AI重點 文章重點整理： 重點一： 靜山僅露出60公分，是否真能稱為山仍缺正式地質證據。

靜山僅露出60公分，是否真能稱為山仍缺正式地質證據。 重點二： 古人以丘、陵、峰、嶺、崮等字細分不同山形地貌。

古人以丘、陵、峰、嶺、崮等字細分不同山形地貌。 重點三：五嶽地位源自國家祭祀制度，且歷史上祭祀地點曾變動。





8/12、8/13那兩天，我跟山很有緣。為什麼這麼說呢？因為前一天才看到了一支介紹「山的雅稱」的Reel，隔天就看到了另一支介紹「山」的Reel。

你知道嗎？第二支影片裡提到，中國山東壽光有一塊露出地面的石頭，高度只有六十公分，遠遠看過去，簡直比路邊的矮牆還不起眼。

偏偏人家有個名字，叫做「靜山」。

一塊石頭竟然敢自稱是山？

更有意思的是，當地還流傳著它的地下部分十分龐大的說法。1992年版《壽光縣志》甚至記載，這塊石頭在地表以下「逐漸擴展龐大，莫測其深」。

……真的嗎？難道這真是一座埋在地下的山？

▋六十公分的靜山，究竟是山還是石頭？

根據當地文化部門人員的說明，靜山露出地表的部分，東西長約1.24公尺，南北最寬處約0.7公尺，最高處距地面只有0.6公尺，最低處更只有0.1公尺。

這種尺寸，說它是路邊一塊大石頭，恐怕還比較容易讓人接受。

但靜山的故事並不簡單。

1935年版《壽光縣志》已經記載它的存在，1983年9月17日，當地政府還曾將它列為第二批縣級文物保護單位。不過，在後來的第三次全國不可移動文物普查中，靜山並未被列為不可移動文物。

更關鍵的是，雖然地方志描述它的地下部分龐大，但目前沒有公開的正式地質勘探報告，可以證明它究竟延伸多深。所以，這塊石頭究竟能不能從地質學角度稱為山，還有待專業調查。

看到這裡，我倒是想起從事不動產仲介時，經常會遇到的情況。

一塊土地有它的地方俗稱，也有登記資料、使用分區與相關法令規範。光聽名稱就以為了解它的性質，實際查下去，卻可能發現情況比想像中複雜。靜山也是如此。地方志記載了它的名字，當地政府曾賦予它文物保護身分，至於地質學上的認定，仍然需要相應的調查證據。

至於網路上流傳的「無根為石，有根為山」，聽起來頗有古人的智慧，但目前也找不到可靠的古籍出處。

現代地貌學判斷山地與丘陵，需要考慮相對高度、坡度、規模、形態與形成原因。地下岩體是否連續，並不足以證明地表露出的石頭就是一座山。

不過，這個故事倒是引出了一個很有趣的問題：古人究竟怎麼替不同形狀的山命名？

▋丘與陵：古人早就會觀察地形大小

先說「丘」。東漢許慎編撰的《說文解字》，對「丘」的解釋是：「土之高也，非人所為也。」

意思是自然形成的隆起地形。這個定義挺有意思，因為它還特別強調「非人所為」，表示古人已經注意到自然地形與人工堆築的土堆有所區別。

至於「陵」，《說文解字》則解釋為「大阜也」，指比較大的土山。

如此看來，古人確實會依照地形的規模與外觀使用不同名稱。我們現在常說的「丘陵」，就由這兩個字組成。丘陵地形通常具有連續起伏、相對高度較低的特徵，山坡也往往比高山地區和緩。

