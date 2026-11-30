AI重點 文章重點整理： 重點一： 老先生怕遺產稅，賣掉透天厝分給子女。

老先生怕遺產稅，賣掉透天厝分給子女。 重點二： 生前先賣屋分錢，反而多出稅負與風險。

生前先賣屋分錢，反而多出稅負與風險。 重點三：文章呼籲長輩先顧好養老資產再談傳承。





深夜十一點的廚房，只留著抽油煙機上方那盞微微發黃的小燈。她沒有急著回房睡覺，只是安靜坐在那張邊角已經磨得發亮的深色實木餐桌旁，替自己倒了半杯溫熱的烏龍茶。

窗外飄著初冬的細雨，雨滴順著老式鋁門窗的毛玻璃緩緩滑落，映出她略顯斑白的鬢角與一雙長年操持家務、指節微粗的手。桌面上擺著一個邊緣微微生鏽的褪色喜餅鐵盒，裡頭整齊疊放著泛黃的權狀影本、幾本邊角起毛的存摺，還有一串繫著舊紅繩的銅色家門鑰匙。

她輕輕摩挲著鐵盒冰涼的盒蓋，腦海裡反覆浮現的，是白天在手機裡讀到的那則台中新聞。

新聞裡寫著，台中一位七十八歲的林姓老先生，把住了四十年的透天厝賣了。理由說來讓無數台灣父母心頭一酸：他聽聞遺產稅最高要課到兩成，怕將來自己走了，三個兒女繼承房子會背上一大筆稅金，乾脆趁著還有力氣簽字，把老家賣掉換成現金，平分給三個孩子。

結果賣房先繳了一輪交易稅，現金分下去又碰上贈與稅，更讓他始料未及的，是幾年後身體漸漸吃不消，想住進照護品質好一點的安養機構，鼓起勇氣向兒女開口商量費用時，電話那頭卻傳來一句淡漠的反問：「爸爸，你不是還有錢嗎？」

她盯著杯裡慢慢舒展開的茶葉，眼眶忽然有點發熱。那句話太輕了，輕得幾乎沒有任何責罵的語氣，卻像一把冰冷的鈍刀，直接劃開許多台灣熟齡世代藏在心底最深的不安。

尤其是走過半輩子婚姻與育兒路程的母親們，一生習慣把最好的菜挾進孩子碗裡，把新衣服讓給年輕人穿，連委屈和疲憊都學會往肚子裡吞。總覺得只要自己再省一點、再替孩子多鋪一段路，將來老了病了，這個家自然會成為最溫暖的避風港。直到看見林老先生的故事，才驚覺有些退讓走到盡頭，換回來的竟然是連開口求助都覺得理虧的難堪。

​▋四十年老屋裝滿一家記憶，卻在誤解中草率退場 ▋

​在許多傳統家庭裡，父母談起財產總是帶著一種說不出口的急切，好像手裡多留一天，就是多給兒女添一天麻煩。林老先生之所以匆忙處分住了四十年的老透天，源頭其實來自對稅法的恐慌。

金華地政士聯合事務所的地政士楊允瓏在報導裡點出關鍵，多數長輩一聽到遺產稅最高稅率百分之二十，便直覺認定家裡那棟老房子會讓孩子繳稅繳到喘不過氣，卻忘了先坐下來弄清楚真正的計算方式。在民國一百一十五年的現行規範下，遺產稅免稅額高達一千三百三十三萬元，加上喪葬費定額扣除一百三十八萬元，以及每位直系血親卑親屬五十六萬元的扣除額，光是一位單身父親留給三個孩子，就有超過一千六百三十九萬元的免稅空間，若配偶尚在，更直接拉高到兩千一百九十二萬元。

更讓人惋惜的是，老房子與現金在稅法眼裡的份量完全不同。依據遺產及贈與稅法規定，不動產透過繼承移轉時，土地是以公告現值計價，屋齡四十年的房屋則依評定標準價格計算，折算下來的課稅基準往往遠低於市場成交價。許多看似市價亮眼的透天厝，若安安穩穩留到最後讓子女繼承，扣完免稅額與各項扣除額後，很可能根本無需繳納任何遺產稅。

偏偏長輩在慌張之下選擇生前售屋，瞬間把享有估價優勢的老屋，換成每一分錢都得實額計算的現金。賣屋過程不僅要面對累積數十年的土地增值稅與相關交易稅負，隨後將大筆現金直接分給兒女，超過每年兩百四十四萬元的免稅額度，還得再面臨贈與稅的考驗。一片想替兒女省錢的苦心，最後全耗損在不必要的稅單與失落的親情裡。

