AI重點 文章重點整理： 重點一： 胡錦在顧安生告別式前寫信，感念他46年照顧與陪伴。

胡錦在顧安生告別式前寫信，感念他46年照顧與陪伴。 重點二： 兩人婚姻曾遭九成人反對，因她離婚且被貼上潘金蓮標籤。

兩人婚姻曾遭九成人反對，因她離婚且被貼上潘金蓮標籤。 重點三：顧安生罹病仍細心安排後事，胡錦兩度乳癌也獲他支持。

「安生，我想寫幾句話給你，可是我的手很抖。便條紙又用完了，其他的放在哪裡呀？「我現在才知道，連一張便條紙都需要你……那我以後怎麼辦呢……」

這是女星胡錦，在丈夫顧安生離世後，寫給他的信。結婚46年，丈夫照顧她生活中的大小事，連便條紙放在哪裡，她都不需要操心。如今丈夫走了，她才發現，自己竟然連一張便條紙都找不到。

今天（11月22日），83歲的資深主播顧安生舉行告別式。看著胡錦悲傷的模樣，我突然很想回頭說說這對夫妻的故事。

因為46年前，這段婚姻根本不被看好。當年九成認識的人都反對他們結婚。男方是形象端正、前途看好的台視新聞主播，女方則是因演出「潘金蓮」，被貼上「豔星」標籤的電影明星。更何況，胡錦還離過婚。

在那個保守年代，很多人覺得他們根本不相配。甚至連電視台長官都警告顧安生，娶了胡錦，恐怕就不能再播新聞。但他偏偏不信這一套。他堅持娶了胡錦，而且一愛就是46年。

她只是演了一個角色，卻被社會貼上半輩子的標籤

圖片來源：胡錦臉書

年輕時的胡錦，是香港邵氏電影的知名女星。1974年，她憑著《雪花片片》獲得亞洲影展演技獎項。她有美貌、有演技，也很有才華。可是，真正讓她聲名大噪的，卻是李翰祥執導的《金瓶雙艷》。她在電影裡飾演潘金蓮。沒想到，角色演得太成功，反而成了她一輩子甩不掉的標籤。

人們習慣用「俏、媚、騷」形容她，甚至把電影裡的形象，當成她真實的人格。胡錦曾感嘆，那些只是演戲，有些裸露鏡頭甚至是由替身完成。但外界根本不願意區分。她因為這個角色，連母親都氣得整整一年不跟她說話。

後來，導演再次邀請她演出潘金蓮，她卻因當時的限制，只能忍痛推辭。接替她演出的女演員，後來拿下金馬獎最佳女主角。胡錦知道結果時，難過得大哭。我覺得這件事很諷刺。一個演員努力把角色演好，本來應該是專業能力的證明。結果大家卻把角色當成人品，把表演當成她的人生。

離過婚、演過潘金蓮，九成的人反對，他卻堅持娶她

圖片來源：胡錦臉書

胡錦的感情之路，其實也不順遂。1975年，她嫁給演員張沖。沒想到這段婚姻只維持了四年，兩人便在1979年離婚。在當年，離婚的女人本來就容易遭受異樣眼光。更何況，她還是一個被貼上「豔星」標籤的女明星。

但顧安生卻看見不一樣的她。他曾回憶，第一次對胡錦留下深刻印象，是在攝影棚一條長長的走廊。當時胡錦穿著長袍、披著大圍巾。顧安生遠遠看見，就覺得這個女人「很帥氣、很爽朗」。

後來兩人相戀，他更加欣賞她豪爽、直率、不做作的個性。顧安生曾分享，兩人一起吃小籠包，他吃了四個，胡錦卻吃了八個。他喜歡這個女人的真實、不扭捏。

但戀愛容易，結婚卻難。身邊九成的人都反對。顧安生甚至差點為了婚事，跟電視台長官鬧翻。但他沒有退縮。胡錦後來回憶這段婚姻，還笑著說：「他膽子很大，敢娶我。」我覺得這句話聽起來雖然像玩笑，背後卻有說不出的心酸。一個女人究竟要承受多少社會偏見，才會連有人願意娶自己，都覺得對方需要很大的勇氣？

但我更欣賞顧安生的勇敢。他沒有把胡錦當成別人口中的潘金蓮，也沒有用上一段婚姻的結局，判斷這個女人值不值得愛。他看見的，是一個值得尊重、值得珍惜，也值得共度一生的女人。