不過，可別以為古人訂了一套嚴格標準，規定多高以下叫丘、多高以上叫陵。古代的山川名稱，往往受到地理環境、語言習慣與歷史背景影響，很難用一把尺完全區分。

更有趣的是，「陵」後來還被用來稱呼帝王的墓葬，例如秦始皇陵、明十三陵。同樣一個字，從自然地貌一路延伸到人間的權力象徵，古人的用字還真有意思。

▋嶂：像屏風一樣的山，竟然藏在成語裡

如果眼前的山勢不再只是低緩起伏，而是像一道巨大的屏風橫亙在天際呢？古人給這種「如屏風般高險」的山，準備了一個專門的字——「嶂」。

我們常說的成語「層巒疊嶂」，「巒」是連綿的山峰，「嶂」就是這道直立如牆的山壁。

宋代陸九淵在《與王謙仲書》中寫道：「方丈簷間，層巒疊嶂，奔騰飛動。」短短八個字，硬是把沉靜的高山寫出了萬馬奔騰的氣勢。

而我們今天讀到「層巒疊嶂」，腦海裡仍然可以浮現一座座相互重疊的山峰。這大概就是文字最迷人的地方。

▋峰：一個字，竟然變成了人生最高境界

提到山峰，大家通常會想到什麼？尖尖的山頂、陡峭的岩壁，或者直入雲霄的巍峨氣勢。

峰，主要用來指山的突出頂端，也可以指高聳的山體。不過，山峰可沒有規定一定得長得尖尖的。有些峰頂尖銳，有些相對渾圓，實際形狀還是取決於岩性及長期地質作用。

但人們對高峰的想像，倒是很自然地延伸到了語言裡。例如「登峰造極」。

現在如果有人說，一位藝術家的創作已經登峰造極，就是稱讚他的成就達到極高境界。這句成語的較早文獻線索，可以追溯到南朝宋劉義慶編撰的《世說新語．文學》。書中記載晉簡文帝司馬昱談論佛教義理時，曾經問道：「不知便可登峰造極不？然陶練之功，尚不可誣。」

原本與佛教修行、義理造詣有關的比喻，後來逐漸成為形容技藝、學問與成就達到頂點的常用成語。所以啊，今天我們稱讚一個人登峰造極時，也正在使用古人對山峰高度的想像。

▋嶺：一道山脊，竟然能左右兩地的生活

峰讓人想往上爬，嶺卻常常把人往兩側推開。

從高處望去，有些山脈像一道巨大的波浪，沿著地平線綿延出去。山脊兩側可能分布著不同的河谷、水系，甚至形成氣候上的差異。這時候，山嶺就可能成為重要的天然分界。

最有名的例子，當然是秦嶺。秦嶺橫亙中國中部，與淮河共同構成中國地理上經常提到的「秦嶺—淮河線」。這條線在氣候、植被、農業生產與生活方式上，都具有重要的地理意義。

但也別把它想成一道畫得清清楚楚的邊界。中國科學院地理科學與資源研究所的研究指出，中國南北過渡帶長約1,750公里，平均寬度約400公里，面積約70萬平方公里。

這個範圍可不小！

相關研究以常綠、落葉闊葉混交林等自然特徵，說明南北植被與氣候的漸變現象。換句話說，南北方的自然環境並不會因為跨過某條線，就突然變成完全不同的世界。

但山嶺對人類生活的影響，確實不容小覷。古代交通不便，一道難以翻越的山嶺，可能讓兩邊的居民在相當長的時間裡，形成不同的語言、飲食與生活習慣。山嶺在地圖上只是一道起伏的線條，放進人類歷史裡，影響可就大了。

▋崮：山頂像被刀削平，山東竟有一整群

接下來這個字，可能有些人連怎麼唸都不知道。「崮」，讀作ㄍㄨˋ。

它的外形相當特別。想像一座山，底下有山坡，到了上半部突然出現陡峭岩壁，最上方卻又平坦得像一張桌面。遠遠看過去，簡直像有人拿刀，把山頂削掉了一大塊。

這種頂部相對平坦、四周具有陡峭崖壁的地貌，在中國山東沂蒙山區特別具有代表性。當地甚至有「沂蒙七十二崮」的說法。不過，「七十二」主要用來形容數量眾多，並不代表當地剛好只有七十二座。

中國科學院地理科學與資源研究所的資料指出，光是山東蒙陰縣岱崮鎮周圍，就集中分布著約三十座崮。由於這個地區的地貌十分典型，2007年8月21日，相關專家在論證會上，一致同意將這類特殊地貌命名為「岱崮地貌」。

其中最有名的地名之一，就是孟良崮。熟悉中國近代戰爭史的人，可能還聽過1947年的孟良崮戰役。但你知道嗎？孟良崮與岱崮鎮那些典型的崮，雖然外觀相似，岩石組成卻不完全相同。

岱崮鎮的典型崮體，多以寒武紀厚層石灰岩作為頂部岩層；孟良崮的頂部，則由堅硬的花崗岩組成。同樣長著一張平頂陡壁的臉，裡面的地質條件竟然也有差異。

當地人用一個「崮」字稱呼這種特殊山形，現代地質學家則進一步研究它的岩層、侵蝕作用與形成原因。同一片山川，原來還有這麼多值得研究的細節。

▋五嶽：山再高，也不一定能獲得這種地位

如果說前面介紹的丘、陵、嶂、峰、嶺、崮，主要與地形特徵有關，那麼接下來的「嶽」，就牽涉到更龐大的歷史與文化背景。

「嶽」本來就有高大山岳的意思。但說到中國傳統文化裡的「五嶽」，事情可沒有這麼簡單。五嶽分別是東嶽泰山、西嶽華山、南嶽衡山、北嶽恆山與中嶽嵩山，分居不同方位，象徵傳統天下觀念中的中央與四方。

