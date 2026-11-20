AI重點 文章重點整理： 重點一： 職場變動難以預測，別把自己定錨在單一專案上。

職場變動難以預測，別把自己定錨在單一專案上。 重點二： 真正的安全感來自核心能力，而非表面的穩定感。

真正的安全感來自核心能力，而非表面的穩定感。 重點三：面對風暴要先接納情緒，再重新調整方向與場域。

→ 那些年，我跟他一起扛的「無奈」

「進化不是發生在安逸的穩態中，而是發生在邊界被打破的瞬間。」

前 2 年，我的工作範疇中，有一個比較無聊但很重要的任務，我不喜歡，但是老闆既然指派了，我只能努力地完成。在同事 Allen 的幫忙下，我們在這項任務獲得了高分，也幫整個單位的同事，爭取到不錯的考績。

我跟 Allen 1-1 時，兩個人難免互相取暖，說我們都不喜歡這個專案，但是好像也只能繼續扛。當時，我鼓勵 Allen，公司畢竟有讓我們去上相關教育訓練課程，依照「投報法則」，至少也要做個 3-5 年，更何況，做這個專案，有 credit，也幫到老闆，至少，撐到 2026 年底。

「如果到時候，老闆沒有主動說要叫別人做，我一定主動舉手，不會讓我們 2 個人都被定錨在這件事上的，你放心！」

當時的我，拍胸脯，說得中氣十足，而 Allen，看著說，聽得有氣無力。

然而，你想的、憂慮的、煩心的、中氣十足的、有氣無力的，所有事情，跟實際上發生的現實，往往毫無干係。

去年冬天的一場風暴，我離開了原部門，Allen 留在原部門，唯一的相同點，是我們都不在負責那個令我們不適，卻拿到 Credit 的專案了。

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→ 菲斯丁格法則：10% 的風暴與 90% 的清醒

美國社會心理學家利昂·費斯汀格（Leon Festinger）曾提出著名的「10/90 法則」：

「生活中的 10% 是由發生在你身上的事情組成，而另外的 90% 則是由你對這些事情如何反應所決定的。」

☀ 不可控的 10%：指那些突如其來的意外、別人的行為、天氣或已發生的既定事實。這部分我們無法控制。

☀ 可控的 90%：指我們面對這 10% 事件時採取的態度、情緒與行動。這部分完全掌握在我們手中，且會決定事情最終的發展結果。

在我的故事裡，我曾以為那 10% 的「不可控」是無聊的專案，而我那 90% 的「反應」是咬牙苦撐到 2026。

然而，你想的、憂慮的、煩心的、中氣十足的、有氣無力的，所有事情，跟實際上發生的現實，往往毫無干係。

正如現實賞賜給我的震撼教育：去年冬天，那場突如其來的職場風暴。

我當初憂慮的、計畫的、打算在 2026 年舉手發問的種種設想，在現實的訕笑面前，顯得如此愚昧而無謂。

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→ 這場風暴，教給我的 3 件事

這件事，像是一面刷得超級乾淨的鏡子，照出了我們在職涯規劃中的盲點：

1. 不要看一棵樹，要看一片林

「困住你的從來不是眼前的任務，而是你以為環境永遠不會改變的錯覺。」

我們常糾結於眼前的某個專案、某個討厭的流程（那一棵樹），卻忘了職場是動態的生態系（那一片林）。當你以為會被某件事「定錨」一輩子時，其實地殼正在變動。

2. 不要糾結眼前，要看向遠方

所有的「投報法則」都應該建立在核心能力的積累，而非單一項目的長短。我當初設定的「2026 期限」是一種自我設限。事實證明，機會（或風暴）會比預期更早來到。

3. 不要沉迷穩定，要時刻離開

「穩定」有時是職場毒藥。我們拿到 Credit、拿到高分，這讓我們產生了一種安全感的幻覺。但真正的安全感，來自於你有隨時能被「風暴」吹走、卻能在另一片土地紮根的能力。

