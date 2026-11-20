2026-11-20 11:49 女子漾／編輯ANDREA
2026網友最愛「陸劇收視率最高男演員」TOP5！宋威龍《驕陽似我》排第5、鍾漢良黑馬逆襲，冠軍破35億斷層封神
2026年陸劇戰場依舊神仙打架，從古裝權謀、都市熟齡戀到懸疑刑偵各有擁護者，但說到底，誰才是真正能讓觀眾乖乖守在螢幕前、一開播就扛起收視率的「收視保證」？綜合各網2026陸劇網播量排行等，以下盤點網友最愛的「收視率最高男演員TOP5」，看看你的本命男神有沒有上榜！
TOP 5：宋威龍｜代表作《驕陽似我》、《野狗骨頭》
擁有濃顏系神顏與大長腿的宋威龍，2026年收視表現超亮眼！他和趙今麥主演的顧漫大IP甜寵劇《驕陽似我》，劇中飾演從外科醫師轉戰商界的林嶼森，默默守護的成熟魅力圈粉無數，網播量直接衝破11.3億。不只如此，他與張婧儀搭檔的《野狗骨頭》也在電視台收視榜飆出2.019%的佳績，雙劇加持下人氣居高不下。
TOP 4：鍾漢良｜代表作《蜜語紀》
不老男神鍾漢良一出手，果然還是收視保證！他和朱珠主演的《蜜語紀》堪稱今年收視爆衝的大黑馬，網播量高達13.3億。劇中他飾演飯店新任總經理紀封，不走懸浮無腦的甜寵套路，而是靠著狗血又抓馬的熟男熟女愛情、加上極具真實感的職場線殺出重圍，讓劇迷越看越上頭，穩坐熟齡劇男神寶座。
TOP 3：黃景瑜｜代表作《罰罪2》
說到最能扛起懸疑刑偵劇的男星，黃景瑜絕對榜上有名。今年他與王傳君主演的《罰罪2》網播量狂吸16.2億，穩居年度前三。他在劇中飾演警察秦楓，面對跨國走私與金融洗錢等複雜大案，和黑白兩極的犯罪頭目鬥智鬥勇，不只節奏緊湊，豆瓣更穩守6.9分好評，再次證明他超強的國民度與收視底盤。
TOP 2：張嘉益｜代表作《主角》
老戲骨的收視號召力真的沒話說！張嘉益搭檔劉浩存主演的年代大劇《主角》，由名導張藝謀監製、改編自茅盾文學獎原著，網播量衝出20億驚人成績，更在《中國視聽大數據（CVB）》2026上半年報告中，一舉奪下央視黃金時段全國收視第一名。豆瓣高達8.1分，口碑與收視雙雙封神，含金量超高。
TOP 1：張凌赫｜代表作《逐玉》
冠軍完全沒有懸念，就是今年紅到發紫的張凌赫！他和田曦薇主演的古裝劇《逐玉》，網播量狂飆35.2億，成為2026年唯一衝破35億大關的現象級爆款，成績直接斷層第一。他在劇中飾演隱姓埋名的落難侯爺謝征，和屠戶女上演「假婚真愛」，高顏值搭配超強CP火花讓劇迷全數淪陷，更在90後男星討論度排行中以超過41萬筆聲量奪冠，封為年度收視王實至名歸！
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