​▋當母親學會不再掏空自己，才看得見親情的真實溫度 ▋

​在廚房微弱的燈影下，她輕輕打開鐵盒，把那把繫著紅繩的老鑰匙握在掌心。多少女性活到六十歲、七十歲，依然擺脫不了那種「要對全家負責」的內疚感。年輕時為了省下托育費放棄升遷，中年時為了孩子的頭期款解約定存，等到頭髮白了，看見兒女在職場奔波、背負房貸與孫輩學費，心一軟，便想著反正自己一個人也吃不了多少，乾脆把名下僅存的房子或積蓄提早分一分，好讓孩子喘口氣。那份母愛純粹得毫無保留，卻也脆弱得讓人心疼。

報導裡另一位退休族的分享，像是一盆清醒的冷水。他坦言身邊就有朋友在生前把財產分得一乾二淨，結果後來連一個子女都聯絡不到，那份孤立無援的心寒，讓他下定決心絕不在生前處置名下房產。這世上最難堪的處境，莫過於你把所有羽翼都拔下來替孩子鋪了巢，等寒冬降臨，自己卻站在屋簷外發抖，還得小心翼翼衡量開口會不會造成兒女的困擾。

子女長大成家後，有自己的小家庭要顧，有自己的人生壓力要扛，當父母提早交出所有籌碼，孩子往往會誤以為父母手邊依然寬裕，或者在日復一日的忙碌裡，漸漸把長輩的付出視為理所當然。留住手裡的資產，絕非對孩子不信任，更是給這份難得的血緣關係留下一道喘息的緩衝，讓愛不必在金錢的拉扯中逐漸消磨殆盡。

​▋替晚年穿上一件體面防彈衣，是對自己最後的溫柔 ▋

​許多熟齡女性一聽到遺囑、信託或保單規劃，心裡總會泛起一絲抗拒，覺得那像是防賊一樣冷冰冰，好像談錢就會傷了家人和氣。其實只要換個角度想，這些白紙黑字的安排，就像冬天出門前替自己披上的厚大衣，為的是在風雨來襲時，不必狼狽地向任何人乞討溫暖。

如果名下還有一棟住了幾十年的老房子，又擔心手邊現金不夠支應往後漫長的退休歲月，不妨先客觀評估以房養老的可能性。將房屋設定抵押給銀行，所有權依舊握在自己手裡，每個月有固定撥入的資金應付日常採買、醫療保健與居家協助，既能繼續守著熟悉的老街坊，也能抬頭挺胸過日子，不必為了幾千塊生活費看誰的臉色。

若體力與健康狀況已經不適合爬透天樓梯，確實需要賣屋換取較佳的照護資源，更應該在拿到賣屋款項的第一時間，替自己築起安養信託的保護傘。把未來十五年到二十年所需的安養機構費用、看護費與緊急醫療預備金，完整放進銀行的自益安養信託專戶中，清楚約定專款專用。

就算有朝一日記憶力衰退、無法親自跑銀行，受託機構依然會依契約按月替你付清院費與醫藥單，確保你住得安心、活得有尊嚴。至於扣除自身養老預備金後確實有餘裕的資產，則可以透過預立合法遺囑清楚交代心願，並善用指定受益人的終身壽險來妥善傳承。生前由自己完全掌控保單價值，必要時能化作救急現金；等到圓滿謝幕那一天，保險金再依你的意願交到最想感謝與照顧的家人手中，讓這份愛既有溫度，又有精準的秩序。

​▋先成為能好好照顧自己的長輩，再談留愛給下一代 ▋

​窗外的雨勢漸漸停了，夜色安靜得能聽見壁鐘秒針規律走動的聲響。她把鐵盒裡的權狀影本與存摺一張張收妥，重新扣上盒蓋，心裡頭那股悶了一整天的鬱結，彷彿也隨著這杯見底的熱茶慢慢散開。

林老先生的故事讓人不捨，卻也替無數正站在人生下半場轉彎處的父母，點亮了一盞再清楚不過的警示燈。我們花了一輩子去學習如何當一個好媳婦、好妻子、好母親、好父親，卻很少有人教過我們，到了七十歲之後，該如何理直氣壯地當一個先把自己照顧好的自己。

真正的母愛與父愛，絕不需要靠委屈自己、掏空老本來證明。當你把養老的醫療費、安養金與居住權牢牢鎖在自己名下，不再因為恐懼稅金而倉促放手，也不再把晚年的安穩全押在兒女的良心上，你會發現，那份踏實的底氣會讓整個家的氣氛都跟著鬆綁。

孩子回家探望你，純粹是想念你的笑容與飯菜香，再也不必背負沉重的經濟愧疚；而你坐在窗明几淨的房間裡，隨時有能力為自己點一盞溫暖的燈、選一張最舒服的床。把名字好好留在屬於自己的權狀與保單上吧，因為你辛苦了大半輩子，餘生最該優先善待的那個人，始終都是你自己。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師，但有些想法，想跟你分享。