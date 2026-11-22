第63屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，除了影帝、影后獎落誰家備受關注，女星紅毯造型也掀起另一波話題！舒華以金色鏤空禮服大秀纖腰，舒淇身穿黑色透紗長裙展現女神氣場，宋芸樺則以大膽挖空設計挑戰性感風格；桂綸鎂、劉嘉玲、9m88也各自展現不同魅力。今年更有多位女星帶著入圍作品踏上紅毯，從最佳女主角、最佳新導演到最佳新演員，究竟誰能把紅毯美照與金馬獎座一起帶回家？

2026金馬獎紅毯穿搭1：舒淇黑色透紗禮服，首執導《女孩》入圍10項

《女孩》｜舒淇(新導演_頒獎人)。圖片來源：金馬執委會

舒淇這次身穿一襲黑色透紗長禮服登上金馬獎紅毯，寬鬆飄逸的透膚袖口，搭配層層堆疊的黑色裙襬，讓整體造型多了幾分神祕氣息。胸前若隱若現的透紗設計，巧妙展現成熟女人的性感魅力，再搭配華麗花卉造型珠寶項鍊，讓一身黑色造型瞬間亮了起來。

最讓人移不開目光的，還有舒淇一頭蓬鬆自然的長捲髮，走上紅毯時露出自信微笑，舉手投足都散發從容氣勢。今年舒淇更以首次執導的電影《女孩》入圍最佳新導演，電影一口氣獲得10項提名，包括最佳劇情片、最佳女配角及最佳新演員等，讓她從演員跨足導演的轉型備受關注。

2026金馬獎紅毯穿搭2：舒華金色鏤空戰袍，大秀纖腰超搶鏡

頒獎嘉賓｜舒華。圖片來源：金馬執委會

韓國女團i-dle台灣成員舒華，這次以頒獎嘉賓身分亮相金馬獎，沒想到一登場就讓人眼睛一亮！她選穿一襲金色金屬片拼接禮服，大量金色飾片隨著走動反射光線，讓整個人宛如披上一身金色鎧甲，華麗又帶著前衛時尚感。

最吸睛的莫過於禮服側腰的大面積鏤空設計，大方展現舒華纖細腰身與身材曲線，搭配一頭浪漫長捲髮，更增添幾分成熟女人味。平常在舞台上就擁有強大魅力的舒華，這次把韓團偶像的時尚氣勢帶上金馬獎紅毯，性感又不失個性，絕對是今晚討論度極高的造型之一。

2026金馬獎紅毯穿搭3：宋芸樺黑色挖空禮服，甜美女神變身性感酷妹

頒獎嘉賓｜宋芸樺。圖片來源：金馬執委會

宋芸樺這次的紅毯造型真的讓人眼睛一亮！過去經常給人清新甜美印象的她，今晚選穿一襲黑色挖空長禮服，胸前與腰間透過幾何剪裁露出肌膚，搭配飄逸長裙與披肩式設計，展現與以往截然不同的成熟魅力。

頒獎嘉賓｜宋芸樺。圖片來源：金馬執委會

這件禮服最特別的地方，就是利用黑色布料與肌膚形成鮮明對比，讓整體造型充滿俐落線條感。宋芸樺搭配簡約長直髮與低調飾品，將視覺焦點留給大膽的禮服剪裁。這次以頒獎嘉賓身分亮相的她，也成功讓人看見甜美形象之外，更具個性的時尚面貌。

2026金馬獎紅毯穿搭4：桂綸鎂薄荷綠仙女裙，清新氣質依舊無敵

頒獎嘉賓｜桂綸鎂。圖片來源：金馬執委會

如果說今晚金馬獎紅毯有誰最能代表清新氣質，桂綸鎂絕對榜上有名！她選穿一襲薄荷綠長禮服，輕盈透紗搭配柔和色調，在眾多黑白與金色造型中格外亮眼。尤其裙身若隱若現的刺繡細節，隨著步伐輕輕擺動，讓整個人彷彿自帶仙氣。

桂綸鎂將頭髮優雅盤起，搭配垂墜式耳環，讓肩頸線條更加明顯。身為曾經奪下金馬影后的實力派演員，她這次以頒獎嘉賓身分重返金馬舞台，選擇清新又充滿女人味的造型，讓人再次感受到她獨特的氣質魅力。

2026金馬獎紅毯穿搭5：劉嘉玲白色披肩禮服，影后氣場太驚人

頒獎嘉賓｜劉嘉玲。圖片來源：金馬執委會

劉嘉玲這次以一襲白色披肩禮服亮相，瞬間展現影壇大前輩的從容氣勢！禮服以白色為主色調，胸前結合華麗珠飾與精緻刺繡設計，再搭配長版披肩，讓整體造型充滿高貴優雅的氛圍。

最值得注意的是，劉嘉玲沒有選擇過度複雜的剪裁，而是利用披肩線條與華麗珠寶增加造型層次。她將頭髮俐落盤起，搭配閃耀耳環與手環，展現成熟女人獨有的自信魅力。曾獲金馬獎最佳女主角的她，這次以頒獎嘉賓身分登場，再次讓人見識影后的強大氣場。

