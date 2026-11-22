2026-11-22 19:30 女子漾／編輯張念慈
2026金馬獎紅毯8男神造型！林柏宏黑西裝帥翻、阮經天影帝氣場，朱軒洋米色西裝超吸睛
63屆金馬獎登場，除了影帝、影后獎落誰家備受關注，男星們的紅毯造型也成為焦點！林柏宏以亮面黑色西裝帥氣登場，阮經天選擇全黑高領造型展現成熟魅力，黃冠智則靠著藍綠色珠寶項鍊搶鏡。今年劉冠廷、阮經天、戴立忍更同場角逐金馬影帝，究竟誰的紅毯穿搭最吸睛？一起來看看8位男星的造型亮點！
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2026金馬獎紅毯男神1：林柏宏，亮面黑色西裝帥氣登場
林柏宏這次以一身黑色西裝現身金馬獎紅毯，搭配白色襯衫與黑色領帶，展現俐落又帥氣的紳士魅力！仔細看他的西裝外套，肩膀與翻領位置帶有亮面設計，搭配胸前銀色造型胸針，讓經典黑白穿搭多了幾分時髦感。
這次以頒獎嘉賓身分出席的林柏宏，將黑色短髮自然向後整理，露出清爽額頭，站在紅毯上開心揮手、露出燦爛笑容，整個人看起來相當有精神。亮面西裝搭配俐落髮型，也讓他在紅毯上格外搶眼。
2026金馬獎紅毯男神2：柯煒林，黑白西裝搭配寬褲展現個性
今年擔任第63屆金馬獎典禮主持人的香港演員柯煒林，以黑白配色西裝亮相紅毯。黑色西裝外套搭配白色立領上衣，胸前別著銀色飾品，下半身則選擇寬鬆黑色長褲，整體造型相當俐落。
特別的是，柯煒林腰間還露出一截白色布料，與上半身的白色內搭相互呼應，讓原本正式的西裝多了層次感。搭配黑色皮鞋及帶有垂墜感的寬褲，展現出與傳統西裝不同的時髦風格。
2026金馬獎紅毯男神3：劉冠廷，全黑西裝搭配領巾，帥氣角逐金馬影帝
憑藉電影《雙囍》入圍本屆金馬獎最佳男主角的劉冠廷，這次以一身黑色西裝帥氣登場！外套採用寬肩剪裁，搭配同色系寬鬆長褲，內搭深色上衣，領口還繫上一條細長領巾，讓正式西裝多了幾分率性魅力。
仔細看劉冠廷的穿搭，整體以黑色系為主，透過寬版西裝與領巾增添層次感。面對鏡頭時，他還俏皮地舉起雙手比出勝利手勢，展現親切又活潑的一面，與成熟的西裝造型形成有趣反差。
今年劉冠廷憑《雙囍》再度挑戰金馬影帝，而電影更一口氣獲得9項提名，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角等重要獎項，成為本屆備受矚目的作品之一。
2026金馬獎紅毯男神4：路斯明，深藍色西裝搭配領結展現紳士魅力
路斯明這次以深藍色西裝亮相金馬獎紅毯，搭配白色襯衫與黑色領結，展現經典的紳士風格。外套胸前放上白色口袋巾，與襯衫形成呼應，讓整體造型看起來更加俐落。
他將短髮整齊梳理，搭配深色西裝長褲與黑色鞋款，從頭到腳維持正式又穩重的穿搭風格。相較於其他男星選擇寬鬆剪裁或亮眼珠寶，路斯明以簡潔的西裝搭配展現成熟魅力。
路斯明這次以電影《第四幕》演員身分出席金馬獎，該片也憑袁澧林的演出入圍最佳女主角，成為本屆受到關注的作品之一。
2026金馬獎紅毯男神5：阮經天，全黑高領西裝展現成熟影帝氣場
曾憑《艋舺》拿下金馬影帝的阮經天，今年再度以電影《狂忘警探》入圍最佳男主角，成為本屆備受矚目的影帝候選人之一。
這次阮經天選擇全黑造型亮相，黑色高領上衣搭配同色系雙排扣西裝外套，胸前別上一枚金色造型胸針，為低調的穿搭增添精緻細節。全黑配色搭配俐落短髮，展現成熟又沉穩的氣質。
阮經天這次也與《狂忘警探》導演SABU、演員黃冠智一同現身紅毯，三人同框格外引人注目。《狂忘警探》更以11項提名成為本屆金馬獎入圍最多獎項的電影，讓阮經天再度角逐影帝的消息備受關注。
2026金馬獎紅毯男神6：黃冠智，黑色西裝搭配藍綠色珠寶超吸睛
今年憑《狂忘警探》入圍金馬獎最佳男配角的黃冠智，這次選擇黑色雙排扣西裝外套搭配寬鬆長褲，內搭黑色條紋上衣，整體以深色系為主，卻靠著胸前的珠寶配件成功搶鏡！
仔細看黃冠智的造型，胸前佩戴多層次項鍊，金色細節搭配藍綠色墜飾，在黑色西裝襯托下格外顯眼。手上也搭配多枚戒指，讓整套造型多了幾分華麗感。
黃冠智這次與同片演員阮經天雙雙獲得演技獎項提名，兩人更一起踏上金馬紅毯，也讓《狂忘警探》成為本屆備受矚目的電影之一。
2026金馬獎紅毯男神7：戴立忍，灰綠色雙排扣西裝展現成熟魅力
戴立忍今年憑電影《功夫》入圍金馬獎最佳男主角，這次以一身灰綠色雙排扣西裝亮相紅毯，搭配淺灰色襯衫與深色領帶，展現成熟穩重的紳士魅力。
仔細看他的西裝外套，翻領位置帶有深色拼接設計，搭配同色系寬鬆長褲，整體造型相當有層次。灰綠色調在眾多黑色西裝之中顯得特別，低調又帶有個人特色。
戴立忍這次憑《功夫》角逐金馬影帝，同片演員朱軒洋也入圍最佳男配角，兩人分別獲得演技獎項肯定，讓這部電影在本屆金馬獎受到不少關注。
2026金馬獎紅毯男神8：朱軒洋，米色雙排扣西裝搭配金色項鍊展現少年感
朱軒洋今年憑電影《功夫》入圍金馬獎最佳男配角，這次以一身淺米色西裝亮相，在眾多深色西裝造型中格外顯眼！
他選擇雙排扣西裝外套搭配同色系寬鬆長褲，外套採寬肩剪裁，領口自然敞開，露出多條細緻的金色項鍊，讓整體穿搭多了幾分率性感。搭配蓬鬆的黑色短髮，展現年輕又時髦的氣息。
朱軒洋這套造型沒有搭配傳統領帶，而是透過金色項鍊與戒指增添細節，讓米色西裝看起來更有個性。這次他與同片演員戴立忍分別入圍最佳男配角、最佳男主角，也讓《功夫》成為本屆值得關注的電影作品。