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→ 引領我渡過這場風暴的 3 個理論

「人生不是等待暴風雨過去，而是要學會在雨中跳舞。」~薇薇安·格林，小說家

☀ 心理過渡理論 (William Bridges' Transition Model)

「改變」是外在環境的位移，「過渡」是內在心理的重塑。環境的轉換必然經歷「結束、迷茫的中性帶、新開始」三個階段。

很多人以為環境轉換只是空間的遷移，但真正的挑戰在於心理的『中性帶』（The Neutral Zone）。

根據 William Bridges 的理論，任何實質的開始都始於一場徹底的結束。當我們離開熟悉的環境，會進入一段外人看來低效、自己感到迷茫的空白期。這不是退步，而是內在系統在進行『解構與重新編碼』。不要急著在新的環境證明自己，先允許那種不適感存在。因為只有當舊的自我徹底溶解，新的可能性才有空間生長。

☀ 場域理論 ( Field Theory )

行為是「人」與「環境」的函數。轉換環境，是為了改變作用在你身上的「力場」，讓原本吃力的推動力變成自然的拉動力。

「我們常陷入一種迷思：只要足夠努力，在哪裡都能發光。但社會心理學家 Kurt Lewin 告訴我們，人的行為始於個體與環境的相互作用。

換環境的本質，是在調整你的『生命空間』（Life Space）。有深度的轉換，不是盲目跳槽，而是清醒地意識到：哪些環境因子在削弱你的生命力，而哪些場域能與你的天賦產生共振。離開，是為了找回那個『本該如此』的自己。」

☀ 探索職涯不滿的「陰影」（卡爾．榮格）

榮格（Carl Jung）將我們壓抑、否定或不願承認的內在特質稱為「陰影」（Shadow），「陰影」，指的是我們內在不願承認、壓抑或否定的部分（如：攻擊性、野心、軟弱或不滿）。

「陰影」，包含了我們對真正渴望的職責、價值觀和生活方式的線索。只有擁抱這個「不滿」，我們，才能更完整地釐清下一步的方向。

因為五體不滿足而產生的反感和憤怒，可能就是冰山下的「陰影」在浮現。挫折，迫使我們必須面對那些被壓抑的不滿。

覺察並整合這些「陰影」，是達成「個體化」（成為完整、獨特個體）的必經之路。

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→ 結語：「離開一個地方，短期會覺得自己好模糊，但是有機會從遠處更清晰地看見自己。」

菲斯丁格法則告訴我們，既然那 10% 的意外（如風暴、如調動）無法預測，那我們唯一能做的，就是優化那 90% 的心態與準備——

☀ 情緒管理是關鍵：很多時候，打敗我們的不是事件本身，而是我們的情緒連鎖反應。

☀ 及時止損：當那 10% 意外發生，若能冷靜接受並妥善處理，就不會讓另外的 90% 跟著崩盤。

☀ 掌控權在自己手中：雖然我們不能決定天會不會下雨，但我們可以決定要不要帶傘，或者雨天時的心情。

面對挫折，我們常常對自己充滿批判：「我應該更努力」、「我不夠好」。被譽為心理學界的「溫柔革命家」的羅傑斯（Carl Rogers），曾提倡對自我經驗進行「無條件的積極關注」。

如果能練習放下批判，對自己內心所有感受（包括：憤怒、嫉妒、羞愧、委屈）說：「是的，我現在就是感到挫折。」

這種溫和而真誠的接納，即是羅傑斯所謂的「真誠一致」。只有先接納，才能為冰山底層的自我療癒創造安全的空間。

最後，薩提爾有五個金句我超愛，可以鼓勵每一個靈魂去接納自己、自我療傷：

1. 「我們都值得被愛，也都有能力去愛。」

2. 「覺察不是改變別人，而是看清自己。」

3. 「行為之下是感受，感受之下是需要，當需要被理解，我們就能自由。」

4. 「人不是問題，人有問題；問題可以被解決。」

5. 「我看見、我感受、我選擇，這就是自我成長的起點。」