AI重點 文章重點整理： 重點一： 《GTA 6》上市引發全球搶玩潮，時間表被重新排定。

《GTA 6》上市引發全球搶玩潮，時間表被重新排定。 重點二： 文章強調問題不只自律，而是產品設計本就難以停下。

文章強調問題不只自律，而是產品設計本就難以停下。 重點三：家庭應先談妥時間、注意力、家務與費用分配約定。

2026年11月19日，《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，以下稱《GTA 6》）在 PlayStation 5 與 Xbox Series X|S 上市。這不是一篇評測，也不談公司怎麼賺錢。我想問的是：當一款等了十三年的遊戲開賣，家裡的時間、金錢和注意力，要怎麼重新排？

我是工程師出身，後來做網站設計與個人品牌顧問，平常看的是產品怎麼抓住人的注意力。這幾天看新聞，學校擔心學生蹺課、公司乾脆給一天電玩假，我沒有要把「愛玩」說成壞事。這類遊戲本來就被設計成不容易停下來。先把時間成本看清楚，再和家人談約定，會比事後互相抱怨容易得多。

先用幾組數字，看清楚這不只是「今晚玩一下」

前作《俠盜獵車手5》在 2013 年 9 月上市。Take-Two 向美國證管會提交的新聞稿寫道：它首日全球零售銷售超過 8 億美元，頭三天超過 10 億美元；金氏世界紀錄後來認證它是當時最快達到 10 億美元營收的娛樂作品。截至《GTA 6》上市當天，官方指出前作已銷售將近 2.35 億套。《GTA 6》的官方首日數字尚未公布；市場調查機構 Sensor Tower 向《Deadline》表示，含預購在內估約 2,459 萬套、營收超過 23.6 億美元，這只是第三方估算。重點是，這麼多人在同一時間走進同一個世界，家裡的時間表本來就可能被改寫。

請假的人、到校抽獎的學校，說的都是同一件事

英國廣播公司（BBC）在上市前報導，北愛爾蘭的 Belfast Boys' Model School 發信提醒家長：11 月 19 日正好碰上 GCSE 數學考試，「像玩《俠盜獵車手》這類活動，可以等到週末。」校方後來用 70 英鎊的 PlayStation 或 Xbox 禮物卡，抽獎給周四、周五都到校的學生；校長 Mary Montgomery 拒絕把這款 18 禁遊戲當成獎品。

「GTA 流感」（GTA Flu）這個詞，BBC 指出早在 2013 年前作上市時就出現了。羅技在 11 月 10 日宣布推出 Logi Game Day，讓員工有一天帶薪假期可以拿來玩遊戲。執行長 Hanneke Faber 說：「是時候告別『玩遊戲就是浪費時間』這種刻板印象了。」

上市之後，蘇格蘭《The National》11 月 20 日報導，英國人力資源軟體公司 BrightHR 表示，上市當天請病假的紀錄比前一週周四增加 56%；HR 服務公司 Deel 則說，申請在這個周四休假的件數，比 2025 年 11 月 20 日增加 21%。學校管理軟體 Arbor 根據一千四百多所中學的早晨點名，初步估算當天中學缺席人數，比本週一到週三多了約 3.5 萬人。這些數字來自服務業者與媒體整理，不是政府的正式統計，也不代表台灣一定出現同樣情況。但它說明：當一款作品把很多人的期待堆在同一個上班日、上課日，時間不會只發生在螢幕裡，也會發生在辦公室、教室和客廳。

它為什麼讓人停不下來：不是意志力不夠，是產品本來就這樣設計

如果只把這件事理解成「有人太愛玩、不夠自律」，我會覺得太窄了。開放世界遊戲的設計，本來就不是為了讓妳「看完就關機」。

遊戲媒體《Rock Paper Shotgun》在 11 月 18 日的整理寫道：若只追主線，大約 45 小時；一般玩家邊探索、邊做一些支線，大約 70 小時；若把可選活動都做完，時間很可能超過 100 小時。這不是官方數字，不同人的玩法會差很多，但它已經足以說明：這通常不是「今晚打完就結束」的娛樂。

從產品設計來看，這類遊戲很會把「再一下下」變成合理的下一步。地圖很大，路邊總有一件事可以做，任務一個接著一個，結束感被延後了，人就比較不容易找到自然的停點。這不是在指責玩家，而是承認：當一個產品把世界做得這麼密，注意力本來就會被留下來。

