2026-11-20 12:57 女子漾／編輯王廷羽
日本男團RUNIDRE出道4個月就來台開唱！12月台北演唱會時間、票價一次看
日本5人男團RUNIDRE出道才4個月，就宣布12月19日在台北MOONDOG舉辦首場海外演唱會！門票1,200元起，還有合照、簽名等粉絲福利。成員咲太朗更透露，學生時期曾與台灣餐廳老闆約定再訪，沒想到這次竟帶著演唱會回來！
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RUNIDRE出道4個月就來台！成員難忘台灣粉絲
RUNIDRE出道4個月就來台！成員難忘台灣粉絲
日本男團RUNIDRE出道僅4個月，就將首次海外演出獻給台灣！成員咲太朗透露，學生時期曾來台北畢業旅行，還與餐廳老闆約定一定會再訪，沒想到這次竟然是帶著演唱會回來！
大和也分享，小學六年級剛開始演藝活動時，曾收到台灣粉絲的留言鼓勵，至今仍記憶深刻，這次終於有機會親自見到台灣歌迷，讓他相當期待。
RUNIDRE來台美食清單曝光！小籠包、滷肉飯都想吃
RUNIDRE來台美食清單曝光！小籠包、滷肉飯都想吃
除了演唱會，成員們也準備大吃台灣美食！大和想吃小籠包、滷肉飯，大介則點名牛肉麵、胡椒餅、豆花，優太最期待珍珠奶茶。第一次出國的悠阿更計畫到西門町逛街拍照，咲太朗則親自參與演唱會舞台設計，希望帶給粉絲難忘的演出！
RUNIDRE 2026台北演唱會資訊一次看
RUNIDRE 2026台北演唱會資訊一次看
RUNIDRE 1st OneMan Tour「Let's Live Like RUNIDRE! IN TAIPEI」演出日期：2026年12月19日（六）
演出時間：16:00入場、17:00開演
演出地點：MOONDOG（台北微風廣場9樓）
演唱會票價：5,600元、3,800元、1,200元
售票平台：ibon售票系統
RUNIDRE台北演唱會票價、粉絲福利一次看
RUNIDRE台北演唱會票價、粉絲福利一次看
RUNIDRE台北演唱會共推出3種票價，5,600元的「Happy Clover」可享1對5團體合照及隨身物品簽名會；3,800元的「Smile Clover」包含5對5團體合照及全體成員親筆簽名小卡；1,200元的「Enjoy Clover」則可獲得全體成員小卡5張套組。目前門票已於ibon售票系統開賣，各票種皆採先到先得方式販售，詳細活動規則可至售票頁面查詢。
精華 FAQ
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RUNIDRE台北演唱會定於2026年12月19日舉行，地點在台北微風廣場9樓的MOONDOG，時間為16:00入場、17:00開演，這也是他們首次海外演出。
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本次共3種票價，分別是5,600元、3,800元與1,200元，門票已在ibon售票系統開賣，採先到先得方式販售，售完為止。
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5,600元的Happy Clover可參加1對5團體合照與隨身物品簽名會；3,800元的Smile Clover包含5對5團體合照及親筆簽名小卡；1,200元的Enjoy Clover則可獲得全體成員小卡5張套組。
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