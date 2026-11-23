2026-11-23 11:54 女子漾／編輯桑泥
《金字塔遊戲》導演再推暗黑校園劇！HBO Max《代考風暴》11月23日重磅上線：優等生被迫替人考大學，一步踏錯就再無回頭路
全新韓國校園犯罪驚悚劇《代考風暴》將於 11 月 23 日於 HBO Max 上線，由《金字塔遊戲》導演朴素妍執導，裴賢聖、車康潤、朴允浩主演，故事以韓國大學入學考試為背景，描寫一名家境清寒、成績優異的高中生，因為被人掌握弱點而捲入一場危險的代考交易，原本只是為了改變人生的選擇，卻逐漸演變成牽涉金錢、謊言與背叛的犯罪計畫⋯
「全校第一清寒資優生」被迫替人代考，挑戰窒息的考場心理戰
故事發生在江南私立名門高中「正慶高中」，由新生代演員車康潤飾演的男主角「姜健泰」，出身低收入家庭、憑藉特別獎學金入學，長年穩坐全校第一名的寶座。對富裕同學來說，大學修能（韓國高考）只是決定要去哪間名校；但對健泰而言，那張考卷卻是翻轉階級、唯一不能輸的人生門票。
然而，就在關鍵時刻，健泰卻遭到掌握自己致命弱點的恐嚇犯威脅，被迫走進重重監控的修能考場「代替他人考試」，面對無所不在的監考視線、身份查驗與隨時可能曝光的恐懼，這場在考場內展開的無聲諜戰與心理折磨，緊張程度簡直讓人屏息不敢呼吸！
裴賢聖化身「完美模範生」卻藏暗黑秘密，與車康潤、朴允浩陷入危險交易
除了車康潤的掙扎演出，人氣男星裴賢聖與新生代朴允浩的三角關係更是張力拉滿：
• 裴賢聖（飾 南在燁）： 出身富裕家庭的完美模範生，外表成績無可挑剔，私下卻承受著極端家庭期待與不為人知的巨大秘密，正是他發現了健泰的弱點，將兩人推進這場攸關大學入學的致命交易中。
• 朴允浩（飾 朱熙東）： 姜健泰最親近的摯友，原本單純深厚的友誼，卻因為南在燁的介入與這場代考陰謀而開始劇烈動搖、產生裂痕。
三個年輕人在升學壓力、友情與利益誘惑間不斷拉扯，從被害者一步步淪為共犯，每一集都充滿人性的殘酷拷問。
《金字塔遊戲》導演朴素妍再拍暗黑校園劇，直擊扭曲升學階級真相
由擅長刻畫校園權力結構與扭曲心理的朴素妍導演執導，《代考風暴》不僅聚焦於青少年犯罪，更把矛頭指向背後推波助瀾的大人世界，實力派女星白智媛飾演將兒子南在燁視為人生全部重心、面對阻礙便露出血腥真面目的母親；加上嚴志媛與朴赫權等老戲骨的強勢加盟，將「有人靠實力翻身、有人靠權勢操控結果」的現實殘酷演得淋漓盡致！
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