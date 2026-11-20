2026-11-20 23:16 Elvis Lin
《蔡康永的情商課》：「真正的強大，不是你能傷害誰，而是沒有人能隨便傷害你。」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：情商重點在自知與同理，懂得調整反應而非壓抑情緒。
- 重點二：職場中可用溫和語氣、先理解後表達，避免直接衝突。
- 重點三：拒絕、批評與談判時要守住界線，保護自己不被情緒牽動。
關於《蔡康永的情商課》這本書......
一、核心觀念
1. 情商比智商更影響人生
- 智商決定「能不能」，情商決定「要不要」以及「能走多遠」。
- 情商不是討好別人，而是能處理情緒、理解他人、妥善應對。
2. 情商的本質：自知 + 同理
- 先認識自己的情緒，再去理解別人的處境。
- 控制反應、調整表達方式，比「壓抑情緒」更重要。
3. 情商是一種生活選擇
可以決定「要不要被人激怒」、「要不要被小事拖垮」。
高情商不是妥協，而是更自由地選擇回應方式。
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二、書中重點
1. 與自己相處
- 情緒來的時候先承認，不要否定或假裝。
- 學會「自我安撫」與「延遲反應」，避免衝動決策。
2. 與他人互動
- 表達意見時，注意語氣比內容更有影響力。
- 拒絕不等於傷人，可以誠實但溫柔。
3. 在人際關係中找到平衡
- 不必人人都喜歡你，找到「核心關係」才是長久之道。
- 尊重他人的情緒界線，同時保護自己的界線。
4. 面對衝突與批評
- 高情商的人不一定要贏，而是找到「不必再爭」的智慧。
- 批評未必是攻擊，理解背後需求，才能決定是否接受。
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三、書中金句
1. 「情商不是討好別人，而是保護自己不被無謂的情緒浪費掉。」
2. 「真正的強大，不是你能傷害誰，而是沒有人能隨便傷害你。」
3. 「高情商，不是讓所有人都舒服，而是讓自己和重要的人過得更好。」
4. 「拒絕別人，並不是壞人；不敢拒絕，反而會讓自己活得很壞。」
5. 「我們無法控制別人，但可以決定自己要不要被激怒。」
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如何在職場應用蔡康永情商課？像是如何在開會、談判、拒絕別人或接受批評時，具體運用書中的觀念？
🚀會議中的高情商
避免直接否定：不要一聽完就說「這不行」，先表達理解 →
「你的想法蠻有意思，我想補充一個角度…」
照顧氛圍：即使有不同意見，也先肯定對方的努力，避免讓場面僵掉。
金句應用：「語氣比內容更有影響力。」——所以先調整聲音和表情，再輸出意見。
🚀談判中的高情商
- 先建立信任，再談條件：人先被理解了，才會在條件上讓步。
- 避免情緒化：被挑釁時，先沉默 5 秒，給自己緩衝，不讓對方牽著走。
- 金句應用：「真正的強大，不是你能傷害誰，而是沒有人能隨便傷害你。」
🚀拒絕時的高情商
方法一：先肯定再拒絕
「你的邀請我很感謝，但這次我真的分身乏術。」
方法二：提供替代方案
「這個我沒辦法，但可以幫你介紹合適的人。」
金句應用：「拒絕別人，並不是壞人；不敢拒絕，反而會讓自己活得很壞。」
🚀接受批評的高情商
- 先不要辯駁：聽完，先說「謝謝你的回饋，我會再想想」。
- 辨別動機：批評是建設性還是情緒性？只吸收有幫助的。
🚀日常人際的小技巧
1. 避免立刻情緒化回應 → 可以用「我懂你的意思，但讓我想一下」來爭取時間。
2. 與不同性格共事 → 不必迎合，但要找到彼此最舒服的互動方式。
3. 保護情緒界線 → 不需要人人喜歡你，把能量留給重要的關係。
👉 總結一句：蔡康永的情商課，在職場上就是－－
「懂自己、懂別人、懂得選擇反應方式」。
精華 FAQ
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核心在於情商比單純能力更影響人生，重點是先認識自己的情緒，再理解他人處境，並學會控制反應、選擇合適表達，而不是壓抑或討好。
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開會時不要立刻否定別人，可先肯定對方再補充觀點，例如先說「你的想法很有意思」，再提出不同角度；同時注意語氣與表情，避免讓場面僵住。
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拒絕時可先感謝對方，再清楚說明自己無法配合，必要時提供替代方案；接受批評時先別急著辯解，先辨別是否有建設性，只吸收有幫助的部分。
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