AI重點 文章重點整理： 重點一： 蒼岩山福慶寺橋樓殿是橋、樓、寺合一的懸崖建築。

蒼岩山福慶寺橋樓殿是橋、樓、寺合一的懸崖建築。 重點二： 石拱橋靠拱形受力與岩壁橋台，並以腰鐵強化連接。

石拱橋靠拱形受力與岩壁橋台，並以腰鐵強化連接。 重點三：影片傳說的冰凍施工法缺乏直接證據，年代也有待考證。

8/11的晚上，我在廚房裡滑手機等小孩吃完飯。

臉書的演算法忽然推送了一支Reels給我，配樂是另一首也很耳熟能詳的中國風弦樂演奏，講話的旁白還是那個很熟悉的清亮女聲。

旁白說：「1400年前，古人在近百米深的斷崖之間，造出了一座空中樓閣。」

AI生成的影片鏡頭沿著兩側崖壁向上爬升，畫面先出現一道橫跨峽谷的石拱橋，接著又在橋面上逐步堆疊出一座樓閣。

橋上蓋房子？不是普通的亭子，是一座有著飛簷、迴廊、琉璃瓦屋頂的傳統宮殿。

朱紅色的樑柱、飛揚的屋簷、黃綠相間的琉璃瓦，整座殿宇就這麼橫空硬生生地「嵌」在兩側峭壁之間。底下，只有一道薄薄的石拱。

從谷底仰望，那不是建築，簡直像是神仙隨手丟在半空中的模型。

我當時第一個職業反應不是讚嘆，而是捏了一把冷汗：這麼重的一棟宮殿，底下那座石橋到底憑什麼撐得住？

畢竟，一般人想到橋樑，多半只會想到供人車通行的道路。誰會想到有人直接在橋上蓋了一座寺廟，而且還蓋得這麼華麗？

然而，這座奇特的建築確實存在。

它就在中國河北省石家莊市井陘縣的蒼岩山，名字叫做「福慶寺橋樓殿」。

當地人還替它取了一個非常傳神的稱呼：「橋殿飛虹」。

▋一座橫跨懸崖的石橋，竟然托起整座宮殿

蒼岩山位於太行山脈，山勢陡峭，峽谷縱橫。

福慶寺就建在兩側高聳的山壁之間，整個寺院依照山勢分布，部分殿宇緊貼岩壁，部分則跨越山澗。其中最令人驚嘆的，就是橋樓殿。

根據河北省文物考古研究院刊載的《大河之北·河北人文地理解讀》，橋樓殿所在的峽谷深約七十多公尺，兩側崖壁之間有三座凌空架設的單孔石橋。

中間最著名的橋樓殿橋，長約15公尺、寬約9公尺，上方是一座兩層重檐樓閣。其他資料則記載橋寬約7.8公尺，拱高約2.8公尺，尺寸略有差異。

樓殿面闊五間、進深三間，四周設有迴廊，屋頂採用重檐歇山頂，覆蓋黃綠相間的琉璃瓦。

殿內供奉佛像，也保留了壁畫及其他宗教藝術裝飾。整座建築以朱紅色的木造殿宇，搭配鮮豔的琉璃屋頂，和四周灰褐色的陡峭岩壁形成強烈對比。

有趣的是，這座橋還具有通行功能，連接峽谷兩側的寺院道路。

也就是說，它同時是一座橋、一棟樓，還是一處宗教活動場所。

這麼複雜的建築，古人到底怎麼讓石橋承受上方殿宇的重量？

▋石頭為什麼不會掉下來？秘密藏在拱形裡

如果把幾百塊石頭直接排列成一條橫跨山谷的平面，沒有足夠的梁柱支承，光靠石頭本身，很難承受上方的龐大重量。

但換成拱形，情況就不同了。

石拱橋的原理，在於把原本向下施加的重量，透過一塊塊彼此接觸的拱石，沿著弧線傳遞到兩側的橋台。

這些石塊通常經過精細加工，呈現類似楔形的樣子。

上寬下窄的石塊沿著弧線排列，彼此接觸、互相擠壓。當拱橋受力時，石材主要承受壓縮力量，再把力量逐步傳遞到兩端。

石材本來就擅長承受壓力，因此這種工法能讓許多分開的石塊，共同形成具有承載能力的拱橋。

不過，這裡有一個重要條件：兩端的橋台必須能夠承受拱橋傳來的推力。

否則，假使橋台位移、基礎受損，原本排列良好的拱石也可能失去平衡。

蒼岩山的特殊之處，就是兩側本來便有堅硬的岩壁，可以作為橋台的依託。