問題來了。中國境內比它們高大的山多得是，為什麼偏偏由這五座山獲得如此崇高的地位？

答案藏在古代的山川信仰與國家祭祀制度裡。古人相信山川具有神聖力量，山岳祭祀也逐漸成為國家禮制的一部分。《周禮》《禮記》等古代文獻，已經留下五嶽及山川祭祀觀念的記載。到了漢代，五嶽的國家祭祀制度更加明確。

《史記．封禪書》引用《周官》的說法：「天子祭天下名山大川，五嶽視三公，四瀆視諸侯。」

這句話可不得了。古代的三公，是朝廷極高等級的官職，而五嶽在國家祭祀制度中的地位，竟然可以與三公相比。山不用考試、不用站隊、不用擔心被貶，只要站在那裡，就能在禮制裡與朝廷最高級官員平起平坐。對古代皇帝來說，這大概是最省事的「官」。

不過，這裡的「視三公」，指的是祭祀禮制上的等級比擬，並不表示山真的成了官員。也沒有每一位皇帝都必須親自登上五嶽冊封的規定。例如漢宣帝在神爵元年，也就是西元前61年，詔定五嶽的祭祀地點，並由使者持節前往致祭。

至於泰山，則因為秦始皇、漢武帝等帝王曾經在此舉行封禪活動，而具有格外重要的歷史地位。封禪帶有祭告天地、宣示統治正當性的政治與宗教意義，對古代帝王而言，可是一件大事。

▋五嶽竟然還會搬家？原來山也有歷史身分

更有意思的是，五嶽的名單與祭祀地點，在歷史上也不是完全固定不變。

例如我們現在熟悉的南嶽，是湖南衡山。但在漢代，南嶽的祭祀地點曾經設在今天安徽境內的霍山。直到隋文帝開皇九年，也就是西元589年，才正式改定湖南衡山為南嶽。

北嶽的故事更曲折。今天提到北嶽，我們通常會想到山西渾源的恆山。但古代北嶽的祭祀，長期與河北曲陽的大茂山有關。到了明代，雖然已經出現將山西渾源恆山視為北嶽的主張與變化，官方祭祀卻仍然長期留在河北曲陽。直到清朝順治十七年，也就是西元1660年，朝廷才決定將北嶽祭祀改到山西渾源。

原來，連我們今天看似理所當然的五嶽，也經歷過漫長的歷史演變。山沒有移動，改變的是人們賦予它的地位。

▋古人眼裡的山，還藏著多少秘密？

說到這裡，還有一部古書值得提一下。《爾雅．釋山》。這部古代訓詁文獻，對不同山形留下了許多細緻的描述。例如：「石戴土謂之崔嵬，土戴石為砠。」連山體表面的土石分布，都有專門的稱呼。

除此之外，《爾雅》還依照山的外形、位置與其他自然特徵，記錄了許多不同的山川名稱。看來，古人觀察山川的方式，比我們想像中還要細膩。

而且，同樣一座山，在不同人的眼裡，可能有完全不同的意義。地理學家關心它如何形成、岩層怎麼分布；歷史學家想知道它曾經發生過什麼事件；文學家看見的是山勢、雲霧與可以入詩的景色。對住在附近的人來說，山可能還牽涉到道路、水源、農業與日常生活。

就像土地交易裡，地方俗稱的「山」與法規上的「法定山坡地」常常不是同一回事。名稱會變，但測量與求證不能省。

古人替山命名，靠的是對自然的觀察與權力的想像；現代人評估土地，靠的則是嚴謹的測量、法規與事實調查。

六十公分的靜山，至今仍沒有公開的正式地質報告能證明它地下有多深。但它已經讓我從《說文解字》讀到五嶽祭祀，從山東的崮讀到自己做過的土地交易。

山沒有移動，改變的是我們怎麼看它。而在下結論之前，先保持一點敬畏與求證的心——這大概是這塊石頭，最想教我們的事。

長得矮小的，可以叫丘；山勢連綿的，可以叫嶺；頂部平坦、四周陡峭的，還有個特別的名字叫崮。至於五嶽，竟然能在古代國家祭祀制度裡享有崇高地位。

而那塊只露出六十公分的靜山呢？它究竟是一座山，還是一塊石頭，至今仍有值得研究的問題。

我倒覺得，這樣也挺好玩的。因為一座山的故事，可能藏在地表之下、古人的文字裡，也可能藏在那些我們還沒有查明的事實之中。





——萬家鄉