2026-11-20 23:01 Elvis Lin
【她的老闆年薪 1,111 萬，這是她的天花板？】
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Sydney 因老闆年薪 1,111 萬而震驚，開始懷疑自己的定位與天花板。
- 重點二：文中指出高薪背後可能包含策略、管理、資源協調與人脈等隱性價值。
- 重點三：作者提醒她別盯著別人內耗，應回到自己想要的人生與職涯目標。
Sydney 來找我的時候。表情意味深長，神色令人費解。
「我無意當中得知了我老闆的年薪是 1,111 萬，不是 1111 人力銀行，真的是這個數字。」Sydney 說。
她在某科技公司擔任經理職務，下轄 5 個員工。
「所以？」我問。
Sydney 說：「我昨天睡不著。1,111 萬這個數字令我蠻震驚的。我不覺得她值這個身價，又懷疑是不是自己的偏誤。我年紀 49 歲，她 62 歲；我年資 21 年，她 37 年；我職級是經理，她是副總；我們是 4 年前幾乎同時跳槽到這裡；我管 5 個人，她管 33 個同仁。最後，最重要的是，我做到吐，她閒到慌。」
「妳不是羨慕她，而是嫉妒她『憑什麼這麼閒還能拿這麼多』，而這個嫉妒，是不是妳的思維盲點？
我是這麼看的：
第一，1,111這個數字看起來確實很大，但這個在業界，在她的資歷與背景與 Title，是不是算天文數字，其實難以確認；
第二，她為何能拿下這個你覺得震驚的年薪，又更耐人尋味了，妳剛剛說的，都是冰山表層的資訊。妳說她閒，但高階主管的價值從來不是『做事情』，而是『定策略方向』、『管理能力』、『協調資源』等。她的過去有無傲人成績，進公司後的戰功、真才實學、業界人脈與評斷、政治手腕、管理能力、策略底蘊等，都是妳目前看不見的冰山，也是妳可以進一步了解的。」我回答。
最後，也是最重要的。把焦點放回妳自己。之前，妳告訴我你做得意興闌珊，也找不到在這間公司的定位。也許，在 62 歲以前，做到管 33 個同仁的處長，職級達 1,111 萬的副總，變成妳的指北針、天花板？」我建議。
「為什麼要？」Sydney 一臉不屑地說。
「那妳要什麼？妳有想過嗎？妳的 Ikigai 是甚麼，妳想過嗎？我只是假設，過去的一段時間，妳覺得迷惘，那有了一個清晰具體的標的物，不是不錯嗎？把焦點放回妳身上。想想她是不是妳追尋的目標，若是，妳要花多少力氣？過程當中的險阻與挫折，妳願意全盤接受嗎？或者，到了那個點，妳會投降？若她不是妳追尋的目標，那妳想要什麼？國泰民安、闔家歡樂、Work-and-Life Balance？還是 ETF、0050、財富自由？」我回答，「想清楚，會比較自在；想不清楚，也沒關係。每個人都是跌跌撞撞活過來的，在頭破血流之前，壓緊傷口就好。」
「嗯。」Sydney 的臉色沒那麼難看了。
人生，不總是向上爬的過程，但總是向內走的旅途。
想清楚自己要什麼，叫作「選擇」；想不清楚卻一直看著別人，叫作「內耗」。把量尺拿回自己手上，把眼光錨定在自己身上，向內探求，不攀比，才會真正得到自在。
精華 FAQ
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因為她得知老闆年薪高達 1,111 萬，遠超出她對對方價值的想像，因而懷疑自己是否有偏誤，也開始思考這會不會就是自己的職涯天花板。
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作者認為不能只看表面是否忙碌，高階主管的價值常在於定策略、管人、協調資源、累積戰功、人脈與政治手腕，這些都是外人不易看見的內在實力。
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重點不是拿別人的薪資當標尺，而是回頭問自己真正想要什麼、能接受什麼代價，以及是否要把對方當目標；想清楚是選擇，想不清楚卻一直比較就會內耗。
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