當然，岩壁夠不夠堅固、岩層有沒有裂隙、接觸面是否可靠，仍然必須仔細評估。

在古代沒有現代電腦分析軟體的情況下，工匠能夠完成這種工程，已經足夠令人敬佩。

▋二十二道拱券並列，石頭之間還藏著金屬扣件

橋樓殿還有一個容易被忽略的細節。

它的石拱並非只有正面看見的那薄薄一片。

根據中國天氣網河北旅遊資料，橋樓殿下方的石橋共有22道青石拱券，沿著橋身並列砌築。部分旅遊資料記載為21道，但較詳細的古建介紹採用22道。

換句話說，從外面看見的一道弧線，實際上是多道拱券共同組成的橋身。

這樣的做法，可以讓橋面具有足夠的寬度，也使上方建築的重量透過多道拱券傳遞。

更加值得注意的是，石塊之間還使用了特殊連接件。

光靠石頭互相擠壓，工匠可能還不放心，於是他們在相鄰的石塊之間，嵌入一種兩端寬、中間窄的金屬扣件。

這種扣件叫做「雙銀錠形腰鐵」，作用是協助限制石塊之間的位移。另外，資料還有使用白灰勾縫的記載。

有意思吧？我們今天看到的古老石橋，當年就已經運用了金屬連接件。

因此，這座石橋並不能簡單理解成幾百塊石頭完全不靠任何輔助材料，就能自行鎖在一起。

不過，22道拱券並列，也不代表每一道都能獨立承受整座殿宇的重量。

橋梁的承載能力，仍然取決於石材、拱券之間的連接方式，以及兩側橋台的狀況。

如果仔細觀察石橋兩側，還能看見龍、神獸等雕刻裝飾，甚至連拱頂的鎖口石都具有特殊造型。

工程難度已經這麼高了，工匠還在橋體上留下神龍與瑞獸雕刻。

▋橋都已經這麼高了，古人到底站在哪裡施工？

石橋的受力原理大致可以理解了。

可是，問題來了——拱橋還沒合龍之前，那些石頭是誰在托？

谷底是幾十公尺深的峽谷，沒有起重機，也沒有鋼製施工平台。

古人總不可能一邊懸在半空中，一邊把石頭砌上去吧？

關於這個難題，蒼岩山流傳著一些非常離奇的說法。

其中有利用柴草搭建臨時支承，待石橋完成後再將柴草焚燒的傳說；我看到的這支影片，則介紹了一種更加奇特的施工方法。

他們等到冬天，把整座山谷變成了冰做的施工平台。

等等，冰？

就是你想的那個冰。

▋柴草鋪滿山谷，再用冰造出一座施工平台？

影片介紹的這種方法，叫做「柴草冰凍法」。

依照影片的說法，當年工匠為了建造石橋，始終找不到合適的施工方法。

如果從谷底填土，需要搬運大量土方；如果填石頭，又可能破壞周圍山體；若使用木料架設支承架，面對如此深的峽谷，也不容易完成。

就在大家傷透腦筋的時候，冬天來了。

據說有人發現，峽谷裡的泉水滴落後，竟然形成了巨大的冰柱。

於是一個異想天開的辦法誕生了。

既然冬天的水會結冰，能不能利用冰，製造臨時施工平台？

工匠先在峽谷裡大量堆放柴草，再引入泉水或持續澆水，利用冬季低溫，使水逐漸凝結成冰。

柴草與冰層交錯堆積，形成暫時性的施工支承。

隨著堆積高度增加，工匠便能逐步接近預定的橋拱位置，把石材搬運上去，完成拱橋砌築。

等到整座石拱橋合龍，能夠自行承受荷載後，春天氣溫回升，冰逐漸融化，柴草也就可以清除。

於是，原本用來施工的臨時平台消失，只剩下一座橫跨峽谷的石拱橋。

這個故事聽起來是不是非常精彩？

關於「用冰堆出施工平台」的說法很動人，但我查到的資料裡，目前只有柴草搭建臨時支承的傳說，沒有找到能直接證實「冰凍法」的文獻。

冰層能不能長期承受大量石材與工人的重量，也還需要更多條件才能成立。

