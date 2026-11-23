2026-11-23 10:09 女子漾／編輯桑泥
日本BL電影《純愛上等！》11/20全台熱映：高松Aloha、山中柔太朗「一冷一熱」反差萌，從宿敵變同居戀人太好嗑！
日本青春 bl 電影《純愛上等！》改編自漫畫家七緒的同名 BL 漫畫，找來日本男團「超特急」成員高松 Aloha 與「M!LK」成員山中柔太朗共同主演，故事描寫兩所高中原本勢不兩立的不良少年首領，因為一場意外開始同住一個屋簷下，從最初的針鋒相對，到逐漸理解彼此、萌生情愫，展開一段帶著青春熱血與純愛氣息的戀愛故事！
金髮陽光老大 x 整齊制服高冷校霸！高松 Aloha 與山中柔太朗神仙選角
這次的雙男主選角簡直是從漫畫裡直接走出來，一冷一熱的性格反差萌到最高點！
• 高松 Aloha（飾 龜井圓）： 曾出演話題 BL 劇《第二次戀愛才完美》的他，這次化身「紅櫻高中」老大龜井圓，頂著一頭醒目金髮、個性開朗重情義的他，雖然打架從未輸過，卻因為兩年前的一場變故發誓「不再打架、也不再談戀愛」，爽朗笑容背後藏著一絲脆弱感。
• 山中柔太朗（飾 佐藤美鶴）： 曾奪下 ViVi 國寶級美男榜首的他，飾演敵對「白岩高中」老大佐藤美鶴。不同於一般不良少年，他總是把制服穿得一絲不苟、個性沉默寡言，看似高冷卻有著強烈孤獨感。為了貼近角色體格，山中柔太朗甚至在開拍前特別鍛鍊身體，制服底下的反差魅力讓人完全無法抗拒！
宿敵意外住進柑仔店二樓！從劍拔弩張到心動試探的「同居羅曼史」
故事最讓人臉紅心跳的設定，莫過於這兩位在外界眼中水火不容的敵對學校領袖，竟然意外開啟了同居生活！
沉默寡言的佐藤美鶴不知為何，突然申請寄宿在龜井圓奶奶經營的柑仔店二樓，向來性格寬容大剌剌的圓，選擇接納了這位神秘的「宿敵室友」。在朝夕相處、一起吃飯與日常鬥嘴的過程中，兩人逐漸卸下強硬的保護色，發現彼此不為人知的溫柔，原本充滿火藥味的對立關係，悄悄變成了令人心跳加速的曖昧試探。
《聽見向陽之聲》導演操刀 + 新生代實力派集結：純愛質感拉滿
除了雙男主戲裡曖昧、戲外在片場還被爆出「貼心借坐墊當枕頭」的超有愛互動外，本片在製作上也毫不馬虎，由擅長捕捉細膩青春情感的八重樫風雅執導，並集結了白鳥晴都、嵐翔真、淺野竣哉等新生代男星共演。全片將拳拳到肉的熱血打鬥與青澀純粹的初戀悸動完美融合，不管是想看熱血友情還是心動粉紅泡泡，進戲院絕對一次滿足！
《純愛上等！》11 月 20 日全台戲院上映
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