文中把攤販想成候選人，將販售的蔬果比作政見，從產地、食安到賣相與包裝都像在爭取顧客認同，也就是爭取選民支持。
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作者希望選舉能像市場交易一樣，允許比較、殺價與選擇，但不要惡言相向或無限上綱，並能維持買賣不成仁義在的互相尊重。
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