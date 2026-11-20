2026-11-20 16:32 女子漾／編輯黃冠婷
金明民拍《悲傷熱帶》練到崩潰！朴有琳苦練日語變冷血殺手，3台灣男星驚喜參演
韓國犯罪動作電影《悲傷熱帶》即將於12月4日在台灣上映！由《闇黑新世界》、《魔女》系列導演朴勳正打造，集結金明民、朴海秀、李新英及朴有琳主演，更找來台灣演員林柏宏、陳以文、王柏傑跨國合作。電影19日在首爾舉行媒體試映記者會，金明民透露為了拍出導演要求的「高雅動作戲」，訓練到幾乎崩潰；朴有琳則挑戰全日語演出，還得苦練槍戰動作，拍攝幕後故事也讓影迷更加期待！
金明民挑戰高難度動作戲！練到身體快散架
曾與朴勳正合作《V.I.P.》的金明民，這次在《悲傷熱帶》中飾演殺手組織首領「師父」，負責將一群遭到遺棄的孩子培養成冷酷殺手。時隔多年再度合作，他坦言與導演早已有十足默契，拍攝時甚至只要交換眼神，就能理解彼此的想法。
不過，這次最讓他頭痛的竟然是動作戲！金明民透露，除了必須使用英文台詞，電影的動作設計也遠比想像中困難。原本導演告訴他輕鬆演出就好，沒想到實際要求的是兼具優美線條、格調與氣質的「高雅動作戲」，讓當時連基本動作都還不熟練的他壓力大到崩潰。
為了達到要求，金明民與武術導演反覆練習，甚至練到身體幾乎散架，才終於完成拍攝所需的動作。
李新英入伍缺席首映！金明民幽默吐槽全場笑翻
《悲傷熱帶》19日在首爾舉辦媒體試映記者會，導演朴勳正率領金明民、朴有琳出席，男主角李新英則因正在海軍陸戰隊服役而缺席。
談到這位在電影中由自己親手培養的「殺手徒弟」，金明民忍不住開玩笑：「好不容易把他培養成殺戮兵器，結果他卻說要把這身本領用在國家身上，跑去海軍陸戰隊服役了。」一番話讓現場笑聲不斷。
玩笑歸玩笑，金明民也相當欣賞李新英的演出，透露對方在拍攝期間吃了不少苦，尤其那雙清澈的眼睛總能傳遞細膩情感，讓他在對戲時數度感到鼻酸。
朴有琳變身冷酷女殺手！全日語演出、槍戰都親自苦練
曾演出日本電影《在車上》的朴有琳，這次在《悲傷熱帶》中飾演神祕殺手「Jojo」，挑戰與過去截然不同的角色形象。除了必須展現俐落槍戰動作，角色更需要全程使用日語演出，讓她在開拍前投入大量時間準備。
朴有琳透露，自己最擅長的就是不斷練習，直到表演變得自然。為了詮釋Jojo，她與日語老師反覆討論角色可能使用的詞彙、說話語氣及細微差異，希望透過語言呈現人物個性。
此外，片中有不少持槍場面，由於槍枝比想像中沉重，她也花費大量時間練習持槍姿勢，力求讓動作看起來更加自然。
朴有琳也分享，Jojo是一個始終找不到歸屬感的孤獨人物，曾在人生瀕臨崩潰時受到師父拯救，因此極度渴望得到他的認可。這份複雜的情感，也成為她詮釋角色的重要關鍵。
朴勳正親自挑選女主角！翻遍演員照片才找到朴有琳
談到朴有琳的選角過程，導演朴勳正透露，自己通常會先完成劇本角色，再尋找符合人物形象的演員。
然而，Jojo的選角過程特別困難。為了找到適合的人選，他甚至翻遍各家經紀公司旗下女演員的照片，一張張仔細查看，最後才選中朴有琳。
得知導演如此費心尋找演員，朴有琳也表示十分感謝，並坦言能夠獲得這個角色是自己的榮幸。
《悲傷熱帶》劇情曝光！師父遭殺害，殺手組織掀血腥內鬥
《悲傷熱帶》描述一群從小遭到遺棄的孩子，被神祕首領「師父」收留並訓練成殺手，組成名為「悲傷熱帶」的組織。多年來，所有成員都在師父的掌控下行動，彼此也建立起如同家人般的關係。
沒想到，師父某天突然遭到殺害，原本維持組織運作的秩序瞬間瓦解。昔日情同手足的殺手開始互相猜忌，覬覦權力的合作勢力也趁機介入，讓所有人陷入一場沒有退路的生存之戰。
電影由朴勳正身兼監製、編劇與導演，除了韓國演員金明民、朴海秀、李新英及朴有琳，更集結林柏宏、陳以文、王柏傑三位台灣演員共同演出，跨國卡司也成為本片的一大亮點。
《悲傷熱帶》將於2026年12月4日在台灣上映。
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