2026-11-21 12:18 女子漾／編輯周意軒
《好搭檔2》開播！第一季演什麼？張娜拉離婚、結局一次回顧
《好搭檔2》開播了！張娜拉回鍋飾演王牌離婚律師車恩京，這回搭檔換成《背著善宰跑》的金惠奫，朴海鎮還直接把律師事務所開在她樓上。但你還記得，第一季的車恩京明明替無數客戶打贏離婚官司，怎麼輪到自己離婚，卻找了剛入行的韓宥利當辯護律師？開追前先回顧這場外遇風波如何拆散一段婚姻，又促成一對好搭檔。
《好搭檔》第一季演什麼？王牌律師遇上最不想辦離婚案的菜鳥
2024年播出的《好搭檔》第一季共16集，故事起於大正律師事務所。張娜拉飾演的車恩京是離婚組的招牌律師，最擅長在一團亂的家務事裡，算出委託人能爭取到什麼。南志鉉飾演的韓宥利剛進公司就被分到最不想去的離婚組，車恩京開出的換組條件也很直接，先連贏十場官司再說。
偏偏韓宥利第一場官司打贏了，卻高興不起來。她替一名否認外遇的丈夫擋下妻子的離婚請求，勝訴後反倒動了辭職的念頭。兩人最常吵的就是這件事，當判決對委託人有利，結果卻讓另一個人繼續困在婚姻裡，律師該怎麼看待這場勝利？首季最讓人想追下去的地方，就是同一樁家務事，兩個人常常看見完全不同的問題。
丈夫出軌對象是多年秘書，車恩京早就知道了
第一季最讓人追到停不下來的反轉，就是韓宥利撞破車恩京的丈夫金志尚（池承炫 飾）與她的秘書崔莎拉（韓材利 飾）有婚外情。韓宥利糾結半天才決定開口，沒想到車恩京早就知情。等到她下定決心提告，第一個點名替自己打官司的，竟然就是這位差點辭職的新人。
金志尚想低調和解，崔莎拉卻反過來拿車恩京與同事鄭宇鎮（金准韓 飾）的關係做文章。官司打到一半，真正讓車恩京措手不及的，是女兒金在希（Yuna 飾）早就知道爸爸外遇，甚至比媽媽更早發現。監護權攻防到了這裡，最讓人心疼的變成那個一直把祕密藏在心裡的孩子。
《好搭檔》第一季結局，車恩京離婚後為何離開大正？
在希最後選擇跟媽媽生活。金志尚聽完女兒的心聲，才意識到自己的行為對她造成多大傷害，最終放下監護權之爭，與車恩京簽字離婚。到了大結局，車恩京察覺女兒仍然想念爸爸，主動聯繫前夫，讓父女重新見面。對在希來說，終於可以安心說出自己想爸爸，才是這場離婚官司過後最讓人鼻酸的一幕。 八大電視
事業上，車恩京經歷大正考慮裁撤離婚組、自己被要求休假等風波，後來離開大正，創立「再春律師事務所」。韓宥利留在大正，也開始帶新人。以前總對前輩的做法有意見的她，最後竟把車恩京教過自己的觀念說給新人聽。兩人即使各自在不同事務所，有時還在同一樁案子裡代表不同當事人，仍能一起找到讓雙方願意坐下來談的方式。
韓宥利和全恩浩有在一起嗎？第一季感情線也有交代
有！全恩浩（表志勳 飾）早早就向韓宥利告白，她當時只想維持朋友關係。直到第15集，在車恩京與鄭宇鎮刻意安排兩人見面後，韓宥利才主動說出自己的心意。工作上，全恩浩也加入了再春，這就接上第二季他繼續和車恩京共事的劇情。
《好搭檔2》接著演什麼？金惠奫當新搭檔，朴海鎮在樓上搶客
第二季延續車恩京自立門戶後的故事。金惠奫飾演有5年執業經驗的離婚律師姜彗星，成為車恩京的新搭檔。朴海鎮則飾演車恩京的大學同學朴泰秀，這位經營YouTube頻道的律師直接選在再春樓上開業。以前車恩京得花心力帶菜鳥，這一季身邊多了有自己辦案風格的新夥伴，樓上還坐著一個熟知她底細的老對手。
首季曾創下17.7%最高單集收視率，也讓張娜拉首度拿下SBS演技大賞。她在第二季記者會坦言，真正有壓力的是怎麼把第一季的精彩延續下去，拍著拍著甚至佩服起李帝勳，直問他是怎麼把《模範計程車》一路拍到第三季的！《好搭檔2》已於11月20日開播，台灣friDay影音每週五、六晚間與韓國同日更新，MyVideo也有跟播。