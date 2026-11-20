2026-11-20 16:06 女子漾／編輯黃冠婷
平成到底在紅什麼？Z世代也淪陷！小時候買不起、長大狂買，貼紙簿、電子雞6大童年小物翻紅
最近滑IG、Threads，是不是發現小時候的貼紙簿、電子雞、亮晶晶吊飾又回來了？日本掀起一股「平成女兒」復古風潮，當年讓小學生愛不釋手的可愛小物，如今竟成為年輕女生搶著收藏的流行單品！尤其立體泡泡貼紙更是熱門，連成年人都重新玩起貼紙交換。究竟「平成」有什麼魅力，讓大家甘願掏錢買回童年回憶？這6大懷舊元素，看完真的會忍不住想翻出以前的收藏！
平成女兒是什麼？日本懷舊文化再次爆紅
「平成」是日本1989年至2019年的年號，近年流行的「平成復古」（Heisei Retro），主要圍繞1990年代至2000年代的流行文化。其中最受關注的「平成女兒」（平成女児），則讓許多曾在平成時代度過童年的女生，重新找回當年喜歡的玩具、文具及卡通角色。
這股懷舊風潮早已不只停留在社群話題。日本《日經TRENDY》公布的2025年熱門商品排行榜中，「平成女兒消費熱潮」名列第4名，顯示當年風靡校園的可愛商品，正在重新成為消費市場的焦點。
更有趣的是，現在追逐平成風格的人，還包含沒有親身經歷過那個年代的年輕世代。有人喜歡充滿童年回憶的熟悉感，也有人單純覺得亮晶晶、繽紛又帶點復古味道的設計很可愛。
平成復古必收1：立體泡泡貼紙、貼紙簿
如果要選出這波平成風潮最有代表性的商品，立體泡泡貼紙絕對榜上有名！還記得小時候帶著厚厚一本貼紙簿去學校，和朋友交換愛心、卡通人物及閃亮貼紙的日子嗎？現在這項童年活動又重新流行，甚至連成年人都開始認真經營自己的貼紙收藏。
其中日本「Bonbon Drop」立體貼紙，憑著晶瑩剔透、像糖果般的立體外型受到歡迎，除了收藏在貼紙簿，也有人拿來裝飾手機殼及隨身小物。部分熱門款式更曾出現缺貨與轉售現象，讓貼紙交換再次成為日本社群的熱門話題。
平成復古必收2：電子雞、懷舊卡通角色
小時候上課偷偷照顧電子雞，最怕忘記餵食，結果放學後發現角色已經出事！1996年推出的電子雞「Tamagotchi」，承載不少人的童年回憶，近年隨著新機種登場，再次受到關注。
除了電子雞，趴趴熊、茶犬、阿福柔犬等當年的人氣角色，也重新出現在懷舊商品及社群討論中。過去只能拜託爸媽買的小吊飾、娃娃及文具，如今成為成年人可以自由挑選的收藏品。
平成復古必收3：翻蓋手機、閃亮手機吊飾
還記得以前的手機一定要掛滿吊飾嗎？一條還不夠，最好再加上愛心、水鑽、毛茸茸玩偶，甚至整台手機都要貼滿閃亮裝飾，才有自己的風格。
這種充滿2000年代氣息的手機裝飾文化，也成為平成復古的重要元素。現在雖然大家普遍使用智慧型手機，但復古翻蓋手機造型、串珠吊飾及水鑽手機殼，依然能讓人找回當年精心裝飾隨身物品的樂趣。
平成復古必收4：愛心項鍊、塑膠寶石飾品
小時候逛文具店或玩具店，看到閃亮亮的寶石項鍊，是不是總會忍不住停下腳步？尤其愛心、水晶造型及繽紛塑膠飾品，戴上去就覺得自己像卡通裡的魔法少女。
這類充滿少女感的配件，也成為平成風格的代表元素。日本經典玩具糖果「セボンスター」（Sebonsutā）便以寶石造型飾品受到關注。如今搭配簡單的T恤、牛仔褲，或是掛在包包上，都能替日常造型增添一點俏皮感。
平成復古必收5：大頭貼、手寫塗鴉
以前和閨密逛街，最後一站一定要衝去拍大頭貼！拍完還得花時間挑選背景、畫愛心、寫下友誼宣言，最好再加上滿滿的星星與閃亮特效，才算完成一張值得收藏的照片。
這種帶有強烈個人風格的照片裝飾，也是平成時代的代表記憶。如今復古大頭貼風格再次受到關注，模仿早期相機色調、手寫塗鴉及繽紛貼圖的影像設計，都能營造出濃濃的2000年代少女氛圍。
平成復古必收6：泡泡襪、繽紛少女穿搭
除了可愛小物，平成復古也延伸到穿搭！當年日本街頭流行的泡泡襪、迷你裙、厚底鞋，以及繽紛的層次搭配，如今再次成為復古造型的靈感來源。
其中泡泡襪尤其具有辨識度，搭配短裙或球鞋，就能營造出日系少女風格。若不想整套穿得太復古，也可以選擇角色吊飾、亮色襪套或可愛髮飾，讓日常穿搭多一點平成味道。
為什麼平成突然爆紅？小時候買不起，現在終於能自己買
平成復古受到歡迎，背後其實有一種很容易理解的心情：以前喜歡的東西，長大後終於可以自己買了！
日本TBS新聞曾訪問平成復古研究者山下メロ，他分析，當年的小女孩如今逐漸擁有經濟能力，可以重新購買童年時買不起的商品；而年輕世代沒有經歷過這些商品第一次流行的年代，反而能用新鮮的眼光欣賞它們。
這也讓平成復古出現有趣的跨世代現象。有人買的是回憶，有人買的是可愛，甚至有媽媽陪著孩子一起排隊買貼紙，重新體驗當年交換收藏的快樂。
平成風潮為什麼讓人著迷？童年的快樂其實很簡單
仔細想想，平成風格最吸引人的地方，或許就是那種不需要太多理由的快樂。買到一張喜歡的貼紙、把電子雞照顧得很好、和朋友拍出一張搞怪大頭貼，都能讓人開心好久。
如今生活被工作、社群與各種待辦事項填滿，重新收藏這些可愛小物，也像是替自己保留一點單純的玩心。
或許這就是平成復古最迷人的地方。以前的我們總期待快點長大，現在長大了，卻又開始懷念那些只要一張貼紙，就能快樂一整天的日子。
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