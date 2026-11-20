2026-11-20 14:55 女子漾／編輯黃冠婷
這些醜魚竟然出周邊了！7-ELEVEN海綿寶寶路人魚50款開搶，8大必收藏周邊149元起
誰懂這些魚的厭世表情有多療癒！《海綿寶寶》裡原本毫不起眼的比奇堡路人魚，近年憑著一張張生無可戀的臉，在社群上意外爆紅，現在竟然集體變成周邊商品了！7-ELEVEN宣布11月25日起推出「比奇堡居民路人魚」全店精品快閃購，集結超過50款周邊，包含郵差魚、癱癱魚、瘸腿魚、無情比YA魚等人氣角色，還有造型髮帶、掛飾、藍牙耳機、擦手巾與公仔小夜燈，最低149元就能入手，準備把整座比奇堡搬回家！
比奇堡路人魚為什麼爆紅？厭世表情根本上班族日常
還記得《海綿寶寶》裡那些常常出現在背景、表情卻比主角還搶戲的魚嗎？過去只是動畫裡的路人，近年卻因為各種荒謬表情與搞笑姿勢，被網友做成迷因梗圖，在社群平台掀起討論。
尤其是郵差魚、癱癱魚、瘸腿魚，以及無情比YA魚，每一隻都像極了不同時刻的自己。上班想放空、假日只想躺平，或是遇到尷尬場面只能露出問號表情，幾乎都能找到一隻路人魚代言。
這次7-ELEVEN直接把這些經典表情做成生活周邊，除了海綿寶寶、派大星、章魚哥等熟悉角色，更多人氣路人魚也有自己的商品，讓粉絲每天都能挑一隻最符合心情的魚帶出門。
7-ELEVEN路人魚必收藏1：癱癱魚藍牙耳機，799元
這次最讓人想收藏的，絕對有「癱癱魚藍牙耳機」！充電盒直接做成癱癱魚的立體造型，完整呈現牠只想癱在沙發、什麼都不想做的慵懶模樣，光是放在桌上就很有戲。
耳機採用藍牙5.3規格，搭配真無線設計，售價799元。每天通勤、追劇或聽音樂，都有一隻厭世小魚陪伴，根本是懶人系女孩的夢幻配件。
7-ELEVEN路人魚必收藏2：瘸腿魚公仔造型街燈，599元
誰能想到瘸腿魚竟然也能變成小夜燈！這款「公仔造型街燈」把角色與迷你路燈結合，擺在書桌、床頭或辦公桌旁，都像是比奇堡街頭的一角。
除了可以當作收藏擺飾，還具備長亮與拍拍燈兩種模式，其中拍拍燈提供三段亮度調整，售價599元。喜歡佈置房間、收藏搞怪公仔的人，這款很值得注意。
7-ELEVEN路人魚必收藏3：厭世路人魚掛飾，279元起
如果只能挑一樣帶走，路人魚掛飾絕對是最容易讓人陷入選擇障礙的系列！
這次推出「還是個寶寶」、「端莊萌派」、「壞點子誕生」、「幸福時刻」、「啊？我嗎？」等多種表情，每款279元，掛在包包、鑰匙或娃包上都很適合。
另外還有「It's ok」、「苦GYM甘來」、「得腸所願」等文字梗掛飾，每款379元，光看名字就讓人忍不住笑出來。最棒的是，這些掛飾可以直接挑選喜歡的款式，不用靠抽盲盒碰運氣。
7-ELEVEN路人魚必收藏4：37.5公分路人魚玩偶，479元
覺得小吊飾不夠過癮？這次還有高達37.5公分的路人魚玩偶，推出「啊？我嗎？」、「壞點子誕生」、「幸福時刻」等款式，售價479元。
大尺寸設計讓角色表情更加醒目，放在床上、沙發或辦公椅旁邊都很有存在感。尤其「啊？我嗎？」那張充滿問號的臉，完全適合每天上班都在懷疑人生的人。
7-ELEVEN路人魚必收藏5：造型髮帶，149元
想用最低預算加入比奇堡居民行列，可以先鎖定149元的造型髮帶！
這次一口氣推出海綿寶寶、派大星、手套魚、郵差魚、小海倫、探險魚及科研魚等7款角色，洗臉、敷面膜或化妝時都能派上用場。
尤其郵差魚和手套魚的造型相當有辨識度，戴上瞬間就有種自己也變成比奇堡居民的荒謬感，拿來當交換禮物也很有趣。
7-ELEVEN路人魚必收藏6：收納式造型擦手巾，249元
連擦手巾都能這麼可愛！這次推出手套魚、粉帽魚、小海倫、紅衣魚及紫衣魚等5款造型，每款249元。
最大特色就是能將擦手巾收納進角色造型中，平常可以當作可愛小物，還能放進娃包隨身攜帶。對喜歡蒐集療癒系生活用品的人而言，這款兼顧實用與收藏樂趣。
另外還有一般造型擦手巾，每款199元，可以依照預算挑選。
7-ELEVEN路人魚必收藏7：比奇堡居民開關燈，499元
誰說開燈一定要普普通通？這次7-ELEVEN把比奇堡居民變成超可愛的造型開關燈，結合趣味公仔設計，讓每天開燈、關燈都多了一點療癒感！尤其放在床頭、書桌或辦公桌旁，光是看到角色的搞怪模樣，就讓人忍不住多看幾眼。
這款開關燈售價499元，具備無段式亮度調整功能，還附有磁吸貼片，可以依照需求安裝在適合的位置。不管是當作閱讀輔助燈、夜燈，或是房間裡的趣味小擺設，都相當實用。
7-ELEVEN路人魚必收藏8：比奇堡居民防丟器，499元
每天出門都在找鑰匙、找包包？這次連比奇堡居民都來幫忙顧東西了！7-ELEVEN推出呆呆魚、章魚哥、癱癱魚及海綿寶寶等4款造型防丟器，把經典角色變成隨身小配件，掛在鑰匙圈或包包上，既實用又有辨識度。
每款售價499元，可搭配iPhone內建的「尋找」App使用，查看最後同步的位置紀錄，也能讓防丟器發出聲音，協助尋找遺失物品。對經常忘東忘西的人而言，這款很適合列入必收清單，還能順便替日常穿搭增添一點醜萌趣味。
更多路人魚周邊！防丟器、零錢包、手機支架一次看
除了上述8款，這次還有不少實用又搞怪的生活小物，呆呆魚磁吸氣墊手機支架399元，臭氣魚與呆呆魚360度摺疊磁吸手機支架499元。
居家用品則有讀空氣封口機499元、派大星智能快充轉接座599元、比奇堡角色U型枕799元，以及海綿寶寶、派大星駕照造型浴巾，每款499元。
7-ELEVEN路人魚快閃購時間、購買方式活動名稱：7-ELEVEN比奇堡居民路人魚全店精品快閃購
活動日期：2026年11月25日15:00至12月31日23:59
活動通路：7-ELEVEN門市全店精品快閃購
購買方式：活動期間當筆消費不限金額，報會員手機即可依活動方式購買
注意事項：實際商品供應、數量與活動異動，依7-ELEVEN官方公告為準。
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