2026金馬獎紅毯穿搭6：9m88紅黑編織禮服，憑《雙囍》歌曲角逐金馬

表演嘉賓｜9m88(歌曲)。圖片來源：金馬執委會

9m88向來擁有鮮明的個人穿搭風格，這次登上金馬獎紅毯也沒有讓人失望！她選穿一襲紅黑雙色編織長禮服，以不規則鏤空紋理打造豐富層次，修身剪裁勾勒出身材曲線，再搭配一頭復古波浪捲髮，散發濃濃的復古女伶氣息。

表演嘉賓｜9m88（歌曲）。圖片來源：金馬執委會

值得一提的是，9m88今年除了擔任金馬獎表演嘉賓，更憑藉電影《雙囍》歌曲〈輕輕放下〉入圍最佳原創電影歌曲，這首作品由她親自包辦作詞、作曲及演唱。從音樂創作到紅毯造型都充滿個人特色，也讓她成為今年金馬獎備受關注的音樂人之一。

2026金馬獎紅毯穿搭7：楊千霈白色鏤空禮服，主持人氣場十足

星光大道主持人｜黃迪揚、楊千霈。圖片來源：金馬執委會

擔任本屆金馬獎星光大道主持人的楊千霈，這次選穿一襲白色亮片長禮服，展現優雅又性感的紅毯魅力。禮服胸前採用交叉式剪裁，搭配腰間鏤空設計，巧妙凸顯身材比例，裙身則以閃耀布料打造華麗效果，走上紅毯時格外亮眼。

星光大道主持人｜楊千霈.。圖片來源：金馬執委會

楊千霈選擇簡約盤髮搭配精緻耳環，讓整體造型乾淨俐落，兼具主持人的專業氣勢與紅毯女星的華麗感。今年她再度與黃迪揚搭檔主持星光大道，兩人負責迎接眾多電影人登場，也讓楊千霈的主持表現與紅毯穿搭同樣受到關注。

2026金馬獎紅毯穿搭8：余香凝白色單肩禮服，憑《雙囍》再度挑戰影后

《雙囍》｜劉冠廷（男主角）、余香凝（頒獎人／女主角）。圖片來源：金馬執委會

香港女星余香凝這次選穿一襲白色單肩禮服登上金馬獎紅毯，展現簡約大方的時尚魅力。禮服採用不對稱肩線設計，搭配垂墜式披肩細節，讓整體多了幾分流動感。她將頭髮盤起，露出肩頸線條，再以金色項鍊、耳環點綴，散發成熟優雅的女人味。

《雙囍》｜余香凝（頒獎人／女主角）。圖片來源：金馬執委會

余香凝今年憑藉電影《雙囍》入圍最佳女主角，該片更一口氣獲得9項提名，包括最佳劇情片、最佳導演及最佳男主角等。曾以《白日之下》奪下第60屆金馬獎影后的她，這次再度挑戰最佳女主角寶座，能否二度封后，成為今晚的一大看點。

2026金馬獎紅毯穿搭9：何曼希橘色花朵禮服，入圍最佳新演員

《陽光女子合唱團》｜何曼希（新演員）。圖片來源：金馬執委會

以《陽光女子合唱團》受到關注的何曼希，這次選穿一襲橘色花朵禮服亮相，成為紅毯上相當亮眼的新生代女星。禮服以鮮明橘色為基底，搭配立體花朵裝飾與灰白色花卉圖案，呈現活潑又浪漫的視覺效果，讓人一眼就注意到她。

何曼希搭配俏麗短髮與細緻項鍊，讓整體造型更顯青春氣息。今年她更憑藉《陽光女子合唱團》入圍金馬獎最佳新演員，與《女孩》白小櫻、《泡泡糖女孩》王宣靜等人共同角逐獎項。首次角逐金馬個人獎項，就以如此亮眼的造型登場，也讓人期待她未來的演藝發展。

2026金馬獎紅毯穿搭10：葉芷妤金色公主禮服，甜美氣質太迷人

頒獎嘉賓｜葉芷妤。圖片來源：金馬執委會

葉芷妤這次以頒獎嘉賓身分亮相金馬獎，選穿一襲金色平口長禮服，整體造型充滿古典浪漫氣息。禮服胸前採用抓皺設計，搭配自然垂墜的裙襬，讓金色布料呈現柔和光澤，宛如童話故事中的公主。

她將頭髮優雅盤起，搭配精緻項鍊與耳環，展現甜美又端莊的氣質。曾演出泰劇《瘋狂獨角獸》的葉芷妤，這次受邀登上金馬獎舞台，也讓更多觀眾看見她的魅力。相較於其他女星選擇的性感鏤空造型，葉芷妤以經典公主風格取勝，成為今晚紅毯上的另一道亮麗風景。

2026金馬獎紅毯穿搭11：翁倩玉寶藍綠禮服，角逐最佳女配角

《陽光女子合唱團》｜翁倩玉（女配角）、何曼希（新演員）。圖片來源：金馬執委會

資深女星翁倩玉這次以寶藍綠色系禮服亮相，華麗的色彩搭配讓人眼睛一亮！禮服採用蓬袖設計，搭配層次豐富的圖騰布料，腰間再以線條收束，展現優雅氣勢。她搭配珍珠項鍊與綠色寶石飾品，讓整體造型更添貴氣。

翁倩玉今年憑藉《陽光女子合唱團》入圍最佳女配角，與《女孩》林品彤、《善男信女》彭秀慧等演員共同角逐獎項。身為資深影歌雙棲藝人，她這次帶著作品重返金馬獎競爭行列，也讓這身華麗戰袍更具意義。