所以，和家人要談的，其實不是「妳可不可以玩」，而是「這幾十個小時，要怎麼放進我們本來就已經很滿的一週」。

錢、時間、注意力：可以先談妥的幾件小事

我比較建議把約定寫得具體，而不要只說「適可而止」。面對一個隨時都有下一件事的世界，這句話常常不夠用。

第一，先承認時間單位是「好幾十小時」，不是一集影集。可以一起看行事曆，決定哪些晚上是遊戲時段，哪些要留給共同的晚餐或休息。

第二，談的是注意力，不只是人在不在家。人坐在客廳，眼睛和耳朵卻完全進了另一個城市，另一半仍可能覺得自己被放在等候區。可以事先約定暫停點，例如這一章打完就停，或每到整點起來回一下訊息。

第三，家事和照顧怎麼補位，最好在開玩前講清楚。誰接小孩、誰準備晚餐，都不該在對方戴著耳機時才臨時分配。

第四，如果家裡有未成年孩子，要把分級當一回事。BBC 也提到，這款遊戲在歐洲的 PEGI 分級是 18 歲以上。下載很方便，不代表家裡每個人都適合一起看、一起玩。

第五，錢可以談，但不必道德化。玩這款遊戲，通常要先有對應的主機，再加上遊戲本身。先講好「這次買不買、誰出」，會比事後為發票生氣更健康。

這些約定看起來瑣碎，卻比較像在設計一套家裡用得上的規則。產品會設計「讓人繼續留下」；家庭也可以設計「讓人知道什麼時候可以停」。

玩可以，判斷還是在客廳

我並不認為，請一天假去迎接自己等了很久的作品，就等於不負責任。羅技把「玩」正面寫進公司政策，其實也提醒我們：娛樂本身不必被污名化。真正需要被看見的，是它會佔用的時間長度，以及這些時間會從誰的生活裡被移走。要不要把今晚、這個週末交給它，仍是客廳裡的人要一起做的決定。把話說在前頭，不是掃興，而是讓喜歡玩的人玩得更安心，也讓在旁邊等候的人，不必用猜的。

資料來源

Take-Two Interactive / Rockstar Games 官方新聞稿，〈Rockstar Games Announces Grand Theft Auto VI Now Available〉，2026年11月19日。 https://ir.take2games.com/node/32696/pdf

PlayStation.Blog，〈Grand Theft Auto VI launches tomorrow, November 19〉，2026年11月18日。 https://blog.playstation.com/2026/11/18/grand-theft-auto-vi-launches-tomorrow-november-19/

Take-Two Interactive，SEC 8-K Exhibit 99.1，2013年9月18日。 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/946581/000110465913070819/a13-20938_1ex99d1.htm

Take-Two Interactive，SEC 8-K Exhibit 99.1，2013年9月20日。 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/946581/000110465913071387/a13-21085_1ex99d1.htm

Guinness World Records，〈Fastest entertainment property to gross $1 billion〉，紀錄日期 2013年9月20日。 https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/105330-fastest-entertainment-property-to-gross-1-billion

Dominic Patten，〈‘GTA VI’ Sales Surge Past $2 Billion On Launch Day As Vice City Mania Takes Over〉，Deadline，2026年11月19日。 https://deadline.com/2026/11/gta-6-sales-launch-day-surge-videogame-1237229514/

Adam Mandeville、Catherine Morrison，〈GTA 6: How one school is battling the 'GTA flu' with warnings to parents and prizes for pupils〉，BBC News，2026年11月17日。 https://www.bbc.co.uk/news/articles/crp3e10kpz19o

Logitech International 官方新聞稿，〈Logitech’s ‘Game Day’ Gives Employees a Dedicated Day Off〉，2026年11月10日。 https://news.logitech.com/press-releases/news-details/2026/Logitechs-Game-Day-Gives-Employees-a-Dedicated-Day-Off/

Alasdair Ferguson，〈Sick leave soars across the UK as gamers hail GTA 6 on launch day〉，The National，2026年11月20日。 https://www.thenational.scot/news/26746895.sick-leave-soars-across-uk-gamers-hail-gta-6-launch-day/

Callum Williams，〈How long to beat GTA 6: Main story runtime and mission count〉，Rock Paper Shotgun，2026年11月18日。 https://www.rockpapershotgun.com/how-long-to-beat-gta-6