丈夫開顱手術，她一週瘦10公斤；她兩度罹癌，他始終不離不棄

圖片來源：胡錦臉書

婚後，他們的生活並沒有從此一帆風順。1987年，顧安生罹患腦炎，必須接受開顱手術。胡錦怕丈夫擔心，在親友面前努力保持鎮定。但送走親友後，卻忍不住崩潰大哭。短短一個星期，瘦了10公斤。

後來，顧安生又經歷換腎、心臟支架及心律調節器手術，健康狀況反覆。胡錦長年陪伴照顧。但這段婚姻，也不只有妻子單方面付出。胡錦自己也曾兩度罹患乳癌。

因為身體的改變、對病情的恐懼，她曾多次向丈夫提出離婚。但顧安生沒有離開她。在胡錦寫給丈夫的信中，她回憶起，兩次罹癌時，曾看見丈夫在別人面前哭泣。她因此告訴自己，一定要好起來，不讓丈夫擔心。後來，顧安生還鼓勵妻子考政大、學划龍舟、繪畫、打球、旅遊，重新找回生活的樂趣。

最讓我感動的是，有一次顧安生準備接受心律調節器手術，護理師提醒他拿下身上的貴重物品。沒想到，他竟然指著身旁的胡錦說：「她就是我最貴重的東西。」一句話，讓胡錦差點掉下眼淚。

年輕時，多少人說這個女人配不上他。幾十年後，他卻用這句話告訴所有人，妻子在他心裡有多麼珍貴。

46年後，她連一張便條紙都找不到，他卻早已安排好她的餘生

圖片來源：胡錦臉書

顧安生是個非常細心、自律的人。鞋子一定擺正，毛巾、浴巾都要燙過，衣服、褲子、領帶永遠整整齊齊。八年前，他就安排好自己的身後事。連哪一本存摺付水電費、哪一本作為家用，都交代得清清楚楚。

他還特別叮囑女兒，要好好照顧媽媽。甚至連身後不設靈堂的原因，都讓人心疼。因為他說：「我怕我老婆和女兒太累！」他知道，自己終究會先走一步。所以，他努力把妻子未來的生活都安排好。

11月3日，顧安生離開了。胡錦與女兒打開他的衣櫥，看見衣服、褲子、外套、領帶，依然整整齊齊擺在原來的位置。兩個人抱在一起，哭到嗓子都啞了。

胡錦還想起，過去丈夫接受腎臟手術時，醫生怎麼叫都叫不醒。直到她走進病房，連喊幾聲「安生、安生」，丈夫才終於睜開眼睛。可是這一次，不一樣了。她在信中寫道：「可是這一次我怎麼叫你，你就是不醒。」

看到這裡，我真的忍不住鼻酸。46年前，大家都不看好這段婚姻。46年後，這個曾被貼上無數標籤的女人，卻哭著問丈夫：「可不可以讓我再多愛你一些日子？」

圖片來源：胡錦臉書

別讓別人貼在你身上的標籤，限制了你的人生

我很喜歡顧安生和胡錦這段愛情故事。尤其是年紀越大，越能理解他們當初的勇敢。這個世界上，有太多人急著替別人下定論。你做過一件錯事，別人就認定你一輩子都不會改變。

你曾經失敗，別人就說你不可能成功。你選擇一條跟大家不同的路，旁人就覺得你一定會後悔。最可怕的是，當這些聲音聽久了，我們可能連自己都開始相信。

相信自己真的不夠好。相信自己不值得被愛。相信別人說不可能的事情，就真的不可能。但顧安生和胡錦的故事提醒了我：別人的偏見，可以成為你的阻力，卻不應該成為你放棄幸福的理由。

當年，如果顧安生選擇相信那九成反對的人，他可能就錯過了一個願意陪他走過生死難關的女人。

如果胡錦選擇相信外界貼在她身上的標籤，她可能也不敢相信，自己值得擁有這麼深厚的愛。幸好，他們都沒有放棄。

46年的婚姻，當然不可能只有浪漫，也有疾病、眼淚、委屈和無數次的互相扶持。他們的故事最動人的地方，是兩個人願意一起承擔選擇的結果。我們不一定有辦法撕掉別人貼在身上的標籤，但可以決定，不讓那張標籤定義自己的一生。

你不需要用一輩子活成別人認可的樣子。你真正需要的，是有勇氣認識自己、相信自己，並且為自己的選擇負責。

46年前，顧安生選擇相信胡錦。46年後，他們的婚姻留下了最好的答案。真正值得你堅持的幸福，不必得到全世界的認同，只要多年以後回頭看，你依然慶幸，當初沒有放開那個人的手。願顧安生先生安息。也願胡錦女士，帶著46年的愛與回憶，繼續好好生活。