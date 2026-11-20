2026-11-20 12:44 女子漾／編輯王廷羽
Disney+台灣人最愛追什麼？《MOVING異能》奪冠、《再婚皇后》破紀錄！8部新劇搶先看
Disney+登台5週年，首度公開台灣觀影趨勢！韓語及華語內容占近六成觀看時數，《MOVING 異能》穩坐在地原創影集累積觀看冠軍，《再婚皇后》更在開播3天內刷新全球首播紀錄！
Disney+同步公開8部話題新作，包括秀智、金宣虎主演的《魅惑》、《MOVING 異能》第二季，以及宋祖兒、林允主演的《新聊齋》，這篇整理最新片單與開播消息，帶大家掌握第一手追劇情報！
文章目錄
台灣人最愛追韓劇、華語劇！亞洲內容觀看時數近六成
台灣人最愛追韓劇、華語劇！亞洲內容觀看時數近六成
Disney+登台5週年首度公開觀影數據，韓語及華語內容合計占台灣近六成觀看時數！其中，趙寅成、韓孝周主演的《MOVING 異能》穩坐在地原創影集累積觀看冠軍，而11月3日上線的《再婚皇后》，更在短短3天內創下平台在地原創影集最高全球首播觀看紀錄，人氣相當驚人！
漫威電影依舊超夯！《奇異博士2》奪電影觀看時數冠軍
漫威電影依舊超夯！《奇異博士2》奪電影觀看時數冠軍
除了亞洲影集，漫威電影同樣深受台灣觀眾喜愛！《奇異博士2：失控多重宇宙》拿下Disney+台灣累積觀看時數最高電影，每逢漫威新片上映，也會帶動舊作重看熱潮。此外，KeSPA Grand Finals電競總決賽成為觀看次數最高的運動類節目，第40屆金唱片獎則奪下首播當日觀看次數最高的直播節目紀錄。
Disney+未來新劇有哪些？8部話題作品搶先看！
Disney+未來新劇有哪些？8部話題作品搶先看！
Disney+新劇推薦1.《魅惑》
秀智與金宣虎合作的《魅惑》，改編自人氣網路漫畫，光是演員陣容就已經讓不少韓劇迷期待！故事描述一名畫家接受委託，替一位充滿神祕氣息的女子繪製肖像，卻在接觸過程中逐漸發現不尋常的祕密，甚至捲入危險的欲望與執念之中，作品融合懸疑、奇幻與人物心理，兩位主演將如何詮釋充滿誘惑與危險的關係，非常令人期待！
Disney+新劇推薦2.《MOVING 異能》第二季
等了這麼久，《MOVING 異能》終於要迎來第二季！首季以超能力者的身世祕密、父母與孩子之間的情感，以及驚險刺激的動作場面成功圈粉，至今仍是Disney+台灣累積觀看量最高的在地原創影集。第二季預計延續超能力者的故事，角色們將面對全新危機與挑戰，至於原班人馬如何回歸、故事又會揭開哪些祕密，還有待官方進一步公布。
Disney+新劇推薦3.《解憂雜貨店》
日本作家東野圭吾的經典小說《解憂雜貨店》將翻拍成韓劇！故事圍繞一間能跨越時空傳遞信件的神祕雜貨店，透過一封封求助信，串起不同世代的人生遺憾與選擇。這部感動無數讀者的療癒經典，韓劇版將如何呈現令人期待！
Disney+新劇推薦4.《新聊齋》
喜歡古裝奇幻劇的觀眾，可以先把《新聊齋》放進待追清單！作品取材自經典文學《聊齋誌異》，重新詮釋人、鬼、仙、妖之間的奇幻故事。其中最讓人驚喜的演員設定，莫過於宋祖兒挑戰飾演神祕樹妖姥姥，林允則一人分飾尊貴公主與厲鬼新娘，光是這兩個角色設定，就已經讓人好奇她們將帶來什麼樣的突破演出。
Disney+新劇推薦5.《死亡擱淺：孤立無援》
人氣遊戲《死亡擱淺》也要推出動畫版啦！全新作品《死亡擱淺：孤立無援》將延續遊戲的末日世界觀，帶觀眾走進充滿未知危機的世界，探索人類如何在孤獨與混亂中重新建立連結。動畫還會帶來哪些全新故事，也讓不少原作粉絲相當期待！
Disney+新劇推薦6.《午夜怪談俱樂部》
日本恐怖故事迷注意！《午夜怪談俱樂部》集結片山慎三等日本創作者，將都市傳說與怪談故事搬上螢幕，以多篇驚悚奇幻篇章挑戰觀眾膽量。喜歡日式懸疑、都市怪談，以及帶有詭異氣氛作品的觀眾，可以期待這部新作～
Disney+新劇推薦7.《幕府將軍》第二季
曾獲多項國際大獎肯定的《幕府將軍》，即將推出第二季！首季以日本戰國時代為背景，透過政治角力、文化衝突與複雜人物關係，打造極具張力的歷史故事。隨著第二季到來，權力爭奪將持續升溫，喜歡歷史劇、宮廷權謀與史詩級製作的觀眾，千萬別錯過。
Disney+新劇推薦8.《異形：地球》第二季
科幻驚悚影集《異形：地球》也確定將推出第二季！作品延續經典《異形》系列世界觀，將異形帶來的生存威脅與人類社會的科技野心結合，營造令人不寒而慄的緊張氣氛，第二季將繼續探索地球面臨的危機，以及異形世界中尚未揭曉的祕密。
《寶珠》現正熱播！Disney+持續加碼亞洲原創作品
《寶珠》現正熱播！Disney+持續加碼亞洲原創作品
除了上述8部待播新作，Disney+也持續推出亞洲影集。其中，由代露娃、賴偉明主演的古裝劇《寶珠》目前正在台灣Disney+獨家熱播。
故事講述性格潑辣、行事果敢的屠戶之女金寶珠，因契約婚姻與身殘名毀的謝家嫡子謝硯結緣。兩人原本各懷目的，卻在家族鬥爭與朝堂風波中逐漸建立信任，攜手改寫命運。
隨著Disney+邁入下一個五年，更多韓劇、陸劇及話題影集也將陸續登場！究竟哪部新作能接棒《MOVING 異能》、《再婚皇后》再創收視話題？女子漾也將持續追蹤最新片單與開播消息，帶大家掌握第一手追劇情報！
精華 FAQ
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根據Disney+首次公開的台灣數據，韓語及華語內容合計占近6成觀看時數，顯示亞洲影集在地化吸引力很強，也成為平台在台灣最重要的收視主力。
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《MOVING 異能》拿下台灣在地原創影集累積觀看冠軍，而11月3日上線的《再婚皇后》則在開播3天內創下平台在地原創影集最高全球首播觀看紀錄。
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平台一次公開8部話題新作，包括《魅惑》、《MOVING 異能》第二季、《解憂雜貨店》、《新聊齋》、《死亡擱淺：孤立無援》、《午夜怪談俱樂部》、《幕府將軍》第二季與《異形：地球》第二季。
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