所以這個故事值得聽，但不能直接當成施工紀錄。

寫到這裡，我發現自己大概是職業病又犯了。

在不動產買賣裡，我們最怕的就是「聽說」。屋主記憶中的屋齡、鄰居口耳相傳的改建史、現場看到的漂亮裝潢，以及謄本上白紙黑字的記載，往往是四個完全不同的故事。

傳說很迷人，但交易（與歷史）只看證據。面對這座懸崖上的宮殿，我也拿出了查驗產權的精神：故事再精彩，終究得看它留在石頭與檔案上的痕跡。

這些資訊都有參考價值，但確認的程度不同，不能全部放在同一個天平上。

尤其涉及不動產買賣，資訊如何查證、有哪些事情仍待確認，都可能影響買賣雙方的判斷。

至於橋樓殿當年真正使用了哪些施工設備與方法，目前仍有等待考證的空間。

▋橋面上再蓋兩層樓，屋頂和迴廊又該怎麼處理？

石橋完成後，接下來要面對的是上方殿宇的重量。

橋樓殿採用傳統木造建築工法，柱、梁、枋、斗拱彼此配合，將屋頂及上方構件的重量逐步傳遞到下方承重位置。

其中非常具有中國傳統建築特色的，就是「斗拱」。

斗拱由多個木製構件相互組合，設置於柱頂或其他承重位置，協助承托屋簷與梁架，並將荷載傳遞到柱身。它還能讓屋簷向外延伸，形成傳統宮殿常見的飛簷效果。

不過，斗拱可不能被簡單理解成能夠消除所有垂直壓力的避震裝置。

它的主要作用仍然與承重、傳力及出簷有關，至於抗震表現，還需要考慮整座木造建築的接合與受力方式。

橋樓殿的重檐歇山頂，加上黃綠相間的琉璃瓦，也讓整座寺廟顯得格外華麗。

琉璃瓦具有防護屋面的功能，但屋頂本身同樣具有重量，對橋樑而言依然是必須承擔的荷載。

至於四周的迴廊，除了提供人員通行與活動空間，也讓整座建築具有更豐富的立面層次。

然而，迴廊增加的重量如何傳遞、柱子與橋面如何接合，仍需依實際建築配置判斷。

特別是在峽谷環境裡，還要考慮山風、雨水、溫度變化及岩體狀況。

這座建築能存在至今，固然展現了歷代工匠的技藝，但也離不開後世不斷修繕維護。

▋傳說已經有1400年歷史，眼前的橋真有這麼老嗎？

影片說，橋樓殿已經懸在這裡1400年。

聽起來很驚人。

可是，寺廟有1400年的歷史，跟今天看到的這座橋、這棟樓已經存在1400年，是不同的問題。

我去查資料，結果發現，根據福慶寺現存的北宋乾興元年，也就是西元1022年的碑文，早在北宋咸平年間，當地人就已經無法確認寺院最初由誰、在什麼年代創建。

我們能確認的，是1002年有寺院重修紀錄，1014年宋真宗賜名福慶寺，1022年留下相關碑文。

至於今天看見的橋樓殿，歷史上曾經遭遇火災，又經過多次重修。

河北省文物考古研究院刊載的研究指出，橋樓殿下方石橋的興建年代缺少直接記載。

研究者因此利用周圍另外兩座橋的年代及歷史碑文，試著推定它的建造時間。

西側的天王殿橋，碑文記載建於金代大定年間，也就是西元1161年至1189年。

而明萬曆二十年，也就是1592年的《重修蒼岩山圓覺殿記》，已經明確提到橋樓殿橋。

這使得研究者可以從現有史料中，進一步縮小它可能的興建年代。

更何況，現存樓殿多呈現清代建築特色，過去也曾進行修復。1980年，當地還曾整修橋樓殿等寺院建築，並重新製作部分佛像。

所以，橋樓殿具有悠久歷史，這件事沒有疑問。

但要宣稱眼前這座橋和樓殿，從隋代開始就完整存在至今，仍然缺少充分證據。

這讓我想到房仲工作中經常遇到的屋齡問題。

一塊土地可能已經傳承好幾代，地上的房屋卻是後來改建的；一棟老房子可能興建於數十年前，裡面的裝潢、管線、隔間卻經過多次更動。

我們今天看到的模樣，未必就是當初興建時的模樣。

因此，判斷建築物的歷史與現況，光知道「它有多少年」往往還不夠，還要弄清楚哪些部分保留至今、哪些曾經改建，又有哪些資料可以相互印證。

而且，屋齡相同的房子，實際狀況也可能差很多。

一棟使用了三十年的房子，如果長期妥善維護，和一棟同樣屋齡、卻多年沒有處理漏水或設備老化問題的房子，實際使用狀況可能有相當大的差異。

橋樓殿也是如此。它能留存到今天，有古代工匠的功勞，也有後世修繕者的努力。

當然，維修能夠改善哪些問題、是否影響原有承載能力，仍然需要個別評估。

屋齡記錄的是時間，維護紀錄則能幫助我們理解這段時間裡，建築物經歷了什麼。

▋這座懸空石橋，竟然還和趙州橋有關？

最後，還有一個很有意思的工程細節。

橋樓殿下方的石橋，採用的是單孔敞肩式石拱橋做法，外形與中國著名的趙州橋頗為相似。

趙州橋又稱安濟橋，位於河北趙縣，建於隋代，距今已有1400多年。

它最大的特色，是在主拱兩側的拱肩位置增設小拱。

這些小拱能夠減少橋身材料和自重，也有助於河水通過，這種做法稱為「敞肩拱」。

橋樓殿橋也採用了類似的設計，讓橋身在保持承載能力的同時，減少不必要的重量。

不過，兩座橋所面對的環境完全不同。

趙州橋跨越的是河道，必須考慮洪水、河床與交通需求；橋樓殿則直接跨在山間峽谷，上方還有兩層樓殿。

因此，敞肩式石拱橋的概念雖然相通，實際施工與受力條件卻有很大差異。

至於橋樓殿究竟是不是直接參考趙州橋興建，因為前者的建造年代仍有爭議，目前也不宜把兩者的傳承關係說得太確定。

但光是想到古代工匠能依照不同地形，把石拱橋的技術運用在河道與懸崖之間，就已經非常不可思議。

▋一座蓋在橋上的房子，讓我想到建築安全的另一面

做房仲以後，我看建築物的習慣多少有了改變。

看到一棟房子，除了外觀、格局和用途，我也會注意它蓋在什麼地方，底下的土地條件如何。

像橋樓殿這樣的建築，光看外表，真的很難想像它把重量交給了哪裡。仔細研究後才知道，兩側岩壁與橋台的條件，對整座建築有多麼重要。

換成現代住宅，基地的地質、排水、周邊邊坡及擋土設施，同樣可能影響建築安全。有些問題可以從現場發現，有些則需要查閱資料，甚至請相關專業人員協助判斷。

古代工匠沒有今天的施工機具與分析軟體，能在這樣的地形裡完成橋樓殿，確實令人敬佩。

我尤其喜歡橋樓殿這種依山就勢的設計。

兩側本來就是高聳的岩壁，工匠便利用岩壁作為橋台，把原本難以跨越的峽谷，變成可以通行、甚至可以興建殿宇的空間。

至於那些關於冰台、柴草與造橋的傳說，雖然目前還缺少直接證據，我仍然覺得它很迷人。

因為人們面對難以理解的工程時，總會忍不住想知道，當年的工匠究竟怎麼辦到的？

在我查完資料以後，反而更好奇了。

經過數百年的風雨、火災與修繕，今天的蒼岩山上，依然能看見那座石橋托著飛簷重樓，橫跨在陡峭的峽谷之間。

在AI演算法推送的短影片裡，十秒鐘就能在懸崖上憑空造出一座壯麗的宮殿。

可是那天晚上，我坐在廚房裡看完那支Reels之後，真正讓我停下來的，不是影片裡的飛簷，而是底下那道石拱。

它不是渲染出來的，是一塊一塊楔形青石、一道一道雙銀錠腰鐵，以及後世歷次修繕共同留存下來的建築。

影片裡的空中樓閣可以一瞬間拔地而起；但唯有真實踩在岩壁上的重量與歲月，才能讓一座建築在風雨中矗立數百年。

——萬家鄉